Immer mehr zeichnet sich ab, dass die mahnenden Worte vor einem weiteren – auch zahlenmäßigen – Ausbau der Europäischen Union richtig waren. Unter der deutschen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die meint alles zu dürfen und zu können, – heute Familien-, morgen Verteidigungsministerin und übermorgen Königin -, offenbart die EU ihr wahres Gesicht. So sieht es auch Dr. Hans-Georg Maaßen, den Horst Seehofer (CSU) und Frau Merkel (CDU) zu Unrecht und willkürlich wegen Nicht-Konformität seines Amtes als Verfassungsschützer enthoben. Wir steuern schrittweise auf einen Krieg zu, den wir Bürger Europas nicht wollen.

Diese neue Vorgehensweise ist alles andere als ausgleichend und diplomatisch, wie wir es aus den gut 7 Jahrzehnten nach WK II kannten. Sie ist geprägt von Machtsucht, Hegemonie, Ausgrenzung und Arroganz gegenüber Andersdenkenden, Geldverschwendung und, – ganz wichtig -, Gender, denn jede Frau, die die hier genannten neuen “Ideale” verkörpert, hat gute Chancen, in der deutschen Politik weiter zu kommen. Der Hass vieler Politiker und insbesondere Politikerinnen aufs eigene Volk und die eigene Kultur ist evident. Man erinnere sich nur an die grüne und heutige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Claudia Roth, die Deutschland als “mieses Stück Scheiße” betrachtet, das sich “verpissen” sollte.

So kürte ihre weibliche grüne Mitstreiterin Annalena Baerbock in Windeseile die ehem. Leiterin von Greenpeace Jennifer Morgan https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ex-greenpeace-chefin-jennifer-morgan-im-auswaertigen-amt-gestrandet-in-berlin-a-d4769f6a-965b-4607-989c-8ebbe15d2d30 zur Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, eine m.E. unqualifizierte Frau, die heute also über Krieg und Frieden in Europa mitbestimmt. Dass sich diese Dame dann ohne groß zu überlegen, z.B. wegen den vor wenigen Tagen von Seawatch im Mittelmeer wieder aufgefischten Migranten mit Italien, einem migrationsgeplagten Land anlegt, ist m.E. schon vorprogrammiert. Diese Politik ist gefährlich und aufs Schärfste zu verurteilen. Frau von der Leyen sollte sich nicht wundern, wenn nun über Europa ein “rechter” Wind weht, wie wir es nach dem Rechtsruck in Schweden mit großer Wahrscheinlichkeit nach dem Vorliegen des Wahlergebnisses heute auch aus Italien bestätigt bekommen.

Die Entwicklung zeigt, dass die Bürger Europas aufgewachter sind, als ihre Politiker dachten. Weil dies die Strategen in Brüssel und Berlin inzwischen auch spüren, erhöhen sie den Druck, was alles noch schlimmer macht. Die unter unserer Ex-Kanzlerin Angela Merkel gegen die Interessen der eigenen Bürger angestoßene Migration (“jeder ist willkommen”) war von Beginn an der Lackmustest, an dem die EU früher oder später scheitern wird. Wer sich so große Ziele steckt, die nichts mit dem Auftrag der Wähler zu tun haben, – im Gegenteil -, der muss dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden https://report24.news/kommunen-schlagen-alarm-lage-wie-2015-doch-politiker-wollen-auch-noch-russische-deserteure-aufnehmen/ .

Unseren Politikern kann ich nur raten, die Reißleine zu ziehen, denn mit Putin haben sie sich verkalkuliert. Im Übrigen gelten im Krieg keine Gesetze und Regeln mehr, was auf beiden Seiten schnell zu Überreaktionen führen kann. Wer, wie unser Bundeskanzler meint “wir werden siegen”, der hat sich da in etwas hineingesteigert, was er später bereuen wird. Schlimmer noch, die Europäische Union wird durch das eitle und ehrgeizige Vorgehen der Kommission und dem Dazutun Deutschlands fundamental erschüttert. Nach dem Brexit und mit Blick auf die vielen Krisen, braucht es nur den Austritt eines weiteren EU-Mitglieds wie Ungarn oder Italien, und das war’s dann.

Diese Leute in Brüssel verdienen einen gehörigen Denkzettel bei der nächsten Europawahl schon in 2024, der für Jahrzehnte sitzen muss. Was wir brauchen, sind wieder vernünftige Politiker, die sich in erster Linie um die Interessen der eigenen Bevölkerung kümmern, die sie dafür bezahlt. Nicht mehr und auch nicht weniger.

