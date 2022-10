Weiblichkeit entfacht die Männlichkeit. Bild: Netzfund.

Vor einigen Tagen habe ich mal wieder meine Schachtel mit der Aufschrift „Sammelsurium“ aus der Versenkung geholt. Ich glaube, daß viele Menschen so ein Schatzkästchen besitzen, in dem sie ihre ganz persönlichen Kostbarkeiten sammeln und damit meine ich keinen Schmuck oder andere materielle Werte. Vielleicht sind es Fotos aus vergangenen Zeiten oder Briefe von einem geliebten Menschen, der nicht mehr auf der Erde weilt. Vielleicht sind es aber auch ganz persönliche Aufzeichnungen, Zeitungsartikel oder eine besonders schöne Muschel, die uns an eine glückliche Urlaubszeit erinnert. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.

Als ich so in meiner Sammelsuriums-Kiste wühlte, fiel mir ein Text in die Hände, den ich einmal aus einer Illustrierten ausgeschnitten hatte. Leider wurde wohl am Ende des Textes ein Stück Papier abgerissen, so daß ich den Namen des Verfassers/der Verfasserin nicht mehr nennen kann. Es geht um das totale Ausufern der Technik und daß kaum noch einer merkt, daß sogar unsere Gefühle inzwischen vom Reißbrett kommen. Wir bauen Zweier- bis Viererbeziehungen auf, prüfen dann die Stabilität des Fundaments und analysieren die Mechanismen emotionaler Prozesse. Hier kommt der Artikel:

Aber wo ist denn bloß die Liebe geblieben?

Ein junges Pärchen sitzt auf einer Bank im Park. Er streichelt ihr übers Haar und sagt: „Also weißt du, nicht daß ich hier so eine dumme Heile-Welt-Kiste aufbauen will, aber ich fühle mich mit Dir ganz wohl.“ Sie sieht ihn an und entgegnet: „Ja, ich finde auch, im Grunde genommen stimmt in unserer Beziehung alles total.“

Das ist Leidenschaft im auslaufenden 20. Jahrhundert. Von Liebe ist nicht die Rede. Verlangen, Sehnsucht, Wonne und Nähe …., ein umfangreiches Vokabular wird langsam aus dem Sprachgebrauch gekippt, sozusagen als Gefühlsschrott einer überwundenen Ära. Denkt man daran, was für Schindluder damit schon getrieben wurde, freut man sich darüber. Hört man aber, was an seine Stelle getreten ist, vergeht einem die Freude ganz schnell wieder. Es wird schon schwierig, wenn man einen Menschen benennen will, den man liebt. „Liebster“ oder „Geliebte“ sind ja wohl eindeutig von gestern! Das verwendet nur noch eine bestimmte Art von Presse und die meint etwas ganz anderes damit:

Fotomodell packt aus! „Ich war die Geliebte des Multimillionärs!“

Meistens behilft man sich mit dem vielzitierten Wort Partner oder Partnerin. Aber was ist ein Partner? Im Lexikon wird es so definiert: 1. Eine von zwei oder mehreren Personen, die gemeinsam ein Unternehmen besitzen. 2. Eine von zwei Personen, die zusammen tanzen. 3. Spieler im gleichen Team. Nicht gerade anheimelnd, diese Interpretationen. Und geradezu erschreckend, daß wir immer öfter über Liebes- oder Ehepaare so reden, als seien es Geschäftspartner. In Partnerschaften „investiert“ man. Auf diesem Startkapital aufbauend, beginnt nun der sog. Austausch: Die Partner geben einander „positive Bestätigung“, „emotionale Bezugspunkte“, eine gewisse „innere Sicherheit“ und natürlich „befriedigende sexuelle Erfahrungen“. Diese Güter laufen unter dem Begriff „Zuwendung“ . Als Verrechnungseinheit für diese Transaktionen gilt die „Streicheleinheit“. Bei dieser Art Beziehung müssen beide Partner darauf achten, daß sie möglichst viel profitieren. Gibt es mal Auseinandersetzungen, werden die Probleme „auf den Tisch geknallt“, daß die Fetzen fliegen.

Nur noch naive Menschen mit kindlichem Gemüt lassen sich zu solchen Sätzen hinreißen: Ich bin traurig, weil du mich nicht mehr liebhast. Ich bin froh, daß du gern bei mir bist und deshalb liebe ich dich.

Die Beziehung als technisches Problem

Paradoxerweise sind es gerade diese Beziehungstechnokraten, die gerne in Nostalgie schwelgen, ein ganz natürliches, veganes Leben propagieren und die moderne Zivilisation für viel zu hektisch und übertechnisiert halten. Sogar Frauen, die sonst energisch auf ihre Freiheit und Unabhängigkeit von Männern pochen, übernehmen mit Vorliebe diesen Slang einer technokratischen Männerwelt. Oft interessieren sie sich für Philosophie und sind in irgendwelchen Selbsterfahrungsgruppen, um sich selbst und ihre Gefühle zu analysieren (Anm. von mir: Solche Typen sitzen heute massenhaft im Bundestag).

Man versteht das besser, wenn man betrachtet, wie gesellschaftliche Ziele immer wieder neu formuliert werden. „Neue Formen des Zusammenlebens entwickeln, die Beziehung zwischen den Geschlechtern umbauen, alte Rollenklischees abschaffen. Ja, wir wollen die Probleme unserer Zeit genauso lösen, wie wir sie uns eingebrockt haben: nämlich technisch. Das wird auch deutlich in der weitverbreiteten Sucht nach immer neuen „Modellen“. Wo auch immer ein paar (grüne) Spinner etwas anders machen als andere, sei es in Timbuktu oder im Wohnhaus um die Ecke, kommen sofort die Pilger angereist mit der bangen Frage auf den Lippen: „Kann das ein Modell für die künftige Lebens-, Beziehungs-, Wohn-, Sprachform etc. sein?“ Mit anderen Worten: kann man diesen Prototyp in Serie geben?

Groß ist inzwischen die Anzahl der Menschen, die mit einem ganzen Haufen neuer Modelle auf den Schultern durchs Leben gehen und dementsprechend bedrückt dreinschauen. Oft hört man Sätze wie: „Also weißt du, ich finde es ganz toll, daß ich das mal gebracht habe, ein ganzes Wochenende nur zu Hause zu bleiben und allein zu sein.“ Daß man sich dabei vielleicht hundeelend gefühlt hat, tut nichts zur Sache. Es gibt bestimmt bald ein neues Modell, daß uns beibringen soll, wie wir mit dem Einsamkeitsgefühl umzugehen haben. Dann redet man großspurig von Selbstfindung und jeder glaubt genau wissen, wie Menschen am Ende dieser Suche aussehen müssen: wieder nach Modell F.

Wo ist bei diesem ganzen Irrsinn die Liebe geblieben?

Wo ist bei diesem ganzen Irrsinn die Liebe geblieben? Denn die Liebe war schon immer etwas, was sich einfach einstellte, was einen überkam, im schlimmsten Fall heimsuchte, was sich aber ganz bestimmt nicht mit dem Entwurf in der Hand realisieren ließ. Dramatisch oder nicht, die Liebe stößt uns zu, wir stellen sie nicht her und das Endergebnis entzieht sich immer unserer Kontrolle.

Liebe ist auch Risiko. Das heißt, ein aufgeklärter, moderner Mensch kann sich auf so ein windiges Unternehmen im Ernstfall nicht einlassen. Wer garantiert ihm dann noch, daß er sich den modernen Modellen gemäß verhält? Wer bewahrt ihn vor der Sehnsucht, dem Liebeskummer, dem Aufgehen im anderen? Herz, Schmerz, Liebe Leid …, besser weg mit dem ganzen Gefühlsplunder! Da baut man lieber eine ganze Palisade aus praktikablen Lebensmodellen um sich. So abgeschirmt, kann man mit dem nötigen Abstand eine leidlich funktionierende „Partnerschaft“ entwickeln.

Berechenbare Partnerschaften – da weiß man, was man hat

Da weiß man, was man hat und wie man darüber reden soll. „Ja, ich sehne mich nach dir. Ich gleite mich verlierend selbst mir aus der Hand ohne Hoffnung, daß ich das bestreite, was zu mir kommt wie aus deiner Seite, ernst und unbeirrt und unverwandt.“ Dieses Gedicht stammt von Rainer Maria Rilke. So etwas möchte heute kein Mensch mehr sagen, um einem Mann oder einer Frau seine Liebe zu gestehen. Aber mal ganz ehrlich: Man möchte es sagen dürfen.

***

Der obige Text ist schon ein paar Jahre alt, denn ganz offensichtlich wußte der unbekannte Verfasser noch nichts von den neusten „Modellen des puren Schwachsinns“, die uns und sogar unsere Kinder und Enkel heutzutage heimsuchen. Heute werden nicht nur „die Beziehungen zwischen den Geschlechtern“ umgebaut, sondern die Geschlechter gleich mit.

Die „neuen Formen des Zusammenlebens“ sehen heute so aus, daß wir von Schmarotzern aus aller Herren Länder überrannt werden, die uns bis aufs Blut ausplündern und unsere Kinder mißbrauchen und töten, während die verantwortlichen Strippenzieher insgeheim hämisch Beifall klatschen. Die „neuen Lebensmodelle“ sehen keine traditionelle Familie, keine Kinder oder Liebe zum eigenen Land mehr vor. Das ist rassistisch!! Der Prototyp, der heutzutage in Serie gegeben wird, ist gehirngewaschen und kaum noch eines eigenen Gedankens fähig, ist lesbisch, schwul oder weiß kaum noch, welchem Geschlecht er überhaupt angehören soll. Auf keinen Fall darf er noch ein normaler Mensch sein!! Staatlich unterstützt werden Abtreibung, Massenmigration, Genderverblödung und linke Gewalt gegen alles, was die Modelle des puren Schwachsinns ablehnt. Wie, frage ich mich, kann ein solches Land überleben???

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...