Bubi Scholz erschoss seine Frau Helga 1984 im betrunkenen Zustand durch die Toilettentür. Braucht Olaf (Orlog) Scholz wegen des deutschen Volkes hierzu überhaupt Toilettentüren?

Scholz hat gemerkt, dass er mit dem Geld – welches er ausgibt – nicht mehr auskommt. Er benötigt mehr Geld. Er fordert die Deutschen deshalb auf mehr, d.h. länger, zu arbeiten. Doch weshalb sollen sie dies tun?

Warum sollen Deutsche noch mehr arbeiten?

Damit Fancy Naeser noch mehr „Fachkräfte“ aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, Afrika nach Deutschland holen kann,

die weitgehend ungebildet sind,

die über einen durchschnittlichen IQ 80 (lernbehindert) oder weniger verfügen,

die auf ewig alimentiert werden müssen,

die demnächst unsere Politik bestimmen werden,

die unsere Frauen belästigen, vergewaltigen und umbringen,

die überhaupt merkwürdige Vorstellungen gesellschaftlicher Art haben,

die aber die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen.

Damit die Grünen-Bundesregierung jeden, den sie möchte, finanziell und militärisch unterstützen kann. Und zwar ohne Rücksicht darauf, welche nachteiligen Auswirkungen dies für diejenigen hat,

die länger arbeiten sollen,

die nicht arbeiten wollen.



Und zwar für diejenigen, die nicht arbeiten können, weil ihnen die Fertigkeiten hierzu fehlen.



Warum?



Damit die Grünen-Bundesregierung noch mehr Gelder in aller Welt verteilen kann,

damit die Grünen-Bundesregierung ihre Weltverbesserungspolitik – ohne Rücksicht auf die Nachteile der eigenen Bevölkerung – noch besser finanzieren kann.

Damit ein studierter Architekt mit Ehefrau und zwei Kindern gerade einmal das gleiche Einkommen hat, mit dem ein ungebildeter Afghane, der sich illegal in Deutschland aufhält, mit Ehefrau und zwei Kindern, sofort nach der Einreise in Deutschland alimentiert wird. Dabei hilft der Architekt mit seinen Steuern und Abgaben, den Afghanen zu alimentieren, und der Architekt soll jetzt noch länger arbeiten.

Viele Deutsche sind längst in die innere Emigration gegangen. Da der Staat nahezu alles überwacht, wird auch er mehr und mehr feststellen, dass seine Bürger demnächst in überwiegender Zahl zu „Reichsbürgern“ werden. Im Augenblick sind es nur wenige. Wenn sie aber demnächst die Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können und frieren müssen, werden auch sie zu einer Art Reichsbürger werden. Diese Transformation wird nur deshalb erfolgen, weil die Grünen-Bundesregierung unbedingt am Krieg zwischen den beiden ehemaligen Sowjetstaaten Russland und Ukraine teilnehmen wollte. Genau die Regierung, die darauf pfiff, die Nachteile, die sich daraus für die Bürger entstanden, zu berücksichtigen.

Die Grüninnen – militant, ignorant und herzlos

Nun hätte ich beinahe vergessen, dass die Grüninnen, unabhängig von diesem Sowjetkrieg, den Deutschen sowieso das Gas abdrehen wollten. Dem militärischen Arm der Grüninnen – nämlich den Klebekindern – geht das Ganze noch nicht weit genug. Die sind noch nicht zufrieden damit, dass die Bürger den achtfachen Gaspreis zahlen und der Strompreis sich mindestens verdoppelt hat. Die wollen am liebsten in Deutschland das Licht ausschalten. Dies wollen sie vor allen Dingen deshalb, weil sie selbst bessere Menschen sind. Sie wollen aus altruistischen Beweggründen den Deutschen ihr Einfamilienhaus, das Auto, das Schnitzel wegnehmen, damit es den Deutschen nicht besser geht als anderen Menschen.

Ebenfalls schreien die Grüninnen und deren Nachahmer seit Jahren nach ungezügelter Zuwanderung. Es spielt auch keine Rolle, wes Geistes Kind die Zuwanderer sind. Ob sie sich assimilieren, Integrieren oder Gettos bilden, ob sie religiöse Fanatiker, Rassisten, Frauenfeinde, Deutschenhasser sind oder nur ungebildete, lernbehinderte Debile oder sogar Idioten. Die Grüninnen wollen alles einsammeln, was irgendwo in der Welt nicht zurechtkommt. Man schlägt sich dort, wo man herkommt, gegenseitig den Schädel ein und macht bei uns munter weiter. Dass die Welt so groß ist, dass auf jeden Deutschen mindestens 100 Andere kommen, stört die Grüninnen dabei wenig. Sie sind offensichtlich erst dann zufrieden, wenn bei uns die Zustände so sind, wie in den Ländern aus denen die Migranten kommen.

Der Idealfall ist für die Grüninnen offensichtlich dann erreicht, wenn der über viele Jahrzehnte hart erarbeitete „Wohlstand“ zerstört, die abendländische Kultur ausradiert, der Morgenthau-Plan für Deutschland verwirklicht worden ist und die Deutschen ausgerottet worden sind. Wenn aus Deutschland ein Sch … land geworden sein wird.

Man muss dafür nicht durch Toilettentüren schießen.

