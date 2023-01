Bild: Netzfund

Die katholische und evangelische Kirche sind in religiösen Fragen noch immer eine große Macht und geben den Menschen vor, was christliche Wahrheiten seien und worin der rechte Glaube bestehe. Und die große Masse der Menschen folgt noch immer in mittelalterlicher religiöser Unmündigkeit überwiegend passiv den Autoritäten der Pfarrer, Bischöfe und Päpste, anstatt sich um eigene Erkenntnis- und Glaubenssicherheit zu bemühen. Dies führt dazu, dass die Kirchen irrtümlich oder bewusst Unwahrheiten lehren, wesentliche Wahrheiten verbergen und die Menschen in einem herabgedämpften kollektiven Bewusstsein halten können, das ihnen die Herrschaft über die Seelen weiterhin möglich macht.

Geburt und Taufe Jesu

So wird, um eine zentrale Angelegenheit des Christentum ins Auge zu fassen, gewöhnlich die Geburt des Jesus-Knaben in einem Stall in Betlehem beschrieben, zu dem zuerst die Hirten, dann die Heiligen Drei Könige kommen, um es als das Christkind anzubeten, das als der Jesus Christus, der Sohn Gottes, heranwachse. Christus sei also bereits als Kind geboren worden. Die zwei Evangelisten, Lukas und Matthäus, welche die Geburt des Jesus-Knaben verschieden schilderten, beleuchteten verschiedene Seiten des Geburtsgeschehens, die zusammen ein Ganzes ergeben würden.

Projektion der Katholischen Kirche während einer Demonstration von Impfgegnern im Dezember 2020 in Wiesloch. Foto: Maria Schneider Projektion der Katholischen Kirche während einer Demonstration von Impfgegnern im Dezember 2020 in Wiesloch. Foto: Maria Schneider Projektion der Katholischen Kirche während einer Demonstration von Impfgegnern im Dezember 2020 in Wiesloch. Foto: Maria Schneider Projektion der Katholischen Kirche während einer Demonstration von Impfgegnern im Dezember 2020 in Wiesloch. Foto: Maria Schneider Projektion der Katholischen Kirche während einer Demonstration von Impfgegnern im Dezember 2020 in Wiesloch. Foto: Maria Schneider Projektion der Katholischen Kirche während einer Demonstration von Impfgegnern im Dezember 2020 in Wiesloch. Foto: Maria Schneider

Weiterlesen beim Fassadenkratzer

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …