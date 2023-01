Boris Pistorius, seit Februar 2013 Minister für Inneres und Sport von Niedersachsen, ab dem 19. Januar 2023 Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland. Bild:Daniel Biskup, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Sehr geehrter Herr Bundesverteidigungsminister-“to be” Boris Pistorisus (SPD),

zunächst möchte ich Ihnen zu Ihrer Ernennung zum neuen Bundesverteidigungsminister gratulieren, in der Hoffnung, dass nun endlich jemand mit Vernunft und ein wenig Sachkompetenz an die Sache geht, denn was wir in den letzten Jahren sowohl von der GroKo als auch von der Ampel geliefert bekamen, war wirklich das Letzte. Es ist gut, dass sich die SPD für eine schnelle Nachbesetzung der Stelle Lambrechts entschied, denn Deutschland befindet sich im Krieg.

Bevor Sie sich Ihrer neuen Aufgabe widmen, sollten sie sich m.M. nach zuallererst eingehend mit der Historie dieses unglaublichen Konflikts beschäftigen und dabei auch der Frage nachgehen, inwieweit Deutschland an dessen Zustandekommen mitwirkte.

– Handelt Deutschland seit der Wiedervereinigung tatsächlich souverän (s. Fortbestehen der so gen. VN-Feindstaatenklauseln), wie unsere Politiker es gegenüber der deutschen und Welt-Öffentlichkeit gerne suggerieren, oder hat sich Deutschland durch eine fremdbestimmte EU und Nato (ver-)leiten lassen?

– Bieten Sie Russland die Möglichkeit der Mitgestaltung einer neuen Europäischen Sicherheitsarchitektur an, wie Putin es am 25. September 2001 in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag unmissverständlich vorschlug https://www.youtube.com/watch?v=F0_0WqUuh9E .

Auch wenn Sie in den nächsten Tagen und Wochen wohl kaum die Zeit finden, sich “Filmchen” anzuschauen, so empfehle ich Ihren zukünftigen Referenten die Sichtung wenigstens dieser beiden Beiträge https://www.youtube.com/watch?v=F0fZZv2H3CY mit dem ehem. Generalstabsoffizier und späteren RA Claus Plantiko sowie der auch Ihnen sicherlich bekannten Fernsehjournalistin Gabriele Krone-Schmalz, weil sie zum besseren Verständnis der “rechtlichen Tyrannei” im Lande und insbesondere rundum diesen Konflikt beitragen. Alles ist besser als Krieg, als die massive Zerstörung (in) der Ukraine und dem Tod von tausenden Soldaten und Zivilisten auf beiden Seiten der russischen Ostgrenze. Setzen Sie sich für Verhandlungen auf Augenhöhe ein und Sie werden sehen, es bringt was.

Als zukünftiges Kabinettsmitglied, Herr Pistorius, sollten Sie sich auch gleich eine Meinung über die einseitige, propagandistische Medienpolitik der Bundesregierung bilden https://www.youtube.com/watch?v=RYe_OJP-jJ4 , denn diese ist in den Augen der Bürger alles andere als zweckdienlich. Mit der auf Initiative Ihrer SPD in Person Ihres Parteikollegen und ehem. Bundesjustizministers Heiko Maaß erfolgten Abschaffung der Meinungsfreiheit, begann für Deutschland und Europa eine neue Ära, die uns alle zunehmend schnell in den Abgrund führt. Immer klarer wird indes, was unsere Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit “wir schaffen das” meinte.

Mit freundlichen Grüßen,

in der Hoffnung, dass Sie mithelfen, diesen Krieg, den uns die CDU durch eine völlig neue Außen-und Sicherheitspolitik einbrockte, schnellstmöglich zu beenden, wozu allem voran die massenhafte Migration von Millionen Ausländern nach D und in die EU gehört.

Klaus Hildebrandt

_______________________________________________________

P.S.

Es ist gut, dass sich die Ampel als Nachfolger Frau Lambrechts so schnell auf ein männliches “Wesen” einigte, denn der Genderismus droht unser Land gegen die Wand zu fahren. Was wir brauchen, ist eine auf Vernunft basierende Realpolitik, die sich an den friedlichen und konstruktiven Interessen der eigenen Bürger orientiert, und nicht an der Ideologie einiger weniger, insbesondere Politiker*I*nnen, die meinen die Außenpolitik “feministisch” gestalten zu müssen, orientiert. Wir wollen in Frieden leben und sollten endlich und für alle Zeiten aus der Geschichte lernen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …