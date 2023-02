Auf den ersten Blick scheint es so. Die Maßnahmen laufen sang- und klanglos aus. Zurzeit schwebt das Infektionsschutzgesetz noch über uns, jedoch ist aktuell nur noch die heilige Maskenpflicht im medizinischem Bereich gültig.

Die Maskenpflicht wird in Deutschland als Monstranz vor sich hergetragen. Für die uns Beherrschenden heilig, die Umsetzung, trotz bewiesener Unwirksamkeit (wie soll auch eine Partikelmaske ein Virus aufhalten) für die Staatsräson unabdingbar.

Was ist schon eine Messerstecherei oder eine Gruppenvergewaltigung gegen einen Maskentrageverstoß? Und Verordnung, ist Verordnung, da muss man gehorchen (frei nach Winfried Kretschmann, Grüne).

Seit Dezember 2021 bekommt das auch Dr. Joachim Bennien aus Dändorf (zwischen Ribnitz-Damgarten und der Halbinsel Darß) zu spüren.

Ende 2021 besuchten ihn zwei Reporter der Ostsee-Zeitung (früher Zentralorgan der Bezirksleitung der SED Rostock, heute zur Madsack-Gruppe, also Organ der SPD) in seiner Praxis. Sie tarnten sich anfänglich als Patienten, gaben sich dann aber im Gespräch mit dem Doktor zu erkennen. Herr Bennien ließ sich in vermutlich gutem Glauben in dieses Gespräch ein. Das war sehr gutgläuberisch und naiv, wie sich herausstellen sollte. Die Aktivisten der Ostsee-Zeitung waren dazu da, ihn reinzulegen. Für sie stand fest, die Maskenatteste waren falsch. Wie medizinische Laien ein Attest eines Arztes beurteilen können, bleibt schleierhaft. Man stelle sich vor, jeder Arbeitgeber erklärt den Krankenschein seines Mitarbeiters für gefälscht, weil es ihm nicht passt, dass ein kranker Kollege nicht zur Arbeit kommt.

Die Ostsee-Zeitung ließ nicht nach und biss sich an dem Fall Bennien fest (Quellen und Verlauf unten).

Am 21.02.2023 um 09:30 Uhr nimmt dieser unrühmliche Fall weiter an Fahrt auf. Dann beginnt vor dem Amtsgericht Stralsund, Bielkenhagen 9 der Prozess gegen den Mann.

Wir werden sehen, wie es ausgeht!

Vor dem Amtsgericht wird es eine stumme Sympatiebekundung geben und dieser Artikel wird mit Updates fortgeführt.

Zu ähnlichen Vorwürfen der Ostsee-Zeitung machte Dr. Bennien im Kulturstudio eine Gegendarstellung zu den Falschbehauptungen von Martina Rathke, die in Teilen auch erfolgreich vor Gericht bestätigt worden sind.

Impfgegner-Arzt behandelt nur „Deutschstämmige“: Darf er so ein Schild aushängen?

