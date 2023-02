Sie verhöhnt die Opfer und Helfer der grausamen Bluttat in Ludwigshafen und treibt Schindluder mit Spendengeldern.

Nie hätte ich mir vorstellen können, dass politische Verkommenheit und Pietätlosigkeit ein solches Ausmaß annehmen können.

Es ist furchtbar genug, dass die politisch gewollte und absichtlich herbeigeführte Ersatzmigration genau zu den „Verwerfungen“ geführt hat (Yascha Mounk – https://www.youtube.com/watch?v=eFLY0rcsBGQ), vor denen wir als AfD immer gewarnt haben.

Mord, Totschlag, Raubüberfälle und Vergewaltigungen gehören in Deutschland inzwischen zur Tagesordnung.

Doch was die Stadt Ludwigshafen aus diesem grausamen Mord an zwei Männern, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren, gemacht hat, ist unfassbar.

Bereits einen Tag nach dem brutalen Mord schlägt die Stadt die „bunt und vielfältig“-Trommel – eine Einladung für alle traumatisierten „Flüchtlinge“, genau so weiterzumachen.

Doch damit nicht genug. Spenden, die für die Angehörigen der Opfer gesammelt wurden, verteilte die SPD-Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zur Hälfte auch an die Ex-Frau des Messermörders.

Dieser Fall muss ein juristisches Nachspiel haben, genau wie diese völlig irregeleitete, ideologisch bedingte Einwanderungspolitik.

Diese Politik der grenzenlosen, illegalen Masseneinwanderung forderte bis heute schon viel zu viele unschuldige Leben.

Stoppen wir diese Politiker, die uns unsere Sicherheit genommen haben und damit auch ein Stück Freiheit und Lebensqualität.

Keine Stimme dem deutschlandzerstörerischen Altparteien-Zeitgeist!

https://auf1.info/spendenbetrug-in-ludwigshafen-geld-floss-an-familie-von-messermoerder/

