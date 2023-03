Bild: Netzfund

Habeck, der Spieler, oh welch ein Mann

Mit Leidenschaft, die verzehren kann

Seine Gier nach Macht und Ruhm

Wird unser Land zerstören nun



Habeck, der Spieler, so wild, wie der Wind

Verliert Deutschland im Rausch, als wär´ er ein Kind

Mit jedem Schritt in seiner Art

Verliert er das Land, statt er es bewahrt



Sein Verstand ist getrübt von Machtgier und Sucht

Seine Hände zittern vor Verlangen und Wucht

Er kann nicht aufhören, er kann nicht gehen

Will Erfolg um jeden Preis sehen



Sein Einsatz hoch, eine riskante Tat

Er spielt um alles, was Deutschland noch hat

Sein waghalsiges Spiel – eine Obsession

Er führt das Land in die Depression



Er spielt und spielt Tag und Nacht

Sein Wille zu gewinnen hat ihn entfacht

Mit seinem falschen Ziel hat er das Wesentliche verloren

Das Glück, das Leben und alles auf das er einst geschworen



Habeck, der Spieler der Macht, ein Mann ohne Kontrolle

In seinem Wahn, sehr tief gefallen, wie schlimm das ist alles zu wollen

Sein Untergang naht, er will das Schicksal beschwören

Seine Spielsucht wird ihn und uns zerstören



Doch am Ende, wenn alles verloren sein muss

Bleibt er allein mit Scham und Verdruss

Sein Leben zerstört, sein Ruf geschändet

Und Deutschland – als hätte es nie existiert – verspielt und verendet



So lehrt uns Habeck, dass Macht nicht alles bezwingt

Sie kann uns zerstören wenn es uns nicht zu wehren gelingt

Lasst uns achtsam sein, und aus der Geschichte lernen

Damit wir nicht mit Habeck enden

Und den Wohlstand Deutschlands für immer entfernen

