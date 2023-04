Nein, über den Klee loben muss man die Zwangsmaßnahmen zu Zeiten der Corona-Pandemie nun wirklich nicht: Weniger Kriminalität bei verstärkten Ausgangssperren ist nicht nur eine Milchmädchenrechnung ersten Ranges, sondern auch noch eine faustdicke Lüge in die eigene Tasche. Wie wäre es stattdessen endlich mal damit: Geschlossene Grenzen, keine islamische Zuwanderung, großangelegte Abschiebungen? Doch wer die Realität auch weiterhin ignoriert, der darf sich nicht wundern, wenn die aktuellen Kriminalstatistiken aus allen Nähten platzen. Zum Beispiel in unserer Hauptstadt Berlin, wo im vergangenen Jahr exakt 519.827 offizielle Straftaten begannen wurden. Das bedeutet einen Zuwachs um 7,8 Prozent beziehungsweise 37.700 Delikte mehr als noch im Jahr 2021. Deutschlandweit ist die Verbrechensrate sogar um 11,5 Prozent gestiegen.

Für Berlin und detailliert aufgeschlüsselt ergibt sich unterdessen folgendes erschreckendes Gesamtbild: So ist die Diebstahlquote um 19,1 Prozent gestiegen, der polizeliche Aufklärungserfolg beträgt jedoch nur 21,7 Prozent. Um wahnsinnige 1754,2 Prozent hat der Aufbruch von Geldautomaten zugenommen, der Autoklau um 30,6 Prozent und der Einbruch um 23,5 Prozent.

Registriert wurden zudem knapp 7.000 Fälle gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wobei 88 Prozent der Opfer Frauen und 93 Prozent der Täter männlich sind. In Zeiten der Kölner Silvesternacht und islamischen Gruppenvergewaltigungen darf man zumindest noch vermuten, wo ein Großteil des Täterklientels zu suchen ist. Insgesamt wurden 2022 alleine in Berlin 270 zusätzlich sexuelle Übergriffe mehr registriert als noch im Vorjahr. Von einer kontinuierlichen Zunahme im Bereich der Kinderpornographie wird außerdem berichtet.

Rapider Zuwachs ist auch bei den Raubdelikten (+ 23,2 Prozent, Anstieg um 944 auf 5016 Vergehen) sowie den Messerattacken (+19,4 Prozent, Anstieg um 544 auf 3317 Vergehen) registriert worden. Was die Raubüberfälle anbelangt, so wurden 48,4 Prozent mehr Geschäfte überfallen als im Jahr zuvor. Im öffentlichen Straßenland ist eine Zunahme von 32,9 Prozent an Übergriffen zu verzeichnen. Die Anzahl der Polizeibeamten, die Opfer einer Gewalttat wurden, ist auf 8726 Personen angestiegen. Hinzu kommen 307 Feuerwehr- und Rettungskräfte, die Opfer eines gewaltsamen Übergriffes wurden (+27,4 Prozent).

Erschreckend: Auch in Berlin werden die Täter immer jünger! Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Zahl der tatverdächtigen Kinder um 34 Prozent, die der tatverdächtigen Jugendlichen um 27,6 Prozent. Insgesamt ist die Anzahl um 4.160 Personen auf insgesamt 24.799 kriminelle Minderjährige angestiegen. Etwa 1778 Kinder wurden im Bereich der schweren Körperverletzung straffällig, bei den Jugendlichen sind dies 2526 Täter. Prinzipiell ist ferner eine Zunahme an Delikten gegenüber Juden und den allgemein absonderlich Islam-affinen Homosexuellen zu beobachten.

Alex Cryso

