„Die Deutschen tragen keine Schuld, weder am Ausbruch des ersten noch am Ausbruch des zweiten Weltkrieges. Ihre einzige Schuld bestand darin, erfolgreich zu sein.“ (Benjamin Harrison Freedman, jüdischer anti-zionistischer Aktivist)

***

Heute möchte ich Euch über die Geschichte berichten, die Euer ganzes Leben kontrolliert und sich auf Euer gesamtes Selbstverständnis auswirkt. Alle in Deutschland aufgewachsenen Deutschen werden von einer allgegenwärtigen Geschichte umschlossen, die ihre Lebensqualität sowie ihre Erfolgsmöglichkeiten bestimmt. Diese Geschichte darf nicht hinterfragt und erst recht nicht angezweifelt werden. In ihrer einfachsten Darstellung lautet die Geschichte so: Ein schreckliches Monster kam aus der Hölle gesprungen, um die anfälligen Deutschen mit einem bösen „Feenstaub“ zu besprühen, der sie schreckliche Dinge tun ließ. Die Alliierten versammelten 50 ihrer Freunde zu einem gewaltigen Aufgebot und eilten zur Rettung der armen besessenen Deutschen. Die Alliierten waren die Heilsbringer, die Helden auf den weißen Pferden!

Briten und Amerikaner sind unsere Retter und Erlöser

Um sie zu retten, mußten die Deutschen mit Haut und Haar in die Mangel genommen werden. Sie mußten eine Lektion bekommen, die nie in Vergessenheit geraten würde. Letztlich mußte man sie töten, um sie zu erlösen. Die Helden auf den weißen Pferden, insbesondere die Briten und Amerikaner, werden in dieser Geschichte immer als die Erlöser und Freunde der Deutschen dargestellt. Eine ganz einfache Geschichte, der auf der ganzen Welt Glauben geschenkt wird und die auf allen Ebenen jedem Deutschen gelehrt wird. Sie ist die unhinterfragte Grundlage der einzigen und allumfassenden Weltanschauung, die den Deutschen erlaubt ist. UND NOCHMAL: Sie ist die EINZIGE Weltanschauung, die den Deutschen erlaubt ist! Sie ist einfach gestrickt und leicht im Gedächtnis zu behalten. Wenn man sich ihr bedingungslos anpasst, kommt man im Leben gut zurecht.

Das Problem besteht darin, daß diese Geschichte erlogen und unvollständig ist. Durch diese seit 78 Jahren andauernde blinde und hündisch ergebene Anpassung an diese Geschichte, leben die Deutschen eingeschüchtert in Schuld und Scham und sind ganz leicht durch Angst zu kontrollieren. Wenn diese erlogene Geschichte nicht bald korrigiert wird, wird das schließlich zum Aussterben des Deutschtums selbst führen, was den Briten und Amerikanern sehr gelegen kommen würde. Die Deutschen haben sich ohne jede Gegenwehr von einem unheilvollen Geist des totalen Gehorsams gegenüber der alliierten Befehlsgewalt einfangen lassen, durchgesetzt durch willfährig handelnde Politiker und Koalitionsregierungen. Was auch immer der Wille Amerikas oder Großbritanniens sein mag, wird so zur Realität für alle Deutschen.

Deutschland als Hauptquartier des Ukrainekriegs

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bedeutet das Endspiel Bidens KRIEG! Die Auswirkungen davon werden sich weder in Ohio noch in Yorkshire bemerkbar machen, aber sie werden sehr wahrscheinlich in Deutschland zu spüren sein. Die USA und Großbritannien werden ihren Krieg bekommen, das ist es, was sie wollen. Aber sie können nicht gewinnen, indem sie ihren Konflikt an Russlands Grenzen austragen. Keine einzige der nötigen Infrastrukturen mit hohem täglichen Bedarf, wie Munition, Lebensmittellager, Krankenhauseinrichtungen, Transportmittel und Versorgung ist außerhalb Deutschlands ausgebaut oder ausreichend vorhanden. Dies ist nur in Deutschland der Fall, wo das Verkehrsnetz aus dem 2. Weltkrieg erhalten und unauffällig ausgebaut wurde, an mehr als 100 der besten strategischen Standorte. Der Krieg wird von Deutschland aus geführt werden. Deutschland ist der einzig mögliche Ort.

Doch warum bemerkt Ihr Deutschen nicht, daß es Euren angeblichen „Freunden“ völlig egal ist, ob Ihr leben oder sterben werdet?? Die Geschichte der Retter, die man Euch seit 78 Jahren auftischt, ist Euch heilig wie die Bibel und Ihr stellt sie nicht in Frage. Aber wer ist der Urheber dieser Geschichte? Was waren die Motive dafür?? Und warum wird soviel Energie darauf verwendet, sie seit 78 Jahren lebendig zu halten??

Lügen und Demoralisierung – seit 78 Jahren

Die Geschichte wurde von Amerika und Großbritannien geschrieben, von beiden gemeinsam. Eine deutsche Beteiligung daran gab es nie!! Bei dieser Geschichte handelt es sich um ein frei erfundenes Lügenmärchen, das als historische Begebenheit getarnt ist. Diese Geschichte hat mit der Wirklichkeit absolut nichts zu tun und bremst die freie Entfaltung eines jeden Deutschen, der daran glaubt und sie wiederholt. Wer also sind die Urheber der Geschichte? Es waren genau dieselben Leute, die Magdeburg, Kassel, Berlin, Köln, Hamburg, Dresden und viele andere Städte bombardierten, aus einer neidvollen, hasserfüllten Kraft heraus, die sie selbst als „Terror“ bezeichneten. Dieser war darauf ausgelegt, die Männer an der Front zu demoralisieren, indem ihre daheim zurückgelassenen Ehefrauen, Kinder und Mütter getötet wurden.

Es sind genau dieselben Leute, die in Bletchley Park einen teuflisch finsteren Plan ausgearbeitet haben, um den deutschen Geist für immer zu zerstören. Sie manipulierten in grausamster Weise die deutsche Wesensart mit dem perfiden Ziel, Deutschland zu ihrem ewigen Beuteland zu machen und die Kontrolle über die deutsche Denkweise und die Arbeitsleistung der Deutschen zu erlangen. Es sind genau dieselben Leute, die 800.000 Menschen ermordeten – 40 % davon Jugendliche – indem sie ihnen die Versorgung mit Essen, Wasser, Medikamenten verweigerten, als diese im Überfluss vorhanden waren. Es sind dieselben Leute, die in der Nachkriegszeit Millionen Deutsche ermordeten oder zu Tode folterten, auch Frauen und Kinder. Es sind genau dieselben Leute, die entweder mitgemacht oder tatenlos zugesehen haben, als Hunderttausende unschuldige deutsche Frauen oder Mädchen im Alter von nur 8 Jahren vergewaltigt und für den Rest ihres Lebens traumatisiert wurden. Und es sind genau dieselben Leute, die große Teile der schönsten und strategisch wichtigsten Landstriche Deutschlands an sich gerissen haben, um sie nun als Angriffsplattformen zu nutzen – für einen Krieg, den sie brauchen und den Ihr Deutsche nicht wollt.

Stockholmsyndrom der Deutschen

Da all diese vergangenen Greueltaten mit den Worten „das geschieht Euch recht!“ begründet wurden, war es für die Urheber der verlogenen Geschichte von entscheidender Bedeutung, jegliche Diskussion über ihre eigenen satanischen Kriegsverbrechen zu unterbinden und im Keim zu ersticken. Versucht doch nur einmal, einen Fuß auf „ihre“ Grundstücke zu setzen und zu fragen, wozu die schnelle Aufrüstung mit den tödlichsten Waffen der Welt dient. Es könnte kein Irrtum größer und folgenschwerer für die Deutschen sein, als zu glauben, die Amerikaner und Briten seien ihre Freunde. Ihre Taten waren satanisch, moralisch verwerflich, unentschuldbar!! Ihre Lügengeschichte wurde unter der Voraussetzung eines radikalen Hasses und der Absicht der Vernichtung des Deutschtums entworfen.

Wenn Ihr also jetzt ein klares Bild von den Urhebern der Lügengeschichte habt, warum solltet Ihr diese immer noch glauben oder zulassen? Warum solltet Ihr immer noch dulden, daß sie Euer Leben kontrollieren? Und warum solltet Ihr weiterhin davon ausgehen, daß die Urheber dieser heimtückischen Lügengeschichte gerade jetzt Gutes im Sinn haben? Gebt Euch keiner Täuschung hin! Deutschland kann niemals frei sein, wenn es nicht selbst aufrecht steht und endlich der Wahrheit ins Auge blickt. Platz gibt es nur für eine von Deutschland geschriebene Geschichte!! Es gilt, sich aus dem Gespinst der Angst und der übermächtigen Kontrolle der Lügner zu befreien. Damit Ihr Deutsche frei sein könnt — frei darin, zu lieben und so zu sein, wie Ihr wirklich seid und wie Gott Euch gewollt hat: Ein Geschenk für eine leidende Welt.

(Quelle: William Toel Blog, „Die Story“, 15. Januar 2023, teilweise von Doris Mahlberg frei interpretiert.)

***

Und handeln sollst du so,

als hinge von dir und deinem Tun allein

das Schicksal ab der deutschen Dinge,

und die Verantwortung wär`dein. (Johann Gottlieb Fichte)

***

Das Teilen dieses Artikels sowie der beiden ersten Artikel Satans Werk auf Erden und Churchill – der Brandstifter Europas ist von der Autorin unter Angabe ihres Namens und mit Link zum Blog www.beischneider.net ausdrücklich erwünscht.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …