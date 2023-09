Monseigneur Michel Aupetit Foto: Diocèse de Paris

Mit Blick auf die vielen Diskussionen in den Kirchen, die krampfhaften Versuche von Neuinterpretationen biblischer Aussagen deutscher Theologen, gerade hinsichtlich sexueller Orientierungen, mit Blick auf ihre permanenten Versuche, ethische Neuregelungen daran festzumachen, die über das sexuelle Verständnis hinaus die Orientierung für den Menschen und sein Menschsein verwirren, ist Bischof Aupetits aktueller Tweet zu verstehen und regt zum Nachdenken an.

„Mit welchem Feingefühl fordert Jesus uns auf, unsere Brüder zurechtzuweisen, die fehlgehen. In einer Gesellschaft, in der das Gewissen lediglich auf Aufrichtigkeit beschränkt wird, ist die Aufgabe schwierig. Das ist jedoch nicht die Wahrheit, und die innere Überzeugung kann die trügerische Freiheit eines Geistes sein, der auf etwas hin dressiert wurde.“

Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 9.September 2023

Michel Aupetits Gedanken gehen vom Evangelium des Sonntags vom 10.September aus, dessen Worte Jesu jedoch auf alles zutrifft, so auch z.B. auf die Ausgangslage des vielfachen Missbrauchs:

„Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und weise ihn zwischen dir und ihm allein zurecht. Hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.

Hört er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir, auf dass alle Sache bestehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund. Hört er die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, so halt ihn als einen Heiden und Zöllner…“ (Mt 18,15-20)

