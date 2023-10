Seit über zwei Jahrzehnten katastrophale Fehleinschätzungen von Politikern

Gastkommentar Dr. Udo Hildenbrand. Beim Lesen dieses Zitats traut man nicht seinen Augen und beim Hören nicht seinen Ohren: Das soll Volker Beck tatsächlich gesagt haben, – ein bekanntes Gesicht von Bündnis 90/ Die GRÜNEN? Er war von 1994 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und zeitweise rechtspolitischer, menschenrechtspolitischer, innenpolitischer, religionspolitischer sowie migrationspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Seit 2022 ist er Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Mit Bezug auf den terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat der GRÜNEN-Politiker Beck in einem WELT-Interview beinahe so nebenher mitgeteilt: „Die Religionspolitik, die Islampolitik der 16 Bundesländer ist gescheitert“! https://www.youtube.com/watch?v=y768V_iRHOo 3:32

Man staunt und fragt sich zugleich: Wäre das nicht noch vor wenigen Wochen bösartige, rechte HASSREDE gewesen? Bedarf es erst schrecklicher Tragödien, einigen Menschen die Augen zu öffnen?

Was Volker Beck gesagt hat, ist ein zutreffendes Resumee, das allerdings für die Politik in unserem Land nicht katastrophaler hätte ausfallen können. Dieses Resumee gleicht einem Offenbarungseid, der alle, die seit Jahren die Islampolitik in unserem Land kritisch beleuchten, aufatmen lässt: „Endlich!“ Oder handelt es sich –wie öfter bei Politikern – erneut um schnell hingesagte Worte, aus denen keine Konsequenzen folgen?

Und: Zählt nicht der Grünen-Politiker Beck selbst zu jenem riesigen Chor von Stimmen aus den verschiedenen politischen Lagern, die noch vor kurzem sein jetziges Resümee sofort als Nazi-Parole, als antimuslimische Stimmungsmache diffamiert hätten?

„Die Islampolitik ist gescheitert!“ Wahrscheinlich schließt Beck in seine Aussage über die 16 Bundesländer auch die Islampolitik der deutschen Bundesregierungen und Parteien sowie wohl auch die offiziellen religionspolitischen Kursbestimmungen der christlichen Gemeinschaften mit ein, die allerdings keineswegs von allen Christen mitgetragen werden.

Folgenreiche Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen

Die bemerkenswerte Feststellung der katastrophalen Fehleinschätzung in Sachen Islampolitik durch die politischen Verantwortungsträger gibt Anlass, eine Reihe von weiteren Fehleinschätzungen und nachweisbaren Fehlentscheidungen der Politik mit fatalen Folgen insbesondere auf Bundesebene in der Sozial- und Energiepolitik, Sicherheits- und Militärpolitik z.T. nur stichwortartig in Erinnerung zu rufen. Dabei zitiert der Verfasser dieser Zeilen nachfolgend (leicht überarbeitete) Ausführungen aus seinem Artikel, die er in dem von ihm mitverfassten Buch: „Kritische Stellungnahmen zum Islam“, 2022, S. 624 [627-630], veröffentlicht hat.

Im Hintergrund dieser Aufzählung steht in diesem Kontext letztlich die Frage: Was ist eigentlich die Folge, wenn sich herausstellt, dass die religionspolitischen Grundentscheidungen der Regierungen in Bund und Ländern im Blick auf den Islam auf einer Realitätsverdrängung und auf folgenschwere Fehleinschätzungen beruhen?

Ein paar Rückblicke

Vor der nachfolgenden Aufzählung, die mit dem Russland-Ukrainekrieg im Jahre 2022 beginnt, ist jedoch an dieser Stelle noch auf jene verheerende Fehleinschätzung politischer Entscheidungsträger aus der jüngsten Vergangenheit wenigstens andeutend hinzuweisen, deren Realisierung noch im letzten Moment verhindert werden konnte: Die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, seinem Umfeld und seiner Partei ursprünglich geplante Umsetzung seines HEIZUNGSGESETZES 2023, das viele Hausbesitzer in Deutschland in den finanziellen Ruin getrieben hätte, wäre es nicht noch rechtzeitig nach einem erbitterten politischen Kampf modifiziert worden.

1. RUSSLAND-UKRAINE-Krieg 2022: Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD: Die Welt werde „nicht mehr dieselbe wie die Welt davor“ sein: „Zeitenwende“ – Jahrelange Vernachlässigung der Bundeswehr, Abschaffung der Wehrpflicht, heute maroder Zustand, „blank“, im Ernstfall unfähig zur Selbstverteidigung – zuvor: Verhinderung der von der CDU geforderten massiven Erhöhung des Verteidigungsetats durch Scholz und die SPD – jetzt „radikale Wende“ in der Verteidigungspolitik, gigantische Investitionen von 100 Milliarden Euro für deren Ausrüstung angekündigt. Wiedereinführung der Wehrpflicht? – Sicherheits- und militärpolitische Fehleinschätzungen – fehlende Umsetzung bis zum heutigen Tag.

„Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte“ (Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU)

Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident, CDU, über die Weigerung 2008, der Ukraine keine Nato-Aufnahmeoption gegeben zu haben, im Blick auf das Verhältnis zu Russland: „Auch ich dachte, wir müssen mit Russland kooperieren. Heute weiß ich: Ich lag falsch, wir alle lagen falsch.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, als Außenminister (SPD) „einer der Architekten der Russlandpolitik“: Er habe sich in Putins Angriffspläne „wie andere auch, geirrt“. Das Festhalten an Nord Stream 2 sei „eindeutig ein Fehler“ gewesen.

2. ENERGIE-ABHÄNGIGKEIT 2022: Gas/Öl/Kohle aus Russland – seit 1999 regieren primär CDU und SPD – Sorglosigkeit, „Fahrlässige Abhängigkeit von Russland durch die Politik“, auch von anderen Parteien und von Wirtschafts-Managern mitgetragen – Folgen: „Schweres Dilemma“, „Energiepolitischer Scherbenhaufen“, „Trümmer der Energiepolitik Energie-Problem wird zum Sozialproblem – Totales Energie-Embargo wäre wirtschaftliche Katastrophe: Versorgungsengpässe, Preisexplosionen, Massenarbeitslosigkeit und Armut und Hungersnot in Deutschland, unbeheizte Wohnungen, kein Benzin für viele Menschen wären die Folgen: Feststellungen u. a. von Robert Habeck, die wenige Wochen zuvor noch als Verschwörungstheorien abgetan worden wären.

3. AFGHANISTAN 2021: Zeitungsüberschriften aus der Tageszeitung DIE WELT vom 17. bis 26.8.2021 mit Beschreibung des Politik-Versagens:

17.8. Bundesaußenminister „Maas: ´Wir haben die Lage falsch eingeschätzt´“ – Die Fehleinschätzungen der deutschen Politiker“ – „Das DEBAKEL von Kabul bringt Maas in Bedrängnis“ – „Laschet spricht vom ´Debakel für Nato´“ – „Selbstzerstörung des Westens“.

18.8. 2021: Bundespräsident Steinmeier: „Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen ….“

19.8. 2021: „Die SPD kocht, die Union tobt“ – „Liegt die Verantwortung für die Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan beim Kanzleramt?“ – „Nun sind auch die USA und ihre Verbündeten katastrophal gescheitert“ – „Opposition macht Regierung schwere Vorwürfe wegen Fehleinschätzungen“.

24.8. 2021: „In Afghanistan verdrängte Deutschland über Jahre die Realität bis es zu spät war“ – „Die nächste Blamage deutscher Außenpolitik“.

26.8. 2021: „Merkel: Haben Entwicklung in Afghanistan ´unterschätzt´“

– „Die Kanzlerin und die Verteidigungsministerin geben zu, die Situation in Afghanistan falsch eingeschätzt zu haben“.

4. G 20-GIPFEL HAMBURG 2017. Olaf Scholz, SPD, Erster Bürgermeister:

„Wir können die Sicherheit garantieren“ – Antifa-Anarchie: Zahlreiche Verletzungen. Schaden: 12 Millionen Euro – Fehleinschätzung der Gefahren, die von linken Chaoten ausgehen können.

5. FLÜCHTLINGSKRISE 2015: Bundeskanzlerin Merkel, CDU: Fehleinschätzung der kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien – „Anlockung“ von Ausländern – Kontrollverlust über die deutschen Grenzen bei rund 1 Million Flüchtlingen/Migranten – Weckung falscher Erwartungen (qualifizierte Arbeitskräfte usw.) – Kaum Abschiebungen. Merkel: „Es liegt nicht in meiner Macht – und nicht in der Macht irgendeines Menschen in Deutschland – zu bestimmen, wie viele Menschen hierherkommen.“

6. ANTISEMITISMUS 2015: Bundeskanzlerin Merkel, CDU: Viele antisemitisch sozialisierte Migranten / Flüchtlinge – Nach Jahrzehnten „Vergangenheitsbewältigung“ / „Aufarbeitung“: Judenhasser auf Demonstrationen/Schulhöfen mit Beleidigungen, Mordaufrufen (ohne Bestrafung) – Neuer Judenhass durch das politische Programm des Verschweigens mit politischem Ergebnis des Scheiterns.

7. KRIM-ANNEXION 2014: Bundeskanzlerin Merkel, CDU: Kein sicherheitspolitischer Kurswechsel – Nicht erkannt: Das gescheiterte Ziel deutscher Russlandpolitik: Frieden, Stabilität – Trotz Annexion: Zustimmung zu 2. Pipeline: Bleibende energiepolitische Abhängigkeit von Russland.

8. REAKTOR-UNGLÜCK JAPAN 2011. Bundeskanzlerin Merkel, CDU: Zuvor jahrelang Kernkraft als „Brückentechnologie“ propagiert. Jetzt: Plötzlicher Ausstieg aus Kernenergie mit stufenweiser Abschaltung aller Kernkraftwerke, ohne zu wissen, was die Kernenergie ersetzen würde –- Japan hält an Atomkraft fest – Andere Länder bauen neue Kraftwerke – Abhängigkeit von Russland (Gas/ÖL/Kohle) – 2022 Energieversorgung gefährdet, Steigerung der Energiekosten, soziale Probleme.

9. Sozial-Reformen 2003. Bundeskanzler Schröder, SPD: Zuvor wurden einige Jahre lang notwendige Reformen im Hinblick auf die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit abgestritten – Hartz IV (Leitgedanke: Fördern und Fordern): Rückgang der Arbeitslosigkeit – Heute wieder umstritten: Jetzt „Bürgergeld“!!

Wer übernimmt die Verantwortung und mit welchen Konsequenzen?

Ergebnis: Allein seit der Jahrtausendwende ist eine Reihe politischer Fehleinschätzungen, Fehlentscheidungen und Umsteuerungen auf den verschiedenen Politikfeldern mit schwerwiegenden Folgen zu konstatieren.

Hinter dieser verhängnisvollen Politik stehen allzu oft Verhaltensweisen wie Blauäugigkeit, Wunschdenken und Wunschbilder, Sorglosigkeit, Naivität und Realitätsverweigerung, auch Wirklichkeitsflucht mit der Neigung, Unangenehmes einfach auszublenden. Dabei hielten bestimmte Politiker/Parteien (und ihre Wähler) ideologiebedingt auch einige Ereignisse für absolut unwahrscheinlich, die jedoch keineswegs unwahrscheinlich waren. Ähnliches gilt für Verhaltensweisen im Bereich der christlichen Gemeinschaften.

Doch viele (ideologieverursachten) Gewissheiten wurden zunichte gemacht. Offensichtlich hielt man „… überlang an Lebenslügen fest, nur um sie dann sprunghaft und radikal zu korrigieren“ (Tageszeitung DIE WELT).

Oft wurde den Politikern bereits in den vergangenen Jahren das katastrophale Scheitern ihrer Politik und die daraus entstehenden Folgen/Folgekosten vorausgesagt. Jahrelange Warnungen und Kritik wurden ignoriert. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine liest man aus dem linken Parteienspektrum das Eingeständnis: „Wir haben uns getäuscht, als wir behauptet haben, dass territoriale Angriffskriege kein realistisches Szenario seien“ (Wochenzeitung DIE WELTWOCHE).

Alle hier notierten Ereignisse haben beigetragen zur Vertrauenskrise gegenüber der deutschen Politik, gewiss oftmals verbunden auch mit den Fragen:

? Wer übernimmt denn eigentlich für all das die Verantwortung und mit welchen Konsequenzen für die Verantwortlichen?

? Was kommt diesbezüglich als Nächstes auf uns zu? Eine noch weitaus größere Katastrophe?

? Welche Konsequenzen ziehen die politischen, aber auch die kirchlichen Entscheidungsträger aus der Beck´schen Erkenntnis: „Die Islampolitik aller 16 Bundesländer ist gescheitert“?

