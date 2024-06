Von Ulfried. „Wenn wir damals in Russland wussten, rechts oder links von uns, oder vor uns, liegt eine Division der Waffen-SS, dann konnten wir ruhig schlafen.“ Stammt dieses Zitat von einem Ewiggestrigen? Nein, das sagte Helmut Schmidt, später Bundeskanzler und bis ins hohe Alter stets geachtet.

Was hat Krah gesagt?

Krah hatte in dem Gespräch gesagt, er werde niemals sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher gewesen sei. „Unter den 900.000 SS-Männern gab es auch viele Bauern: Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht nur“, sagte Krah am 22.05.2024.

Viele Menschen erinnern sich noch an die Krimi- Serie “Derrick”. Der Schauspieler Horst Tabbert war bei der SS.

Herbert Reinecker. Er war Mitglied der SS.

Günter Grass (Die Blechtrommel) war Mitglied der SS ebenso der ehemalige CDU- Chef in Hessen Alfred Dregger und und und viele mehr.

Mit Baldur Springmann und Werner Vogel gehörten zwei ehemalige NSDAP-Mitglieder zu den Gründungsmitgliedern der Partei “die Grünen”

Alles Kriminelle?

DER SPIEGEL am 03.02.2018: Als junger Politiker spendete Helmut Kohl Geld an ein Hilfswerk, das für inhaftierte NS-Verbrecher und deren Angehörige sammelte. Nach Informationen des SPIEGEL hielt er den Generaloberst der Waffen-SS Paul Hausser für einen „anständigen Mann”. Zitatende.

DER SPIEGEL: „Berlin – Den bundesdeutschen Nachkriegsregierungen gehörten im Laufe der Jahrzehnte mehr als 20 ehemalige Mitglieder der NSDAP an. Das geht aus der am Mittwoch verbreiteten Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervor. Darin werden neben dem früheren Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) 23 Bundesminister aufgelistet, die zumindest zeitweise der Hitler-Partei angehörten.

Dazu gehören etwa die früheren FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Walter Scheel, der einstige Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller (SPD) sowie der frühere Innenminister Friedrich Zimmermann (CSU). Der spätere Bundesfinanzminister Franz Etzel (CDU) war der Liste zufolge bereits 1927 wieder aus der NSDAP ausgetreten. Diesen Schritt vollzog im Jahr 1943 auch der spätere Innen-, Außen- und Verteidigungsminister Gerhard Schröder (CDU).“

Wo bleibt der Aufschrei? Was hat Krah falsch gemacht? Er hat die Wahrheit gesagt, doch der Zeitpunkt war falsch

Was war da los auf Sylt?

Das muß man sich vorstellen – junge Leute haben den Mut das zu singen auf Sylt, was die meisten Menschen denken und wünschen. Und dieser mutm. … (?) Pistorius stellt sich vor die Mikrophone und trampelt auf denen rum. Wenn sein rotgrüngelber Fa- Mob schreit „Deutschland verrecke“ und „Deutschland du mieses Stück Scheiße” ist ihm das wohl egal. Wenn seine rotgrünen Fa- Kumpane 1999 Serbien bombardierten mit Tausenden toten Zivilisten ist das für diesen mutm. … wohl normal. Der „Mitarbeiter“ des Serbenkrieges 1999 und des Maidan 2014, bewohnt heute auf unsere Kosten Schloss Bellevue und bezeichnet uns als „Ratten“. Sigmar Gabriel beschimpft uns als „Pack“. Kein Wort über solche rassistische Straftaten? Wann wacht Deutschland auf?

Und der Islam in Deutschland?

Kul hel unebbiuckum bi scherrin min salicke meßubeten ndallach (ndallachi) men leanechullachu we gadbe alejchi we dscheale min humul kredete wel hanasire we abedet tagut (tagute) ulaicke scherrun meckanen we edallu an sewaiß sebil (sebili).

Sprich: „Soll ich euch die Strafe verkünden, die noch schlimmer ist als das und die bei Allah festgelegt wurde? Es sind jene, die Allah verflucht hat mir und denen erzürnt und aus denen er Affen, Schweine gemacht hat und die dem Tagut (menschliche und dämonische Teufel) dienen. Das sind jene, deren Aufenthaltsort am schlimmsten ist und die am meisten abgekommen sind vom entworfenen Weg.“ Koran Zitatende

Und solche Leute fordern Deutschland als Kalifat. Und die Lücken-Medien schweigen laut und deutlich, ebenso wie Faeser und ihr Haldenwang.

Fast fünfzig Jahre hab ich gearbeitet, Steuern und Sozialabgaben geleistet und bekomme jetzt als Dank eine “Rente” von 1.190,00 Euro, während die Bundes-Nichtsnutze ihre Saläre um 635,00 Euro angehoben haben.

Jeder Ukrainer, der nach Deutschland kommt und das 57. Lebensjahr erreicht hat, bekommt in Deutschland die volle Rente, ohne daß er auch nur eine müde Mark jemals hier eingezahlt hat.

Schade, daß ich nicht auf Sylt war. Singen kann ich noch…

Nachtrag:

Anfrage an den ehemaligen Außenminister Fischer: Warum wurde die “Visa- Affäre mit ukrainischen Pässen 2004 niemals aufgeklärt und veröffentlicht?

Anfrage an ehemaligen Außenminister Steinmeier zum Maidan-Putsch:

Warum wurden meine Steuergelder 2014 nicht direkt an Kiew überwiesen, sondern mußten einen Umweg über (Baltikum) Lettland machen durch Vermittlung von Frau Nuhland, wurde da was vertuscht?

An Frau Merkel und Herrn Hollande:

Was wollten sie beide uns sagen über ihren Fake zu den Verträgen von Minsk I und II?

Jetzt mal Klartext!

