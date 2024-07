Marienverehrer, Feiglinge, Heuchler und die Figur „Gebärende Maria“

“Crowning”. Die gebärende Maria. Skulptur von Esther Strauß. Bild: Ulrich Kehrer https://www.dioezese-linz.at/institution/418409/100jahremariendom/donnastage/article/271706.html

In der römisch-katholischen Welt, vor allem der deutschsprachigen, peitschten in den letzten vier Wochen die Wogen der Entrüstung mit Wucht hoch.

Denn vom 27. Juni bis zum 16. Juli gab es in einem Kunstraum im Mariendom zu Linz/Österreich eine Kunst-Installation dreier Künstlerinnen, welche eine farbig gefasste Lindenholz-Skulptur der „Gebärenden Maria“ zeigte.

In ihrer Ganzheit war sie drei Tage lang zu sehen, bevor sie von einem rabiaten Katholiken, einem angeblichen Mitglied der traditionalistisch-fundamentalistischen Gruppe „Katholischer Widerstand“, enthauptet wurde – der von der Gruppe daraufhin gefeierte „Held“ sägte ihr am Morgen des 1. Juli den Kopf ab. Kopflos blieb sie dann, wie geplant, bis Mitte Juli im Linzer Dom hinter einer Glaswand ausgestellt.

Nun ließen sich die drei Künstlerinnen mit ihrer gewählten Marienfigur, wie man im Volksmund sagt, nicht „lumpen“ und setzten sich „großzügig“ über die gängigen Moralvorstellungen vieler Katholiken hinweg. Unter den Mariendarstellungen wagten sie mit der gebärenden Frau ein absolutes Novum. Für die Skulptur entschieden hatten sich jedoch die für die Exposition zuständigen Theologen – die Skulptur mit dem Titel „crowning“ (Krönung) war Teil einer Bilderreihe zum Thema „Künstlerische Positionen zur Heiligen Familie.”

Maria, mit einem nicht von „Madonnenschönheit“ gezeichneten Gesicht, gerahmt von einem dünnen Goldreif – einen Heiligenschein implizierend –, saß auf ihrem nach hinten fallenden Mantel, ihre Hände, die Zupacken verrieten, aufstützend. Ihr leicht geöffneter Mund deutete die Schmerzempfindung der gebärenden Frau, wenn auch zurückhaltend, an. Die Künstlerinnen verliehen ihr die traditionellen ikonografischen Farben wie wir sie von zahlreichen Malereien kennen: ein rotes Kleid und einen blauen Mantel. In der Haltung einer Gebärenden öffnete sie die Beine weit und gab – was nur ein einziges Foto halbseitig zeigte, ansonsten beschrieben wurde – ihre Vulva sowie das Heraustreten des Köpfchens ihres Kindes frei („…die Vulva legt sich … um den gerade geborenen Kopf des Kindes…“).

Marias nackter Unterleib mit den naturalistisch modellierten äußeren Genitalien sorgte für Sprachlosigkeit und Entsetzen, für Empörung, Ablehnung und Sich-Abgestoßen-Fühlen von zahlreichen Katholiken. Die Anschuldigungen und Vorwürfe reichten von „Verunglimpfung und Missachtung des Heiligen, Beleidigung, Verächtlichmachung oder Schändung der Gottesmutter“ bis hin zum Vorwurf der Gotteslästerung.

Die Veranstalter des Bistums Linz gingen unter dem Hagel der Kritiken natürlich umgehend in Verteidigungsstellung. Sie seien sich bewusst gewesen, dass dieses Kunstwerk Diskussionen auslösen würde… Die verantwortliche und entwerfende Künstlerin selbst, die Performancekünstlerin Esther Strauß, sah ihre Figur als ein (provozierendes?) Gegenstück zu patriarchaler Kunst und verwies auf die große Mehrheit von Mariendarstellungen, die nahezu ausschließlich aus Männerhand stammten.

Marienbilder

Die „gebärende Maria“ – ein Affront

Als Christin und Kunsthistorikerin hätte ich den Theologen des Bistums und ihren Ausstellungsinitiatoren von dieser Skulptur, insbesondere in einem Kirchenraum, abgeraten. Ich würde eine Bildgestalt der von den Gläubigen der katholischen wie auch der koptischen und orthodoxen Kirchen am höchsten verehrten Heiligen, der Mutter Jesu, als Gottesmutter hoch verehrt, nicht in einer solch intimen Position, vor allem innerhalb eines Sakralraums, öffentlich zur Schau stellen. Die Verletzung der religiösen Gefühle und Überzeugungen von vielen Gläubigen wie auch ihr Empfinden, die Schamgrenze überschritten zu haben, war absehbar und wäre zu respektieren gewesen.

Die Stellungnahme eines Kunsthistorikers des Erzbistums Bamberg verdeutlicht dies:

„…wenn man nur den Kopf- und Brustbereich betrachtet – sieht die Skulptur ja fast wie eine ganz traditionelle, fast liebliche Madonnendarstellung aus… …Wenn man den Blick dann aber senkt, sieht man die weit geöffneten Beine und die entblößten Geschlechtsteile. Diese Darstellung kann für einen Gläubigen verletzend sein und ist – wenn sie in einem Raum wie einer Kirche aufgestellt wird – unangemessen und zu heftig“ (katholisch.de, 05.07.24).

Dennoch verurteilte der Kollege klar und deutlich die Zerstörung der Skulptur und die gewaltsame Vorgehensweise des Täters. Auch lehnte er die grundsätzliche Ausstellung einer solchen Skulptur keineswegs ab (da, wie eine Wiener Pastoraltheologin schreibt, die „Natalität des wahren Gottes als wahrer Mensch im Christentum mit die herausragendste Differenzierung in den monotheistischen Entwürfen“ sei, aber theologisch ausgeblendet würde – Feinschwarz, Juli 2024). Auch empfahl er darüber hinaus, das traditionelle Marienbild durchaus einmal zu „hinterfragen.“

Ein Bild, das die Maler wie Bildhauer und Bildschnitzer künstlerisch in der Weise umsetzten, wie es über Jahrhunderte von der Kirchenhierarchie entwickelt, den Gläubigen verkündet und damit auch den Künstlern vorgegeben war. Ein Bild, jedoch, in reichen Facetten. Bilder, die die Gläubigen lieben, die ihnen vertraut sind. Die vielen von ihnen Halt geben, Trost spenden – man vergegenwärtige sich z.B. die wunderbaren Darstellungen der Schutz-Mantel-Madonna.

Das überlieferte Marienbild aber ist ein Bild – und das kann man sich ruhig einmal vor Augen führen –, das sich aus nur wenigen biblischen Quellen zu speisen vermag. Ein Bild, das stattdessen viele legendäre wie stellenweise historisch unstimmige Züge aufweist, von den Kirchen- und Synodenvätern aus männlich-theologischer sowie zunehmend zölibatärer Sicht weiterentfaltet.

Einer Sicht, der, ebenso über Jahrhunderte, leibfeindliche wie auch frauenverachtende Aspekte immanent waren. Man erinnere sich an Worte von Papst Siricius aus dem späten 4.Jh., der mit explizitem Blick auf die Mutter Jesu, die geschlechtliche Vereinigung und „menschliche Begattung“ für „entweihend“ und damit für Maria als unwürdig erklärte, man erinnere sich an jene des Kirchenlehrers Augustinus (4./5.Jh.), der von den Liebkosungen einer Frau dringend abriet, aber auch an die Eröffnungsrede von Papst Innozenz III. beim IV. Laterankonzil (1215), der die rund 400 versammelten Bischöfe „vor der Begierde nach der Frau und … ihren Reizen“ warnte. Die große Ausnahme aller Frauen verkörperte für sie lediglich die „Jungfrau Maria.“

Ein Blick auf das Geburtsgeschehen Jesu, den eine konvertierte, fromm-traditionalistische Katholikin im Kreise der ihren in unseren Tagen wagte, untermauert die völlig realitätsfremde, geradezu anti-leibliche, ja schon einfältige Sicht auf Maria noch um einiges mehr. In einem fiktiven, an die Mutter Jesu gerichteten Brief schreibt sie – und man staune – eine Mutter dreier Kinder:

„Wir nennen Dich Gottesgebärerin, denn Du hast Gott wirklich geboren, aber wir wissen nicht, wie es zuging, nur, dass es in einem Stall in Bethlehem geschah, geheimnisvoll…“ (https://www.kath.net/news/84995).

In einer solchen, einer ebenso fiktiven wie fast unbiblischen Glaubenswelt gibt es keinen Platz für die Lebenswirklichkeit einer jüdischen Frau, die die Mutter Jesu war, die ihren Sohn, wie alle Mütter, unter Schmerzen gebar, auch wenn sie eine von Gott besonders begnadete und bevorzugte Frau war. Eine Frau, von der es in der Schrift, allen Kirchenväter-Theologien zum Trotz, heißt: „Und sie gebar ihren ersten Sohn…/Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen…2 (Lk 2,7). Von der es auch heißt, dass ihr Mann Joseph „sie nicht erkannte, bis sie ihren Sohn gebar“ (Mt 1,25).

In einer Welt traditionalistischer Katholiken wird alles, was in Verbindung mit Christus und seiner Mutter auch nur annähernd mit Sexualität, ja selbst mit der normalen Geburt eines Kindes zu tun hat, schuldbeladen und blasphemisch empfunden oder von vielen Theologen und gar von „No-Name“-Theologinnen der spitzfindigen, vor allem von Augustinus geprägten, in den Evangelien nicht vorhandenen Erbsünden-Lehre untergeordnet …

Entgegen des urbiblischen Glaubens, in dem die Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau vor Gott heilig ist, schön ist, ein Abbild von Gottes Liebe zum Menschen ist, aber auch eine Mizwa, d.h. ein Gebot ist. Ein Gebot, das Maria/Miriam und ihr Mann Joseph als gläubige Juden erfüllten.

Bilder vom Geboren-Werden – eine „behutsame Wahrnehmung“

In dem ganzen Bündel an Blasphemie-Vorwürfen, wie sie die Streng-Konservativen formulierten, wie auch an positiven Kritiken – die es ebenso gibt –, war für mich ein bestimmter Aspekt besonders auffallend. Auffallend in Bezug auf das natürliche Schamempfinden auch des modernen Menschen, unabhängig von seiner religiösen Zugehörigkeit.

Fast keiner der vielzählig über die Skulptur berichtenden Journalisten präsentierte ein Frontal-Foto von deren Unterleib – mit einer einzigen Fast-Ausnahme (https://www.furche.at/religion/gebaerende-maria-keine-falsche-scham-13793906). Empfanden sie davor eine natürliche Scheu oder hatten manche auch Bedenken, die Wut bestimmter Katholiken könnte sich gegen ihre Redaktionsbüros richten? Ich gehe vielmehr von ersterer Vermutung aus. Denn auch aktuelle, anonym gehaltene Fotos über die Geburt eines Kindes verhüllen die Scham der Gebärenden, ohne die zugehörigen erotischen Momente nach der Geburt auszusparen. Die Intention der von mir entdeckten Aufnahmen ist, Betrachter und Betrachterinnen in einer äußerst berührenden, sensiblen und gleichzeitig ungezwungenen Darstellung am Wunder des Lebens teilhaben zu lassen.

Könnte die Ausstellung einer gebärenden Maria daher, jenseits einer Provozierung des Schamgefühls sowie jenseits einer feministischen Absicht, auch auf das Wunder des Lebens in Verbindung zum Wunder der Geburt Jesu, des Gottessohnes, verweisen wollen…? Die im Ausstellungskuratorium zuständige Theologin möchte die Figur so verstanden wissen.

Der Linzer Bilderstürmer

Feige und gewalttätig

Zur Tat des katholischen „Helden“ jedoch, der die Marienfigur köpfte, ist eines festzuhalten – Missachtung und „Schändung“ heiliger Figuren hin oder her: seine Tat ist keine Heldentat.

Sie zeugt von Primitivität, von Dummheit, aber auch, wie viele Kunstwissenschaftler konstatieren, von massiver Gewalttätigkeit (auf die ich noch eingehen werde).

Und – von Feigheit.

Denn der „tapfere“, die „Gottesmutter verteidigende Held“ schlich sich heimlich in den Ausstellungsraum und musste „sich beeilen, schnell zu arbeiten“, dass er „nicht erwischt“ würde… So seine anonymen großspurigen Erklärungen, die kurzfristig im Internet aufgetaucht waren. Noch nicht einmal jetzt hat dieser Feigling den Mut, sich der Polizei zu stellen und zu seiner Tat, die „Gottesmutter zu verteidigen“, öffentlich zu stehen. Und für die Zerstörung fremden Eigentums aufzukommen.

Solche „Helden“ braucht die katholische Kirche nicht… Was diese braucht, sind mutige Leute, die ohne Wenn und Aber den Mund aufmachen. „Sei es gelegen oder ungelegen…“ (Paulus).

Gewaltsame „Heldentaten“ sind nicht nur abzulehnen und zu verurteilen, sie sind schlicht und einfach abstoßend. Auch wenn sie in alten Zeiten gängige katholische Methoden waren… (s.u.)

Es ist schon sehr verwunderlich, dass Katholiken wie die „frommen“ Leute von der Redaktion des kath.net-Blogs, aber auch Gläubige, wie die oben angeführte Katholikin, sich erstaunt darüber zeigen, dass die „Heldentat“ des Rabiaten auch viel Kritik erntet: „Der Innsbrucker Bischof … echauffiert sich über den Vandalismus am Bild…“ Dass sie diese gar noch zu entschuldigen scheinen: „Jemand hat Deine Nacktheit mit einer … Decke verhüllt, ein wütender Gläubiger den Kopf abgesägt…“ (https://www.kath.net/news/85061/84995).

Ich hörte von Kollegen Stimmen, die sich an die barbarische Bilderstürmerei fanatischer Reformationsanhänger des 16.Jahrhunderts erinnert fühlten. Auch dort glaubten sich die religiösen Eiferer im Recht, die reihenweise kirchliche Bildwerke zerschlugen, glaubten, dem Gebot Gottes „Du sollst dir kein Bildnis machen“ (2 Mose 20,4) nachzukommen und die Nicht-Beachtung des Gebots durch die Katholiken zu sühnen.

Mir selbst hinterlässt diese „hehre Tat“ einen zusätzlichen bittereren Geschmack. Sie erinnert mich an jene Taten fanatischer Muslime unserer Tage, von der sowohl die Bilderstürmerei, als auch die „katholische“ Gewalt-Aktion im Kern nicht weit entfernt sind. Sie erinnert an die Zerstörung der über 1000 Jahre alten Buddha-Skulpturen in Afghanistan 2001; von Islamisten in die Luft gesprengt, da u.a. „ihre Anwesenheit … Allah beleidigte.“

Sie erinnert an die Zerstörung von Kirchen, von christlichen Kulturgütern usw.

Den großen „Helden“ von Linz möchte ich einmal sehen und hören!, wenn in seiner Heimat z.B. Marienskulpturen an Bildstöcken zerstört werden, wie es in letzter Zeit zu meinem großen Bedauern immer wieder vorkam. Von Christenhassern und Vandalen.

Aber auch von Menschen – wenn auch sehr selten –, die das Leid, das ihnen u.a. von „frommen Marienverehrern“ zugefügt wurde, rächen wollten… Haben diese nicht auch ein Motiv… … …???

„Fromme“ Brutalität

Führe ich mir nun die brutale – religiös motivierte – Vorgehensweise des Täters vor Augen, frage ich mich, ob dieser in ähnlichen Situationen auch Menschen gegenüber gewalttätig reagiert. (Eigenen) Kindern oder der Ehefrau gegenüber, die sich nicht seinen kirchlichen Vorstellungen und Wünschen fügen, Pfarrern gegenüber, die beispielsweise gegen das von solchen „Frommen“ besonders eingeforderte Keuschheitsgebot mit einer Frau verstoßen… … …

Nur gehörte erbarmungsloses Verhalten religiöser Fanatiker, das sich nicht nur gegen „unmoralische“ Kulturgüter zerstörerisch richtete, sondern auch in brutaler Weise gegen ihre „unmoralischen“ Mitmenschen, schon immer zu deren Methoden. Die Kirchengeschichte ist leider voll davon – und es huldigten nicht nur Laien-Eiferer, es huldigten auch zu Hauf Kleriker der Erbarmungslosigkeit und Gewalt. Werden zuerst Bildwerke, Bücher und andere Kulturobjekte zerstört, richtet sich die Gewalt im nächsten Schritt gegen den Menschen.

In meinem letzten Beitrag stellte ich ein beredtes Beispiel von vielen vor: einen „heiligen“ Bischof, verehrt als der große „Apostel der Deutschen.“ Bonifatius! Zwielichtig, skandalös. Trotz seiner Bistums- und Klostergründungen.

Gnadenlos und brutal den verheirateten Priestern gegenüber, die er auspeitschen und einkerkern ließ. Weil sie mit ihrer Frau zusammen waren. Gnadenlos und brutal „sündigen“ Ordensfrauen gegenüber, die er scheren und einkerkern ließ. Den Menschen gegenüber, die sich nicht in sein Bild von „Reinheit und Frömmigkeit“ einfügten.

Der sich selbst jedoch einreihen lässt in eine nicht geringe Anzahl von Fanatikern und Brutalos der lateinischen Kirchenhierarchen

(https://beischneider.net/2024/07/07/frankreich-politik-und-kirche-kirchliche-jubilaeumsfeiern-in-deutschland/ s. dort: Bonifatius, der Deutschen Apostel. Ein skandalöser Heiliger).

Ich frage mich, ob die Erzkonservativen, unter denen sich besonders häufig die Moralapostel tummeln, ebenso das Auspeitschen verheirateter, nicht-enthaltsamer Priester gutheißen würden…? Ob sie das Auspeitschen „unkeuscher“, mit einer Freundin lebender Priester befürworten würden?

„Die Heuchelei ist die Gangrän der Kirche“ – Und der „Frommen“

Doppeldeutig – Echauffierte Katholiken ergreifen das Wort

Denn über Sadisten in der Heiligenskala verlieren die „Frommen“ auffallenderweise kein Wort; sie feiern stattdessen ausgiebig ihre Jubiläen, ohne einmal darüber nachzudenken, ob diese falschen Heiligen mit ihren diabolischen Taten nicht ebenso das Heilige missachteten, verunglimpften, beleidigten, wie sie das den Künstlerinnen einer gebärenden Marienfigur und ihren Veranstaltern bitter vorwerfen.

Die doppeldeutige Haltung der „guten“ Katholiken, die in dem Aufschrei gegen dieses Bildwerk wieder zu Tage tritt, brutale Handlungen ihrer „Heiligen“ aber meist nicht wahrnehmen (wollen), spricht Bände. Der „lehramtstreue“ Internetblog kath.net brachte innerhalb von sechs Tagen allein zehn empörende Beiträge zum Thema. Die Leserzuschriften, die diese Artikel kommentier-t-en, nahmen/nehmen kein Ende. Sie bewegen sich bei einigen der Artikel bis weit über 30; einer der ersten Beiträge zählt sogar 89 Kommentare. Die Anzahl ist stellenweise jenen Kommentaren vergleichbar, welche im vergangenen Jahr die Beiträge über das ach so „sündige…umstrittene Kuss-Buch“ von Glaubenspräfekt Fernandez begleiteten.

Aufschlussreich sind vor allem die Inhalte nicht weniger Kommentare. Da heißt es z.B.: „Der Teufel hat die Kirche betreten…“ Offenbar merkte dieser Schreiber noch nicht, dass der Teufel schon zu allen Zeiten seine Finger im „Kirch-Spiel“ hatte und nicht gerade wenigen Priestern, darunter Bischöfe; Kardinäle und Päpste, Hirn und Herz verdunkelte. So, wie wir am obigen Beispiel bei dem „Heiligen Apostel der Deutschen“ oder bei den diabolischen Reformpäpsten des Mittelalters und vielen anderen sehen können!

(https://www.conservo.blog/2022/03/03/typisch-roemisch-katholisch-trauer-muesste-ecclesia-tragen/)

Und wenn manche Strenggläubige „diese Kunst“ in Linz als „rein pervers“ titulieren, vergessen die Wissenden unter ihnen (viele haben davon auch keine Kenntnis), dass die heilige Katharina von Siena und andere spätmittelalterliche „Bräute Christi“ sich einst mit einem Vermählungsring, einem „weichen Ringlein“, aus der „Vorhaut Jesu“ brüsteten.

Eine katholische Story, die an Perversität nicht zu überbieten ist (die neben fundierten Berichten auch schon Gegenstand von Fernseh-Dokus war).

Zeugt diese nicht auch von Schamlosigkeit und Obszönität? Einer Schamlosigkeit, einer Obszönität Christus gegenüber?

(https://beischneider.net/2023/07/21/er-kuesse-mich-mit-dem-kusse-seines-mundes/ siehe dort: Der erogene „Vermählungsring“ der Katharina von Siena).

Führen wir uns noch einmal Worte der bereits mehrfach zitierten katholischen Konvertitin vor Augen, die quasi die entrüsteten Gläubigen anführte: „Liebe Muttergottes, es tut mir unendlich leid, dass Du mit dieser Skulptur im Dom von Linz, in der Marienkirche, in Deiner Kirche, entwürdigt, beleidigt, geschändet wurdest. Im Namen aller, die Dich lieben und verehren, bitte ich Dich um Verzeihung…“ (https://www.kath.net/news/84995).

Was würde sie denn schreiben, wenn sie von dem perversen Ring-Spiel der Vorhaut Jesu erführe? Es letztendlich als „Zärtlichkeit Jesu“ billigen, weil die Perversität ja dem visionären Geiste der großen Heiligen entsprang…?

Bei aller zulässigen Kritik an einer von den Gläubigen als schamlos betrachteten Marienskulptur, bei all ihrem Einsatz für die Ehre und die Reinheit ihrer hochverehrten Gottesmutter, dürften alle diese Strenggläubigen, alle diese Frommen jedoch genauso wenig alles andere, das untragbar, absurd und pervers ist, ignorieren und billigen:

Wie eben jenen jahrhundertelangen, schamlosen Unfug mit „Brautringen“ aus der vermeintlichen Vorhaut Jesu (s.o.).

Wie – um bei diesem Beispiel als pars pro toto zu bleiben – die kritiklose Verehrung und das Ausrichten von Festjubiläen für einen erbarmungslosen, sadistisch agierenden und damit Christus beleidigenden Bonifatius…

Ansonsten ist die Entrüstung über eine gebärende Marienfigur Heuchelei, dann ist sie nicht mehr als kalter Kaffee…

Wo sind die Kommentare für den ermordeten Philippos?

Was mir in diesem gesamten Kontext übel aufstößt, ist die Tatsache, dass die empörten Katholiken die vielen kath.net-Beiträge zu dieser Marienskulptur mit unzähligen Kommentaren versahen, Artikel aber wie jenen zu gleicher Zeit über die furchtbare Ermordung des jungen orthodoxen Griechen Philippos in Bad Oeynhausen mit Schweigen quittierten. Ganze drei Kommentare waren unter diesem Beitrag zu finden (https://www.kath.net/news/84987), keiner aber wies auch nur einen der Namen der „super-frommen“ Marienverteidiger auf.

Da frage ich mich: wo sind diese?

Ist ihnen das brutal ausgelöschte Leben eines jungen Menschen, eines jungen Christen, kein Kommentar wert? Ist ihnen eine tote Figur mehr wert, als das Leben eines Menschen?

Wissen diese Heuchler nicht, dass das Leben eines Menschen Gott heilig ist?

Nicht aber eine tote Figur…

Wo findet sich angesichts des schrecklichen Mordes an Philippos ein Gebet der oben genannten frommen Schreiberin des Marienbriefs? Ein Gebet für die Eltern von Philippos? In dem sie diese als Mutter von drei Kindern ihrer hochverehrten Gottesmutter anvertraut?

Und wo findet sich ihre Bitte um Vergebung für die Missetaten, die unseren Kindern angetan werden?

Die Heuchelei ist die Gangrän der „Frommen…“

Gebärende Frauen oder: die Heiligkeit des Lebens

Das Leben des Menschen ist heilig.

Es ist Gott heilig. Und es war einst dem Menschen selbst heilig. Die Frühgeschichte der Menschheit zeugt davon, veranschaulicht durch erhaltene Bildwerke, in denen der Heiligkeit und dem Wunder des Lebens und seiner Fruchtbarkeit Achtung und Verehrung gezollt wird.

Daher wunderte ich mich in den vielen Debatten um die Skulptur der „Gebärenden Maria“, dass keine/r meiner Kollegen auf Figuren und Zeichnungen aus der Vielfalt der Kulturgeschichte hinwies, die gebärende Frauen darstellen. Sicher, es sind Figuren und Bilder aus vorchristlichen Epochen. Darstellungen aus der Frühzeit der Menschheit und damit aus anderen Kulturkreisen.

Dennoch ist es lohnenswert, einmal kurz einen Blick darauf zu werfen.

In Çatal Hüyük, Zentralanatolien, einer der frühesten Städte in der Menschheitsgeschichte, entdeckten Forscher in den Lehmziegelhäusern der Jungsteinzeit (etwa 6500 v.Chr.) reich bemalte Wände. Neben geometrischen Mustern und Jagdszenen gehörten gebärende Frauen zu den wiederkehrenden Darstellungen.

Denn ein Kind gebären war ein heiliger Akt (übrigens auch im Judentum).

Die Steinzeit-Künstler wollten mit diesen Malereien vermutlich sowohl Muttergottheiten verbildlichen und ehren, als auch der Verehrung von Fruchtbarkeit und Mutterschaft und im Weiteren der Verehrung der Frau Ausdruck verleihen. Es wäre ihnen nie in den Sinn gekommen, dass solche Darstellungen „das Heilige in den Schmutz“ ziehen würden, wie fromme Marienverehrerinnen es sehen (https://www.kath.net/news/84995).

Eine eindrucksvolle Steinskulptur der Azteken stammt aus der Neuzeit, wohl kurz vor ihrer Christianisierung. Sie zeigt die gebärende Tlazolteotl, die aztekische Göttin der Fruchtbarkeit und der Liebe. Im Hocken gebiert sie einen Menschen; dessen Kopf ist bereits aus dem Mutterleib herausgetreten, die Scham wird allerdings von dem Kopf und den Händen der Gebärenden verdeckt. Ihr schmerzverzerrtes Gesicht weist ausdrucksstark auf die Geburtswehen hin.

Für die frühen Völker wie für die Naturvölker war/ist – um es sich nochmals vor Augen zu führen – die Darstellung einer gebärenden Frau stets die Verbildlichung von etwas Heiligem.

Anmerkungen

Zu meinem Zitat: „Die Heuchelei ist die Gangrän der Kirche.“

Dieser Satz gehört zur Kritik des emeritierten Pariser Erzbischofs, Mgr Michel Aupetit, an seiner Kirche (Twitter, 17.02.22; über die er in der Regel nichts kommen lässt, auch wenn er ihre Sünden und Schwächen benennt). Seine Aussage ist jedoch leider häufig Realität, was Aupetit selbst schon erfuhr. Und sie geht noch weiter: „…die Eifersucht ist ihr ansteckender Virus, die Feigheit ihre Immunschwäche“ (als Arzt verwendete er hier ausdrucksstarke Bilder aus der Medizin).

Zur Gangrän: sie ist eine schwere Erkrankung, auch Gewebsnekrose genannt. Das Gewebe stirbt ab infolge von längeren Durchblutungsstörungen. Betroffen sind sehr häufig die unteren Extremitäten. Hilfe kann eine Operation bringen, in der Füße und Beine meist amputiert werden müssen; bei gut 20% der Patienten führt die Erkrankung zum Tod.

Ergänzung zu meiner Kritik an den Kommentaren der kath.net-Leser:

ich erweitere diese hinsichtlich eines aktuellen Beitrags zur Schändung von Kinderseelen „Zeitung: Nackt-Spiele, Erfahrungs- und sogar Masturbationsräume in Kitas?“ https://www.kath.net/news/85137.

Zu diesem Artikel gibt es von den „frommen“ Lesern gerade mal 8 Kommentare… … …!

Wo sind hier die Marienverehrer? Die Verehrer der MUTTER Jesu, der MUTTER Gottes?

Wenn es um unsere Kinder geht? Wo sind sie da?

https://www.furche.at/religion/gebaerende-maria-keine-falsche-scham-13793906

https://www.katholisch.de/artikel/54437-skulptur-der-gebaerenden-maria-im-linzer-dom-zerstoert

https://katholisch.de/artikel/54499-kunsthistoriker-schaendung-von-marienskulptur-ist-inakzeptel-aber

https://ub01.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/125962/Petersen_027.1.pdf?sequence=1

Maria aus Nazareth

Skultur “Crowning” von Esther Strauß. Bild: Ulrich Kehrer https://www.dioezese-linz.at/institution/418409/100jahremariendom/donnastage/article/271706.html

WikiArt. Tlazolteotl (Birthing Figure) – Aztec Art – WikiArt.org. Tlazolteotl, diosa de la fertilidad | El Parto es Nuestro

Basalt Figure of a Woman Giving Birth Basalt Sculpture Size: 35.5 cm. (14 in.) Pre-Columbian Catalogue: Costarican Art … – @mini-girlz on Tumblr

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …