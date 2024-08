Ihre zweite Hinrichtung bei der Olympiade von Paris im Jahr 2024. Und Fortsetzung in Frankreich folgt …

Die geköpfte Marie Antoinette. Bildschirmaufnahme von Claro Sports.

Die Königin von Frankreich

Unweit von STRASSBURG liegt in der Oberrheinischen Tiefebene in der Region ORTENAU das Dorf SCHUTTERN. Der spätbarocke Turm seiner Kirche „Mariä Himmelfahrt“ ist der höchste Kirchturm der Ortenau und grüßt die aus Nord und Süd, in Zug und Auto Herankommenden schon von Weitem. Das Gotteshaus gehört zu den wenig erhaltenen Gebäuden des einstigen Benediktinerklosters Schuttern, eines der mächtigsten Reichsklöster des karolingischen Reichs, das jedoch auch in späteren Jahrhunderten bis zur Säkularisation 1806 weiterhin bedeutend war.

Am 6.MAI 1770 schrieben Ort und Kloster Geschichte einer besonderen Art, von der Einwohner und Kirchenführer auch heute noch begeistert erzählen. Die Geschichte ist mitunter die erste, die Besucher vor der bedeutenden Kultur- und Kunstgeschichte von Kirche und Kloster zu hören bekommen.

Maria Antonia, die jüngste Tochter der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, die 15jährig den französischen Thronfolger, den späteren König Ludwig XVI., heiratete, machte auf ihrem Brautzug von Wien nach Paris in der Abtei Schuttern für einen Tag und eine Nacht Halt.

Der Abt, seine Mönche und zahlreiche namhafte Gäste wie auch die Dorfbewohner hießen sie herzlich willkommen; im Kloster ehrte man sie mit einem großen, prunkvollen Fest.

Schuttern war der letzte Halt der künftigen Königin Frankreichs auf deutschem Boden.

Einen Tag später wurde sie vor Straßburg, wo man ihr einen triumphalen Empfang, den ersten auf französischem Boden, bereitete, von ihrem heimatlichen Troß getrennt und französischen Gesandten übergeben:

Aus Maria Antonia wurde MARIE ANTOINETTE.

„Der Schicksalsweg der jungen Braut und späteren Königin von Frankreich nahm seinen Anfang“ wusste der Ortenauer Historienschreiber weiter zu berichten.

„Am 16. Mai fand zu Versailles … die… Hochzeitsfeier statt. Glanz und Reichtum umgaben die junge Königin. Lust und jugendlicher Leichtsinn … führten die unglückliche Marie Antoinette 23 Jahre später auf das Schafott der Pariser Henkersknechte.“

„Glanz und Reichtum“, ein extravaganter Lebensstil und maßlose Verschwendungssucht waren die jahrelangen Hauptübel, die Marie Antoinette und ihren Mann, den König, wie viele Fürsten überhaupt beim Volk, das bitterarm war, verhasst machten. Vergleichbare Recherchen aus Italien ergaben, dass auch im 19.Jh. die „Reichen, Wohlhabenden und Gutsituierten“ nur etwa 11% der Bevölkerung ausmachten, die „Mittellosen, Armen und Elenden“ entsprechend 89%. Als die französische Königin die Lage ihres Landes und ihres Volkes erkannte und das Rad zu drehen begann, war es zu spät.

Die Conciergerie – Palais und Gefängnis Marie Antoinettes

Während der Französischen Revolution wurden König und Königin 1792 festgenommen, im Januar 1793 verurteilte der Nationalkonvent den König zum Tod. Im August 1793 wurde Marie Antoinette vom Temple, einem im ehemaligen Templergebiet liegenden Gefängnis, in den Gebäudekomplex der CONCIERGERIE überstellt, der Teil des Palais de la Cité und heute in Teilen Justizpalast ist, und dort in Isolationshaft gefangen gehalten; 76 Tage später wurde sie durch die Guillotine hingerichtet.

Das Urteil lautete: Hochverrat und Diebstahl (Diebstahl am Volk, dessen Leid sie, so der Vorwurf, gleichgültig gelassen habe). Von heutigen Historikern wird der Prozess als unfair und fragwürdig beurteilt. Soweit zu einigen historischen Momenten.

Ruchlosigkeit der Revolution

Marie Antoinettes Geschichte ist jedoch mit ihrem Tod nicht zu Ende. In einer beispiellosen sadistischen, ja teuflischen Aktion wurden nach ihrer Hinrichtung „ihr Kopf und ihre Genitalien aufgespießt und drei Kilometer durch die Straßen getragen.“ Unterhalb eines Fensters des Temple-Gefängnisses wurden sie zur Schau gestellt …

Die Ruchlosigkeit eines „olympischen“ Spektakels

Der Conciergerie Wiedererstehung durch das Olympia Komitee 2024

Es war eine Szene, die mir in der Mediathek zunächst nicht auffiel und die an Ruchlosigkeit alles in den Schatten stellte, was die Pariser Eröffnungsfeier an Inszenierungen bot: die Präsentation der abgeschlagenen, naturalistisch-grausig gestalteten Kopfattrappe Marie Antoinettes.

Die Französische Revolution und das Schicksal der letzten Königin von Frankreich, das mit dieser eng verbunden ist, stand bei der Eröffnungszeremonie der Olympiade im Zentrum einer aufsehenerregenden Darstellung – einer Darbietung, die von niederträchtigen Personen bejubelt, von der Mehrheit der unzähligen Zuschauer als abstoßend und widerwärtig abgelehnt wurde.

Knapp, aber bildhaft beschrieb das Magazin Stern die Szene: „Spektakulär ist die Inszenierung am Justizpalast. Die während der Revolution geköpfte französische Königin Marie-Antoinette taucht in den Fenstern auf und zeigt den Zuschauern ihren Kopf. Dazu spielt die Metalband Gojira live auf den Balkonen. Passend dazu wirbelt ein gewaltiger Blutschleier durch die Lüfte“ (Stern 01.08.24)

Marie-Antoinette, als scharlachrote, blutimitierende Figur, ihren eigenen abgeschlagenen (Attrappen-)Kopf in den Händen haltend, beginnt das Revolutionslied „Ah! ça ira ” zu „singen“, d.h. in aggressiven Tönen zu krächzen. Ein Lied, das den Beginn und wiederkehrenden Refrain eines Kampfliedes bezeichnet, das 1790 entstand und häufig gesungen zum Kampf gegen Aristokratie und Klerus aufrief.

Die grauenerregende Szene mutet wie eine zweite Hinrichtung der einstigen französischen Königin an… Einer Königin, aber nicht nur. Auch einer Frau, auch einer Mutter.

Die Metal-Band Gojira, deren Musiker, welche die Conciergerie, in der Marie Antoinette die letzten 76 Tage ihres Lebens als Gefangene verbrachte, auf ebenso aggressive Weise „umspielten“ und sich wie Entlaufene eines Irrenhauses gebärdeten, „interpretierte das Revolutionslied neu“ (sortiraparis). Dazu soll ihr das sich im Louvre befindende Gemälde “La Liberté guidant le peuple” (Die Freiheit führt das Volk) von Eugène Delacroix, das während der Julirevolution 1830 entstand, als Anregung gedient haben.

Die Freiheit führt das Volk, 1830

Gewaltverherrlichung statt olympische Werte der Freundschaft und Brüderlichkeit

Die blutrünstige Szene, die einen „gewaltigen Blutschleier durch die Lüfte … wirbelt“, die den abgeschlagenen Kopf einer Frau demonstrativ zeigte, die Gewalt und Sadismus veranschaulichte, ja geradezu verherrlichte, die bei vielen Zuschauern, insbesondere in Frankreich und Italien, wie ich hören und lesen konnte, Angst auslöste, war eine unerträgliche Szenerie. Auch wenn sie von Anhängern begeistert als „spektakulär“ und als „super“ oder von manchen Franzosen als Darstellung ihrer Geschichte gepriesen wurde.

Sie war eine Szene, die bei der Eröffnung einer Olympiade völlig fehl am Platze war. Die in krassem Gegensatz zu den (ursprünglichen) Werten der olympischen Spiele steht. In krassem Gegensatz zu den Werten von Freundschaft, Brüderlichkeit, die „alle Völker im friedlichen Wettstreit zusammenführen” soll, zu denen auch Höchstleistung im Sport zählt (nach dem olympischen Motto Citius, altius, fortius = schneller, höher, stärker), jedoch eines fairen Sports, gepaart mit Respekt vor dem Gegner.

Werte, nach denen die Protagonisten den Gegner mit Sicherheit nicht, revolutionäre Gewaltvorstellungen verwirklichend, an der Laterne aufhängen möchten.

Denn – führen wir uns den Text des von der Königinnen-Figur „gesungenen“ Revolutionsrefrains vor Augen, den Text, der bisher nirgends Beachtung fand, so ersteht ein Bild von Mord und Gewalt. Ersteht ein Bild von der Billigung der – willkürlichen – Todesstrafe. Die Todesstrafe für unliebsame Gegner. Für verhasste neue? „Aristokraten“… Die „Macht der Symbole“, der Bilder, von der der Theologe und Philosoph Johannes Hartl schreibt, ist nämlich nicht zu unterschätzen.

Ah! Ça ira, ça ira, ça ira

Les aristocrates à la lanterne!

Ah! Ça ira, ça ira, ça ira

Les aristocrates on les pendra

Ah. Wir schaffen das, wir schaffen das!

Die Aristokraten an die Laterne!

Ah. Wir schaffen das, wir schaffen das!

Die Aristokraten, die hängen wir auf!

Frankreich mit seiner „reichen künstlerischen und spirituellen Tradition“ zeigte sich bei der Eröffnungsfeier „als Nation“, die „ein komplett einseitiges, verzerrtes Bild“ von sich gab, so Johannes Hartl. Die Feier sei der Versuch gewesen, „die Deutungshoheit … einer relativ kleinen Szene … zu erlangen.“ Darin sehe er „Anlass zu Kritik und Sorge“ (https://www.kath.net/news/85226).

Wer sind die neuen „Aristokraten“?

Die Aristokraten, die hängen wir auf! Ja, wer sind sie? Die – neuen – Aristokraten? Im Verständnis der schwulen, Drag-Queens-gesteuerten Initiatoren der Olympiafeier und ihrer Anhänger?

Sind es die Gegner der neuen Woke-Bewegung?

Die Gegner der Drag-Queens? Die Gegner der LGBTQ-Leute?

Die Gegner der Segnungen sämtlicher Geschlechtsverbindungen?

Die Gegner der frühkindlichen Sexualerziehung? Die Gegner pädophiler Aktionen?

Die Gegner der Geschlechtsumwandlungen bei Jugendlichen?

Die Gegner der immer stärker ausgeübten LGBTQ-Aufoktroyierung?

Des um sich greifenden LGBTQ-Terrors?

Die Befürworter der göttlich-biblischen Schöpfungsordnung? Die Befürworter der MANN-FRAU-Identität? Der christlichen EHE?

Die Gegner von Abtreibung und Euthanasie?

Die neuen Aristokraten? Wer sind sie?

Die „Abgehobenen“, die die vielfältigen Lebenswirklichkeiten einer diversen Gesellschaft, negieren? Kritisieren? Die gefälligst die Anders-Empfindenden und Andersdenkenden und ihre Lebensweise zu tolerieren und zu respektieren haben. Auch wenn diese Anders-Empfindenden selbst weit entfernt davon sind, die in ihren Augen Untoleranten zu respektieren.

Ah. Wir schaffen das, wir schaffen das!

Die Aristokraten, die hängen wir auf!

Und schaffen eine neue Brüderlichkeit… … …?

Welches ist die neue Brüderlichkeit?

Der französische Staatspräsident verkündete sie. Die neue große Brüderlichkeit. Die „eine wahre Revolution“ sei, „eine wahre Revolution der Humanität und der Brüderlichkeit…“ Emmanuel Macron sprach von der Euthanasie. Von der Beihilfe zur Selbsttötung eines Menschen.

Staatlich, gesetzlich bevollmächtigt. Anstelle die Achtung vor dem Leben des Menschen und die mitmenschliche Zuwendung zur höchsten Priorität zu erklären, anstelle der Gewährung aller möglichen medizinischen Hilfen, stellt der französische Staatschef in seinem überbordenden Größenwahn die Legalisierung der Tötungshilfen in Aussicht, die er gesetzlich festschreiben, „in Stein meißeln“ will. Zum Ende des Sommers wünsche er Projekt-Vorschläge… Von seiner (in großen Teilen) nicht minder dekadenten Nationalversammlung.

Seine „humane“ Kunde einer neuen „Revolution“ spricht Bände… Seine „humane“ Kunde schloss er unmittelbar jenem Beschluss an, der den Mord am ungeborenen Kind bis zur 14. Woche zum Verfassungsrecht erklärte und dieses neue, gesetzlich verankerte Recht als „universelle Botschaft“ vor den Augen und Ohren Frankreichs und der Welt ausbreitete. Ein Gesetzesbeschluss, den laut Medien, die überwältigende Mehrheit des französischen Volkes, billige. Und wie ich ergänze, schamlos billigt.

Mord, Gewalt

Am Beispiel der Szene der brutal ermordeten Königin waren die Verherrlichung von Mord und Gewalt Bestandteil bei der Eröffnungsfeier der Olympiade 2024 in Paris.

Fünf Monate zuvor wurde der Ermordung des ungeborenen Kindes in der französischen Verfassung als unveränderliches Recht stattgegeben. Die Freigabe der “Beihilfe“ zur Tötung kranker Menschen ist geplant, sie wird folgen. Eine neue, blutige, französische Revolution?

Ah. Wir schaffen das, wir schaffen das! Die Aristokraten, die hängen wir auf!

Es fragt sich nur, welche…Es fragt sich: „Welche Story soll uns hier erzählt werden?“ (Joh. Hartl). Was wollte das „neue Frankreich“ uns allen vermitteln? Europa vermitteln? Oder mit was drohen?

PAUVRE FRANCE PAUVRE EUROPE

