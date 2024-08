Bild: Netzfund

Von Ulfried. Die Ampel führt ihre suizidalen „Kriegsvorbereitungen“ unbeirrt fort: MDR, 03. Mai 2024, 10:45: „Deutschland muss laut Verteidigungsminister Boris Pistorius wieder kriegstüchtig werden. Das umfasst nicht nur die Truppen selbst. Auch das Gesundheitssystem muss für den NATO-Bündnisfall adäquat ausgestattet werden…” Nun ja, Spahn und Lauterbach haben unser Gesundheitssystem längst auf Kriegsfuß gegen – uns aufgestellt.

Jüngsten Mainstream-Meldungen zufolge wird der MAD zusätzliche Mittel erhalten, um den Weg dafür zu ebnen. Dieses Ampel-Regime bereitet anscheinend alles vor, einen Krieg vorzubereiten, auch wenn es keine Aussicht gibt, daß Deutschland in einem solchen Konflikt siegen könnte. Wer dabei wirklich verliert, ahne ich bereits.

Finanzielle Hilfen nehmen kein Ende

Seit Beginn des Krieges hat Deutschland der Ukraine bereits Hilfen im Gesamtwert von rund 34 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt – als „humanitäre” Unterstützung, in Form von direkten Zahlungen und Waffen.

Der Spezial-Demokrat-Vize Achim Post hat jetzt angeregt, die Sparkonten der Deutschen als Anleihen für soziale Zwecke zu mißbrauchen. Kennen wir das nicht aus der Geschichte – erster WK?



Am 24/06/24 wurde der Strand in Sewastopol von ATACMS-Raketen aus Richtung der Ukraine angegriffen. Bilanz: 150 Verletzte und vier Tote. Die Lücken-Medien behaupten, es hätten Trümmer vom Himmel geregnet. Oder waren es doch verbotene…? (Gruß vom Winke-August in Schloss Bellevue): DER SPIEGEL: „Im ZDF-Sommerinterview verteidigt Bundespräsident Steinmeier die Entscheidung der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern. Berlin könne den Verbündeten in der aktuellen Situation »nicht in den Arm fallen.” (09.07.2023, 17.29 Uhr).

Damals Kosovo, heute die Ukraine

ATACMS-Raketen können nur von US-Spezialisten bedient werden – Moskau hat dazu eine klare Ansage gemacht. Jaques Hogard, ehemaliger, hoher Offizier der französischen Fremdenlegion hat klar ausgesprochen, worum es geht: „1998-1999 war ich Zeuge des Beginns des Krieges im Kosovo. Ich war damals ein Spezialeinheit-Offizier. Ich nahm an NATO-Planungstreffen in Mons, Belgien, und natürlich im französischen Militärhauptquartier teil.

Ich habe diesen Krieg im Kosovo gesehen: 78 Tage lang wurde ein Land bombardiert, das niemanden angegriffen hat. In Europa ließ eine Koalition von Ländern, einige in der EU und andere in der NATO, ihre Wut auf das Land los, bombardierte es, zerstörte seine Infrastruktur und tötete dabei mehrere tausend Menschen, um ihm die südliche Region, die das Herzstück des Landes war, wegzunehmen – seine Identitätsländer. Mit offensichtlichen strategischen und wirtschaftlichen Interessen.

Wir haben heute in der Ukraine genau das gleiche Szenario. Die NATO ging 2014 in die Ukraine und nutzte dabei den von den USA und Victoria Nuland organisierten Maidan-Putsch aus. Milliarden von Dollar wurden für die Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung dieses Putsches ausgegeben, dessen Ziel es war, die Ukraine dem Einfluss Russlands zu entziehen.

Und natürlich ging dies mit der Modernisierung der ukrainischen Armeen durch die NATO und der Amerikanisierung der ukrainischen Gesellschaft und Wirtschaft einher.

Deshalb sage ich, daß die NATO eine Militärmaschinerie ist, die ausschließlich amerikanischen Interessen dient.

Und wir Europäer sind die Dummköpfe in diesem Spiel, gefällige Idioten, die den gewalttätigen, von der NATO unterstützten Invasionen der USA auf dem europäischen Kontinent systematisch folgen.

Wir haben das 1995 und 1999 auf dem Balkan gesehen, und wir sehen es jetzt, seit 2014 und insbesondere seit 2022 in der Ostukraine und an der russischen Grenze.“

Gleichzeitig trommeln Pistorius und Strack Zimmermann für die “Wehrpflicht”.

Wer jetzt noch schläft, schreit bestimmt Tooor… Vielleicht wacht er auf in Wehrpflicht…

Otto v. Bismarck hat einmal gesagt: „Wenn Russland und Deutschland Freunde sind, geht es Europa gut.“

Danke an Viktor Orbán für deinen Friedenseinsatz – die Vernunft muß für den Frieden siegen!

