Jan Massys (1509–1575): Die Heuchler, 16. Jahrhundert. Gemeinfrei via Wikipedia

Allmählich ist es zum Verrücktwerden. Vor einiger Zeit hatten ein anglikanischer Primas, auch zwei katholische Bischöfe hier bei uns das schwedische Klima-Girl Greta zur modernen Klima-Prophetin erkürt. Und jüngst hat ein Benediktiner-Altabt die Olympia-„Abendmahl“ -Blasphemie in Paris mit einem bedeutsamen „Prophetisch“ geadelt. Ein frommer Begriff, von Theologen in besonderer Hirtenfunktion missdeutet, relativiert und entleert! Sind die jetzt alle „neben der Kapp“, von allen guten Geistern verlassen, verlassen auch vom Heiligen Geist ? Reg dich nicht auf. Lohnt sich nicht. Bereits die Bibel kennt die Fake-Propheten. Und wie heißt es gerade in verrückten Zeiten? „Da hilft nur noch beten.“ Udo Hildenbrand

