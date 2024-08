Ich veröffentliche hier eine sehr wichtige und hochinteressante Information, die sowohl „Demo für Alle“, als auch die DWN gerade bekannt gab. Der folgende Text ist ein umfassender Auszug aus dem Info-Text von Hedwig von Beverfoerde, Demo für Alle, vom 14. August 2024.

„Vor zwei Wochen ist das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) teilweise in Kraft getreten. Jetzt wird bekannt, dass die UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Reem Alsalem, bereits im Juni einen 17-seitigen Brief an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verfasst hat, in dem sie die Bundesregierung vor Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen und Mädchen durch das SBGG warnt.

Alsalem bemängelt konkret, dass das Gesetz „von Sexualstraftätern und anderen Gewalttätern missbraucht“ werden könne. Sie habe aus Deutschland „beunruhigende Berichte über mutmaßliche Fälle sexueller Gewalt“ gegen Frauen durch Transpersonen erhalten. Diese Gefahrenlage könne sich durch den nun legalisierten Zugang von Männern zu Frauenschutzräumen verschärfen.

Unter Bezug auf den Cass-Report warnt Alsalem außerdem vor den geistigen und körperlichen Folgen von trans-medizinischen Maßnahmen, die Minderjährige nach einer Änderung des Geschlechtseintrags schneller in Anspruch nehmen würden. Das SBGG berge demnach „erhebliche Risiken für den Kinderschutz.“

Auch das Offenbarungsverbot wird von Alsalem attackiert: Dass man Geldstrafen zu befürchten habe, wenn man das biologische Geschlecht einer Person offenbart, gefährde die Meinungs-, Rede-, Gedanken- und Religionsfreiheit.

Auf die umfassende Kritik reagierte Baerbock nicht persönlich, sondern ließ das Büro für Ständige Vertretung des Auswärtigen Amtes für die UN antworten. In dem kurzen Schreiben wird entgegnet, das SBGG entspreche „menschenrechtlichen Standards“ und dem Grundgesetz. Letzteres war allerdings schon mehrfach von Juristen widerlegt worden.

Auch verweist man auf weitere vereinfachte Verfahren zur Änderung des Geschlechtseintrages in 28 Ländern, wobei das Auswärtige Amt unterschlägt, dass viele Staaten eine Kehrtwende vollziehen.

Spätestens nach der nächsten Bundestagswahl muss das SBGG wieder vollständig zurückgenommen werden. Damit die Bundestagsabgeordneten das Gesetz aber nicht vergessen, sind öffentliche Stellungnahmen wie der Brief der UN-Sonderberichterstatterin enorm wichtig.“

Mühlsteine für die Kirchen

Ein Trauerspiel bei dieser leiblich-seelischen Zerstörung, die Kindern und Jugendlichen angetan wird, „spielen“ wieder die christlichen Kirchen. Aber ein Trauerspiel „spielten“ sie schon oft. Einmal verfolgten und ermordeten sie verheiratete Priester mitsamt ihren Frauen und Kindern (Mailand 1063-75), ein andermal vergriffen sich einige ihrer „Frommen“ jahrelang an Kindern… Nun liefern sie unsere Kinder den perversen Machthabern aus, die sich Politiker nennen…

Die Mehrheit der jämmerlichen Kleriker wie die kirchengläubigen Laien ziehen sich schweigend zurück. Still, leise, feige in ihrer Bequemlichkeit verharrend. Oder sie heißen dieses Gesetz auch noch für gut und preisen es als individuelle Emanzipation, wie eine führende Katholikin.

Doch Jesu Worte sind unmissverständlich: „Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde.

Wehe der Welt mit ihrer Verführung“ (Mt 18,6,7).

Es ist sehr eigenartig, wie wenig die Worte Jesu von vielen Pfarrern, Bischöfen, praktizierenden Christen ernst genommen werden… Vielleicht aber wird es einmal viele Mühlsteine auf der anderen Seite der Welt geben… … …

