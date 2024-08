Die Kinder im Mutterleib tötet man

Der Körper der Mutter gehört der Mutter. Der Körper des Kindes gehört dem Kind.

Berlin, Paris – das neue Jerusalem. Europa – das neue Juda…

„Gott, der Herr Zebaoth, wird Jerusalem und Juda jegliche Unterstützung entziehen …“ „Ich werde ihnen Gören als Herrscher geben, und sie werden sie nach ihren Launen/nach ihrer Willkür regieren. Die Menschen werden einander belästigen und jeder wird seinen Nächsten bedrängen“ (Jesaja 3,1; 3,4-5). Ist diese Prophezeiung Jesajas heute nicht ebenso aktuell? Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 21. August 2024

Die Worte des emeritierten Erzbischofs von Paris treffen wieder ins Schwarze. Und das Irrenhaus Frankreich wird in Europa hin und wieder überboten:

„In Deutschland stehen verschiedene Wespen unter Artenschutz und dürfen ‚ohne vernünftigen Grund‘ nicht verletzt und nicht getötet werden. In Bayern soll es bei einem Vergehen ein Bußgeld von 5000 Euro geben, in Brandenburg soll das Erschlagen einer Wespe sogar 65.000 Euro kosten. Deutschland, was für ein tragisches Land! Das Töten einer Wespe kostet bis zu 65.000 Euro, das Zerstückeln und Zerstören eines ungeborenen Menschen wird nicht bestraft und wird vom Staat sogar gefördert und unterstützt“ (kath.net, 22. August 2024).

Würde und Wert eines Menschen werden immer mehr mit Füßen getreten. Und jeglicher Willkür der Herrschenden und ihrer Unterstützer unterworfen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …