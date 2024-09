Wenn ich des Morgens aus dem Hause gehe

und in der prallen Sonne Frauen sehe

die stumm mit Kopftuch ihren Männern folgen,

vermisse ich die holden Kampfesfrauen,

die für hohe Posten Schlange steh'n,

doch beim Kampf um die Freiheit Däumchen dreh'n.



Wenn ich auf dem Weg zur S-Bahn ängstlich um mich sehe,

erst kurz vor Einstieg an die Kante gehe,

sorgsam zwei Armlängen Abstand zu den Wüstensöhnen zähle,

dann schmerzt mich dies zutiefst in meiner Seele.



Wenn ich durch Mannheim und Ludwigshafen fahre

und ich sehe nur noch schwarze Haare.

Wenn ich bei deutschen, alten Menschen staune,

ob ihrer schönen, himmelblauen Augen,

erkenne ich, was wir verlieren.

Blaue, grüne, braune Augen,

rotes, blondes, braunes Haar.

Wir waren schon seit jeher bunt.

Für schwarze Vielfalt gibt es keinen Grund.



Wenn der junge, fremde Mann zwei Sitze weiter

nach meiner Bitte die Musik nicht leiser, sondern immer lauter dreht

und ich - wenn er an mir vorübergeht - meinen Blick rasch senke

weil ich große Angst verspüre,

dass er die Hand hebt und mich schlägt.



Wenn ich im Supermarkt kein Deutsch mehr höre

und Busfahrer mit Deutsch verstöre.

Wenn Araber mit stolzer Brust

und einfach so aus purer Lust

die Straßen auf und ab marschieren,

und zehn Rumänen lautstark räsonieren.



Wenn deutsche Rentner bis zur Schulter

im Müll nach alten Flaschen fischen

und junge Afrikaner flugs vor ihnen

das heiß ersehnte Pfand erwischen.

Wenn Ukrainerinnen hier mein Geld begehren

und uns're Mütter von kleinen Renten zehren.



Wenn Call-Center-Kevins und Esken-Pakete

des Volkes Schicksal formen wie Kinderknete.

Wenn Küchenhilfen und vergessliche Kanzler

uns bereichern mit Messern und teuren Panzern.



Wenn deutsche Frauen Hunde statt Kinder lieben

und ihre Männer dressieren, doch beim Araber parieren,

dann leben wir in einem kranken Land.



Denn wo sonst stehen Hunde über Menschen?

Wo sonst werden Fremde verehrt ohne Grenzen?

Wo sonst werden Messertote heimlich verscharrt

und alte Menschen aus Heimen gekarrt?



Es stimmt etwas nicht in diesem Land.

Die Luft ist geschwängert mit tiefer Angst.

Wir alle tanzen auf Messers Schneide.

Das Ende des Fests liegt in uns'rer Hand.

Und die Landung wird alles - nur nicht sanft.



