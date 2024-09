Bild: Pixabay

… als vorgeschobene Argumente der „Willkommenskultur“1

Das aktuell drängendste, auch mit Ängsten und Sorgen verbundene Problem in der Bevölkerung ist die Migranten- und Asylproblematik. Wer noch vor Kurzen hinter die Migrationspolitik der derzeitigen und früheren Bundesregierung, eine Politik der offenen, unkontrollierten Grenzen ein dickes Fragezeichen setzte, wer sich der vielfach wohl unbedachten Willkommenskultur widersetzte, wurde als fremdenfeindlich diffamiert und mit entsprechenden Schimpfworten bedacht.

Es musste erst zu den nahezu täglich gemeldeten Attentaten kommen, um zu einer gewissen Bewusstseinsänderung auch in der Regierung und in einigen Parteien, vielleicht auch in manchen Kirchenkreisen zu kommen. Die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen forcierten wohl dieses Umdenken.

Wie war das, wie ist das mit dieser „Willkommenskultur“ und den eingeredeten Schuldgefühlen?

Die christliche Nächstenliebe als Argument der Willkommenskultur

Um insbesondere die Christen zur unbegrenzten Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen zu motivieren, wurde im September 2015 – ausgerechnet von der Partei DIE LINKE- allzu durchsichtig das Gebot der christlichen Nächstenliebe instrumentalisiert. Es bezieht sich auf die Liebe zu Gott und zu den Menschen gleicherweise:

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Matthäus 22, 37-40).

Die gesellschaftspolitische Relevanz des Doppelgebotes

Das Doppelgebot schließt den Selbstschutz, auch die Sorge und Verantwortung des Menschen für sich selbst ausdrücklich ein. Was aber für das individuelle Leben gilt, hat logischerweise auch eine soziale, gesellschaftspolitische Relevanz. So kann die Forderung zur bedingungslosen Willkommenskultur und grenzenlosen Offenheit eines Staates „für alle Not der Welt“ keineswegs mit dem christlichen Doppelgebot der Liebe begründet werden. Auch wird mit der Haltung der „grenzenlosen Offenheit“ kein flüchtlingsfreundliches Klima geschaffen. Vielmehr wird schrittweise einer Sozialkatastrophe die Wege gebahnt.

„Wer den Sozialstaat … beliebig ausweitet, der zerstört ihn. Es kann keinen universellen Sozialstaat geben. Der Sozialstaat ist historisch an eine Formation gebunden, die die Migrationsfreunde gerne verabschieden würden“ (Thomas Schmid).

Verantwortungsethisch geprägte Politik ist nicht inhuman

Auch jenen Ländern Europas, die keine gesinnungsethisch, sondern eine verantwortungsethisch geprägte Politik verfolgen in Verantwortung für die kommenden Generationen und die nicht so undifferenziert „willkommensfreudig“ sind wie lange Zeit das offizielle Deutschland, kann deswegen keineswegs Inhumanität und Unchristlichkeit vorgeworfen werden. .

Denn jedes Volk hat aufgrund des Selbstbestimmungsrechtes auch das Recht auf seine eigene kulturelle Identität und so auch auf die Festlegung der Anzahl einreisewilliger Migranten. Die aufnehmende Gesellschaft hat ebenso auch das Recht, zu prüfen, ob die um Aufnahme suchenden Menschen mit ihrem spezifischen Welt– und Religionsverständnis mit dem eigenen Staats- und Gesellschaftssystem übereinstimmen, ebenso ob sie die Rechtsordnung beachten und keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen.

FRAGEN

Können die schwerwiegenden Probleme der notleidenden Länder dadurch gelöst werden, dass sie nach Europa verlagert werden?

werden? Ist Europa in der Lage, alle Menschen aufzunehmen , die vor Verfolgung, Krieg, Terror und bitterer Armut aus den Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und des Balkans fliehen?

, die vor Verfolgung, Krieg, Terror und bitterer Armut aus den Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und des Balkans fliehen? Was ist für den Zustand unserer Gesellschaft zu befürchten, wenn nach allen bisherigen Erfahrungen die soziale Integration insbesondere muslimischer Migranten weithin misslingen wird?

insbesondere muslimischer Migranten weithin misslingen wird? Weshalb fliehen die Schutzsuchenden nicht in jene superreichen Länder , die vom Islam, der angeblichen „Religion der Barmherzigkeit“ beherrscht werden?

, die vom Islam, der angeblichen „Religion der Barmherzigkeit“ beherrscht werden? Warum nehmen diese überreichen islamischen Länder nicht einladend ihre notleidenden Glaubensbrüder auf?

Eingeredete Schuldgefühlen wegen der nationalsozialistischen Schreckenstaten

Mit dem Ziel, die „Willkommenskultur“ zu legitimieren, wurde/wird verschiedentlich auch der Versuch gestartet, den „schon länger hier lebenden Menschen“ in unserem Land Schuldgefühle einzureden hinsichtlich einer Wiedergutmachung der nationalsozialistischen Schreckenstaten. Grundsätzlich gilt jedoch: Es gibt keine Kollektivschuld. Gäbe es tatsächlich eine Kollektivschuld, könnten die meisten Völker dieser Erde vor drückender Schuld kaum noch durchatmen.

Schuldbekenntnisse und immense Summen von Hilfsgeldern

Darüber hinaus ist festzuhalten: Wohl von keiner anderen Nation wurden derart beeindruckende Schuldbekenntnisse zu eigenen Verbrechen vorgelegt wie jene, die Deutschland zu den monströsen Naziverbrechen der Weltöffentlichkeit vorgelegt hat.

Desweiteren ist in diesem Kontext daran zu erinnern: Das deutsche Volk hat im Laufe der nahezu achtzigjährigen Nachkriegsgeschichte durch die staatlichen und kirchlichen Hilfsprojekte viele Milliardenbeträge notleidenden Ländern der sogenannten „Dritten Welt“, insbesondere auch in Afrika zur Verfügung gestellt.

Diese immensen Summen an Hilfsgeldern der staatlichen, aber auch kirchlichen Entwicklungshilfe als „Hilfe zur Selbsthilfe“, verbunden mit einem hohen personellen Einsatz von Entwicklungshelfern und Ordensleuten, dürften im Blick auf andere Staaten und Religionen weltweit an vorderster Stelle stehen.

Diese Milliarden an Hilfsgeldern zur Linderung der Not weltweit sind durchweg ohne Rücksicht auf Religionszugehörigkeit zur Verfügung gestellt worden. Dieses beispielhafte Verhalten erlaubt die Feststellung: Das deutsche Volk hat in der Frage der Hilfe für Notleidende in der Welt wirklich keinen „Nachholbedarf“, der jedoch ständig der Bevölkerung suggeriert wird, die fast ausnahmslos am Ende bzw. nach der nationalsozialistischen Zeit geboren wurde.

FRAGEN:

Welche Anstrengungen werden seitens der deutschen Regierung unternommen, um die Armut in den betreffenden Ländern effektiver lindern zu helfen, so etwa in der Beseitigung der Fluchtursachen, auch in der Verhinderung von Korruption?

effektiver lindern zu helfen, so etwa in der Beseitigung der Fluchtursachen, auch in der Verhinderung von Korruption? Wie ist zu erklären,dass im Lauf langer Jahrzehnte immense Summen an Steuermitteln und Spenden aus Deutschland im Korruptionsschlund insbesondere afrikanischer Despoten verschwunden sind? Was tut die Regierung zur Kontrolle der zur Verfügung gestellten Steuergelder?

1 Diese Ausführungen sind ein leicht bearbeiteter Auszug aus dem Artikel: „Der dramatischste Fehler Europas. 28 Fakten zur Massenflucht seit 2015“, in: Udo Hildenbrand, Reinhard Wenner, Kritische Stellungnahmen zum Islam“, Norderstedt 2022, S. 487-489. Das Buch ist für EURO 19.80 Euro incl. Versand zu beziehen bei: udo.hildenbrand@gmx.de

