nach den historischen Wahlergebnissen für unsere AfD in Sachsen und Thüringen können wir am kommenden Sonntag nochmals Geschichte schreiben: Die Alternative für Deutschland liegt in jüngsten Umfragen auch in Brandenburg mit Abstand auf dem ersten Platz.

Um die AfD in Brandenburg in den kommenden Tagen zu unterstützen, benötigen wir jedoch Ihre Mithilfe – denn abermals wurde unser TikTok-Kanal ohne Angabe von Gründen gesperrt. Somit verfügen wir als Bundespartei derzeit nicht über einen TikTok-Kanal und können bereits vorbereitete Clips zumindest dort nicht veröffentlichen.



Unter diesem Link können Sie sich die finalen Clips herunterladen und sie für Ihre Kanäle frei verwenden – egal ob auf Instagram, X (ehemals Twitter), Facebook oder TikTok. Unterstützen Sie uns dabei, unsere Inhalte zu verbreiten – lassen wir die Zensur gegen uns verpuffen!

