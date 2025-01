Schon wieder ist ein Jahr vergangen und man kann nur hoffen und beten (und schreiben oder dort aktiv sein, wo man kann), um die Zustände in diesem Land zu ändern.

Es ist an der Zeit, Euch allen für Euren nicht nachlassenden Einsatz zu danken. Für Eure Mühen, Euren Mut und Euren Willen, weiterhin aufzuklären, obwohl es zunächst schien, als würde man gegen Windmühlen kämpfen. Nun hat sich der Wind nach einer langen Agonie (neudeutsch: Dunkelflaute :)) allmählich – nach vielen überflüssigen Todesopfern – schmerzhaft langsam gedreht. Das ist auch Euer Verdienst. Als Autoren, als Foristen, als Spender, als Aufklärer und als Weiterleiter von Texten. Denn bevor alternative Medien wie Reitschuster, Tichys Einblick, nius, Apollo etc. die Nachrichten abseits der Hauptstrommedien bestimmten, waren es die zahlreichen kleinen Blogs und ihre Leser, die unermüdlich der Wahrheit verplfichtet waren und winzig kleine Risse in einen mächtigen Staudamm fest zementierter Lügen gemeißelt haben.

Wir können also zu Recht stolz auf uns sein!

Nun, da es so viele neue, große Blogs mit entsprechender, finanzieller Ausstattung und Personal gibt, das man auch bezahlen kann, kommen die kleinen Blogs – wie meiner – etwas ins Hintertreffen, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Denn viele Einzelblogger erreichen irgendwann die Grenze ihrer Belastbarkeit. Schließlich haben sie meist noch eine Berufstätigkeit im echten Leben und/oder Familie. Auch rechtliche Angriffe können sie nicht so leicht abwehren wie z.B. Tichy. Wie brutal insbesondere mit großen, bekannten Blogs umgegangen wird, sahen wir dieses Jahr bei Compact. Zum Glück ist die Sache noch einmal gut ausgegangen!

Einige haben bestimmt bemerkt, dass ich nicht immer sofort und manchmal auch nicht alle Texte veröffentlichen kann. Dies hat zum einen mit familiären Herausforderungen tun, derer ich mich jedoch gern angenommen habe und weiterhin meine Zeit stark beanspruchen. Es fehlt andererseits dann aber die Zeit für den Blog. Zudem ist es wichtig, sich gerade in diesen Zeiten, auch dem analogen Leben und den Netzwerken zu widmen.

Häufig entsteht auch die Frage, ob ich wirklich einen Text übernehmen will, der bereits anderswo mit starker Reichweite veröffentlicht wurde – zumal, wenn ich wenig Zeit habe. Auch: Will man wieder etwas Schlimmes, Negatives veröffentlichen?

Zeit ist kostbar

Zur verfügbaren Zeit: Auch mich hat als Selbstständige die Rezession getroffen, in Kombination mit der Rückzahlung der vollen Coronasoforthilfe und hohen Einkommenssteuernachzahlungen. All dies Schutzgeld muss erst einmal erwirtschaftet werden, denn auch der “Flüchtling” will gut leben.

Zum Blog selbst: Wie einige von Euch wissen, habe ich erst selbst Essays geschrieben, dann Peter Helmes’ Blog übernommen, zurückgegeben und sodann quasi über Nacht einen eigenen Blog gegründet, dessen Name “Beischneider” mir bis heute nicht gefällt. Ich bin schon länger dabei, einen Blog mit neuen Namen aufzusetzen – mit der Hilfe eines lieben Bloggers. Jedoch mangelt es – wie erwähnt – häufig an der Zeit.

Der neue Blog soll eine stärkere Betonung auf Hoffnung und Schöngeistiges haben. Aber wie ich mich kenne, werde ich weiterhin auch vom Leder ziehen müssen, wie bei meinen letzten beiden Beiträgen.

Ich freue mich daher weiterhin über politische, aufkärerische und geistige Texte, über Eure Kommentare und regen Austausch – und bitte um etwas Geduld, wenn nicht jeder Text sofort veröffentlicht wird oder manchmal einfach nicht in die Ausrichtung des Blogs paßt.

In diesem Sinne, Eure

Maria

