Untergang der Titanic – Gründung der Fed: Mutter aller Krisen – und Panik von 1907

Gründer der Federal Reserve Bank. Quelle: Steemit

Von Ulfried. Anfang des 20ten Jahrhundert beschlossen die größten Geldhäuser der USA wie Rothschild, Rockefeller & Co., die Zentralbank des Staates in ihre private Hand zu überführen. Sie planten eine neue Zentralbank zu gründen, um die Geldemission, die Geldmenge und den Leitzins zu übernehmen mit ihrer eigenen goldgedeckten Währung. Dafür mußte ein Vorwand in Form einer gewaltigen Finanzkrise geschaffen werden.

Es war die Krise von 1907 als Funke, zur Errichtung der amerikanischen Zentralbank FED – bekannt auch als Bankers- Panik oder Knickerboxer-Krise. Der Putsch währte drei Wochen ab Mitte Oktober 1907. Die New Yorker Börse rutschte in diesem Zeitraum um fast 50 Prozent von ihrem Höchststand im Vorjahr ab. Die Krise breitete sich im ganzen Land aus und sorgte für einen Konkurs-Tsunami bei staatlichen und lokalen Banken und Unternehmen und erzeugte so die gewünschte Panik.

Banken und Treuhandgesellschaften zögerten nun, Kredite zu gewähren und schraubten die Zinssätze auf 70 Prozent. Dadurch fielen die Aktienkurse durch fehlende Liquidität auf Rekordtiefs seit Ende 1900. Banken und Unternehmen gingen Pleite.

J.P. Morgan – der Retter in der Krise

Als das Chaos explodierte, war einer der reichsten Männer Amerikas und einflussreichster Banker J.P. Morgan nicht in New York. Als er wieder auftauchte, empfing er einen Bankier nach dem anderen zu Konsultationen zur Gründung der Federal Reserve – FED.

Doch es gab eine starke Lobby an Gegnern dieses Vorhabens. Einer davon war Präsident John F. Kennedy. Er wollte das zentrale Geld wieder unter staatlicher Kontrolle erhalten mit einem silbergedeckten Dollar, da das Gold bereits unwiederbringlich in privater Hand war. Aus diesem und anderen Gründen war er deshalb ins Fadenkreuz der Lobbyisten geraten.

Und was geschah mit den anderen Gegnern?

Der Banker J. P. Morgan war Eigentümer des damals größten Passagierschiffes der Welt: TITANIC. Und er lud ein zur Jungfernfahrt des Schiffes.

Die beiden Schwestern Titanic und Olympic

Was vielleicht nur Wenige wissen, die Titanic hatte eine Schwester – die OLYMPIC!

Es ging zwischen dem Eigentümer und der britischen Regierung um die Regelung einer riesigen Versicherung, weil die britische Kriegs-Flotte das Schiff OLYMPIC durch eine Rammung irreparabel beschädigt hatte. Doch auf Biegen und Brechen mußte die Titanic starten, um angeblich ein blaues Band zu erringen. Deshalb wurde die noch nicht fertige Titanic mit herausgeschnittenen Teilen der Olympic bestückt – es war Eile geboten. Warum?

Hochrangige Passagiere an Bord der Titanic lehnten die Gründung der FED ab

Es waren mächtige Magnaten aus Finanzen und Wirtschaft. Es war geplant, während der Reise ein Treffen der FED- Skeptiker mit J. P. Morgan dem Banker und Schiffseigentümer zu organisieren.

Mit An Bord waren u. a. Finanz- und Wirtschafts- Eliten wie:

der Inhaber des Kaufhauses Macy’s, Isidor Strauß

Der Milliardär John Jacob Astor mit Gattin Madeleine

Multi Millionär Benjamin Guggenheim

Textilfabrikant Martin Rothschild Präsident des schweizerischer Bankenverein Basel

Reeder der Holland- American Line, Johann Reuchlin

Stahlbaron Arthur Ryereson und viele andere mehr.

Und nicht an Bord – der Eigentümer: J. P. Morgan – denn der sagte rechtzeitig ab… WARUM?

Am 14. April 1912 gegen Mitternacht kollidierte die “Titanic” rund 550 Kilometer südöstlich vor Neufundland mit einem Eisberg. Das damals mit 270 Metern Länge größte Passagierschiff der Welt sank in knapp zweieinhalb Stunden und riss rund 1.500 Menschen mit in den Tod. Viele Insider auch? Jedenfalls war jetzt der Weg zur FED-Gründung frei.

Am 23. Dezember 1913 war alles perfekt. Amerikas Aufstieg zur Weltfinanzmacht – die Kreatur von Jekyll Island. Am 23. Dezember 1913 unterzeichnete Präsident Woodrow Wilson den Federal Reserve Act 7. Es ist die Geburtsstunde der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank, der FED. Seitdem ist die Geldausgabe in privater Hand und der Staat USA muß sich dort das Geld zu deren festgelegtem Zinssatz leihen.

Eigentlich ist die USA wirtschaftlich bankrott

Eigentlich ist die USA wirtschaftlich bankrott und wiederum auch nicht – perpetuum mobile?

Wie funktioniert so etwas? Um es kurz zu sagen, muß wohl. Die USA unterhalten eine Kriegs-Maschinerie, welche ihr nationales Einkommen (BIP) bei weitem übersteigt. Mit dieser Hegemonialmacht gelang es ihnen, den Dollar als Welt- Leitwährung zu installieren und den britischen Pfund Sterling abzulösen. Erdöl und Erdgas durften nur noch mit (Petro) Dollar gehandelt werden. Das heißt, die FED kann Dollars drucken en masse und es international in Umlauf zu bringen. Durch den zwangsweisen Handel der internationalen Staaten kommt das wertlose Papier-Geld wieder ins BIP der USA und ist dadurch eine stabile Währung. So sind USA in der Lage, weiterhin ihre militärische Erpressung zur Dollar- Hegemonie weiterzuführen.

Bild: Netzfund.

Länder, die da nicht mehr mitmachen wollen, bekommen halt „Demokratie und Menschenrechte“ hereingebombt. Saddam Hussein und Muammar al Gaddafi könnten ein Lied davon singen.

Wie lange funktioniert dieses Perpetuum mobile noch – wie lange soll das noch so weitergehen?

Die BRICS-Länder setzen derzeit diesem Spuk seine Grenzen. Rußland, China, Indien und immer mehr Länder handeln in eigener Währung.

Lehmann Brothers und Finanzkrise 2007

Doch nochmal zurück zur putschistischen Krise von 1907 – wie sich doch die Bilder doch gleichen.

Zur Erinnerung, hundert Jahre später, 2007 gab es eine ähnliche „Krise“. Ausgelöst wurde diese durch die Vergabepraxis und mangelnde Besicherung von Hypotheken und die Verbriefung von Krediten am Immobilienmarkt der USA (Hypothekenkrise). Die Spekulation auf steigende Immobilienpreise in den USA platzte, risikoreiche Anleihepapiere verloren dramatisch an Wert. Lehmann Brothers ging bankrott. Seitdem hat sich die Finanzwelt dramatisch verändert. Neue Player tauchten auf: George Soros, Bill Gates, Larry Fink als Chef des weltgrößten Fonds BLACK ROCK:

Und dieser Larry Fink hat einen Statthalter in Deutschland dessen Name FRIEDRICH MERZ! Der will Kanzler werden. Und was ist seine Agenda?

Erstens den deutschen Bürgern die Ersparnisse stehlen und damit

Zweitens den Krieg der Nato gegen Russland forcieren

Siehe hier: https://vm.tiktok.com/ZNeTtQB9n

Die gleichen Hasardeure wie 1907? Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.

Vieles versank mit der Titanic unter Wasser doch Vieles taucht wieder auf – vor allem die Kausalität.

Und damit zum nächsten Drama unter Wasser:

Begann der III. Weltkrieg am 7. Dezember 1941?

Als die Schiffe vor Pearl Harbor versanken, begann die USA weltweit mit hunderten Kriegen, Regierungsstürzen, bunten Revolutionen (später mithilfe der Nato) einen Feldzug, der mehr Opfer forderte als 2 Weltkriege zuvor.

Der III. Weltkrieg? Franklin D. Roosevelt in seiner Radio-Ansprache 1938:

„Ich wiederhole erneut, daß für mich unser Wahlprogramm bindend ist: Wir werden uns nicht an fremden Kriegen beteiligen, und wir werden unsere Armee, Marine oder Luftwaffe nicht in Kriege außerhalb Amerikas schicken, es sei denn im Verteidigungsfall.“ Zitatende

Doch dann zeichnete sich immer deutlicher ab, daß Deutschland den Krieg verlieren würde und dort ein großer Kuchen aufzuteilen war. Da wollten die USA natürlich nicht leer ausgehen und sich ein großes Stück sichern. Es mußte also ein Vorwand geschaffen werden um den „Verteidigungsfall“ zu inszenieren, um in den Krieg so einzutreten daß Roosevelt nicht als Wahlbetrüger erscheint. Und der wurde gefunden und fast perfekt inszeniert: Der Überfall auf Pearl Harbor – ähnelt sehr stark an die Sprengung der drei Türme am 11ten September 2001 – ein anderes Szenario. Jedoch der gleiche Vorwand. Menschenleben spielen dabei wohl keine Rolle.

Der Angriff japanischer Kampfflugzeuge am 7. Dezember 1941 auf den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor löste damit perfekt den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg aus. Immerhin war Japan Deutschlands Verbündeter. Besser konnte es nicht laufen, und sicherte Roosevelt sogar eine dritte Amtszeit – ein Novum.

Verluste vor Pearl Harbour

Die brennende USS Arizona (BB-39) nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, 7.12.1941: Der vordere Mast ist auf die Kommandobrücke gestürzt. Unbekannter Fotograf. Überarbeitet von Mmxx. Via Wikipedia.

Auf Seite der USA kam es zum Verlust von acht Schiffen, weitere sechs wurden beschädigt. Weiterhin kam es zur Zerstörung von rund 164 Flugzeugen. Als größter Einzelverlust gilt dabei die vollständige Zerstörung der USS Arizona. Das Kriegsschiff sank mit 1.100 noch unter Deck befindlichen Soldaten. Insgesamt kostete der Angriff etwa 2.400 US-Soldaten das Leben, weitere 1.300 wurden verletzt. Doch was zählen in den Köpfen dieser Leute schon Menschenleben?!

Menschen und Technik im Meer versenkt – alles unter Wasser und USA konnten in Weltkrieg einsteigen. Wer nachrechnet, wie viele Kriege mit wieviel Toten seitdem weltweit geschahen, mag selbst eruieren, in welcher Zeitspanne des 19. Jahrhundert die größte kriegerische Zerstörung weltweit angerichtet wurde. Jedenfalls eine weit größere Zerstörung als in WK I und II zusammen.

Der Auslöser? Versenkt unter Wasser im Pazifik vor Pearl Harbor.

Malaysia Airlines Fluges MH370 3 verschollen im indischen Ozean – cui bono – wem nützt es?

Die vier primären Reflexionsrichtungen einer B-2. Von Nova13 – Based on: File:An F-18 Hornet, B-2 Spiri, and two F-16 Fighting Falcons.jpg, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5160009

Die Suche nach dem verschwundenen Flugzeug MH 370 offenbart, daß es der USA möglich war und ist, die Flugroute von MH370 nicht nur lückenlos zu überwachen, sondern auch den Verbleib des Fliegers genau zu bestimmen. Denn sie sind im Besitz eines brisanten Patents. Das ist: „Freescale Semiconductor“.

Das System ist auf elektronische Kampfführung und (Stealth) Tarn-Technologie (“cloak technology”) spezialisiert und verwendet elektronische, radarbasierte Gegenmaßnahmen- (ECM) Strategien: 1) Radar Störung; 2) Änderungen der Ziele und 3) Änderung der elektrischen Eigenschaften der Luft.

Dieses Patent gehörte fünf Lizenzinhabern, und war mit 20 % für jeden aufgeteilt: Firma Freescale Semiconductor, mit Sitz in Austin, Texas, und vier anderen aus der Stadt Suzhou (China) stammenden Mitarbeitern der texanischen Firma, die an Bord des verschwundenen Flugzeugs waren. Und das liest sich so:

Unter den 239 Passagieren von MH370 waren 20 Mitarbeiter des Pentagon. Das Interessante daran, mit dem genannten System kann das Flugzeug geortet werden. Freescale Semiconductor sagt, daß seine Produkte Anwendung in der Kommunikation und auf dem Schlachtfeld finden wie etwa: Marschflugkörper-Koordination, Aviatik; elektronische Gefechtsleitung und Aufklärung über Freund oder Feind.

Und noch etwas – mit an Bord der verschollenen Maschine waren 20 Mitarbeiter von Freescale Semiconductor, davon Zwölf aus Malaysia und Acht aus China, wem gehört nun das gesamte Patent? Alle 20 Mitarbeiter waren hochqualifizierte Elektroniker und Mitarbeiter des Pentagons, ergo hochqualifizierte Leute der elektronischen Kampfführung, um militärische Radarsysteme zu vermeiden und Insider. Nach dem Verschwinden dieser Experten, ist das Patent genauso verschollen wie deren Insider-Wissen und die gesamte Besatzung des Fluges MH370!

Auch mehrere Passagiere mit gefälschten Pässen waren an Bord. Deren Identität und wie sie an Bord gelangten sowie deren Aufgabe liegt jetzt ebenfalls verschollen und unter Wasser in der Tiefe des indischen Ozeanes.

Patent-Krieg als Ursache des Verschwindens?

Russia Today veröffentlichte knapp eine Woche nachdem das Flugzeug MH 370 verschwunden war, daß ein Halbleiter-Patent durch das Patentamt der Vereinigten Staaten genehmigt wurde: US- Patent N° 8671381B1. Genau dieses Patent und seine Erfinder waren beseitigt.

Laut Russia Today ist der Nutznießer des Halbleiter-Patents Jacob Rothschild, von der gleichnamigen Banker Dynastie. Doch der starb Anfang 2024.

War Larry Fink dessen Ziehsohn? Fink war mal pleite, wer gab ihm das Kapital für den fulminanten Neustart?

Der CEO Larry Fink von Blackstone gründete BlackRock als Tochter von was? Hier handelt es sich mutmaßlich um eine Vernetzung der führenden Schichten zwischen Blackstone, BlackRock, Rothschild, George Soros, und vielen anderen mehr. Sind das u.a. die Besitzer der Firma Freescale Semiconductor und des dazugehörigen Patents?

Wenn das so ist, dann ist Larry Fink eine Marionette der Rothschilds. Und wer ist dessen Statthalter in Deutschland? Richtig, Friedrich Merz.

Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Unterwasser-Aktivitäten für das Erreichen des stets selben Ziele – GREAT RESET!

Vorläufig bleibt MH370 verschollen im indischen Ozean – UNTER WASSER.

Versunken im Mittelmeer am 19. August 2024: Mit der „BAESYAN“ Mitwisser beseitigen

Die Baesyan war eine Segelyacht von Angela Bacares, der Frau des englischen Milliardärs und Technologieunternehmers Mike Lynch, die am 19. August 2024 während eines Sturms vor Sizilien sank. Bei dem Unglück kamen Lynch, seine Tochter und fünf weitere Personen ums Leben.

Nachdem seine Jacht in Nordsizilien bei einem Sturm gekentert war, werden mehrere Personen vermisst, darunter der Tech-Unternehmer Mike Lynch und der Vorsitzende von Morgan Stanley International Jonathan Bloomer. Fast gleichzeitig starb ein Ex-Weggefährte Lynchs an einem anderen Ort.

Lynch, ein Multimillionär, der 1996 das Software- Entwicklungsunternehmen Autonomy mitbegründet hat, wurde gelegentlich als der “britische Bill Gates” bezeichnet.

Allerdings war der 59-Jährige in den letzten zehn Jahren immer wieder in gerichtliche Auseinandersetzungen über Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Verkauf seines Unternehmens an den US-Technologiekonzern Hewlett Packard verwickelt.

Lynchs Mitangeklagter in dem Fall, Stephen Chamberlain, wurde beim Joggen in seiner Heimat Cambridgeshire von einem Auto angefahren und dabei getötet – was für ein Zufall. Chamberlain war der ehemalige Finanz-Vizepräsident von Autonomy Corp.

Dazu WIKIPEDIA: “Autonomy wurde 1996 in Cambridge/England von Mike Lynch und Richard Gaunt als Ausgliederung aus dem Unternehmen Cambridge Neurodynamics gegründet. Kernidee von Autonomy war die Nutzung von Bayes Theorem zur Textsuche. Autonomy wandte das Theorem zur Suche in großen Textmengen an und konnte somit Methoden der statistischen Inferenz kontextualisierte Suchergebnisse liefern. Eine Methode, die heute zu den Standardverfahren des Datamining gehört.

Im Dezember 2005 kaufte Autonomy das Unternehmen Verity, einen Hauptkonkurrenten, für rund 500 Millionen US-Dollar. Im Juli 2007 kaufte Autonomy das Unternehmen Zantaz, das Lösungen zur Archivierung von E-Mails und für Gerichtsprozesse anbot, für 375 Millionen US-Dollar. Im Januar 2009 kaufte Autonomy das Unternehmen Interwoven, das Software zur Verwaltung von Inhalten im Unternehmensbereich herstellt, für 775 Millionen US-Dollar.

Im August 2011 beschloss Hewlett-Packard die Übernahme von Autonomy, die man im Oktober abschloss, für 12 Milliarden US-Dollar. Larry Ellison nannte den Preis „absurd hoch“. Die Zahlen des Unternehmens seien geschönt.

Mike Lynch wurde im Mai 2023 an die USA ausgeliefert, da er den Wert von Autonomy zu hoch angesetzt habe, als er an HP verkaufte. Am 6. Juni 2024 sprach ein nach elfwöchigem Prozess Lynch frei.”

Das Bundesgericht in San Francisco sprach ihn frei, im Falle eines Schuldspruchs wäre er mitsamt seinem Wissen gut hinter Gitter verwahrt – was jetzt? Besser versunken unter Wasser im Mittelmeer?

Implosion des Tauchboots TITAN

18ter Juni 2024: „TITAN“ startet Tauchfahrt zur TITANIC im Nordatlantik – tausende Meter unter Wasser.

Hier die Besatzung:

Stockton Rush, CEO des Tauchboot- Unternehmen OCEAN- GATE

Die Milliardäre Hamish Harding und Shahzada Dawood und dessen Sohn Suleman

Paul-Henry Nargeolet, ein erfahrener Tieftaucher und Titanic-Spezialist

Knapp zwei Stunden nach dem Abtauchen brach der Funkkontakt des U-Boots zum Mutterschiff „POLAR PRINCE“ ab.

Stockton Rush wußte, daß sein Tauchboot nicht sicher war, dazu sein Statement:

„(…) ich habe eine Regel mißachtet, um das zu tun – mit Logik und Ingenieurskunst. … es gibt eine Regel, die besagt, Titan und Kohlefaser mischt man nicht. Okay, ich hab’s getan…“

Dazu Tauch-Experte Karl Stanley im Business Insider:

„Er (Stockton) wußte definitiv, daß es so enden wird… er ist buchstäblich mit dem größten Knall der Geschichte der Menschheit abgetreten, mit dem man abtreten kann. Er hat zwei Milliardäre ermordet und sie für dieses Privileg zahlen lassen … ich meine, Stockton hat eine Mausefalle für Milliardäre geschaffen…“

Statt Rettung, begann eine großangelegte Medien–Kampagne, die vermuten läßt, daß sie bereits lange vorbereitet worden war, doch warum?

Mein Fazit: Stockton Rushs Untergang löste die Medienlawine aus, welche sehr gut ein anderes Unterwasserthema verdrängte:

Die Nordstream-Sprengung

Zu diesem Thema muß ich wohl nicht mehr viel sagen. Die meisten Menschen haben sich dazu wohl selbst ihr Urteil gebildet. Und ich will zwei Zitate ins Gedächtnis rufen, um das Vergessen zu verhindern:

Erstens: Otto von Bismarck hat einmal gesagt: „Wenn Russland und Deutschland Freunde sind, geht es Europa gut.“

Ich glaube, daß dies noch immer gilt, der Krieg in der Ukraine beweist es – es geht uns nicht gut wenn wir uns von Hasardeuren gegen Rußland aufwiegeln lassen.

Zweitens: Merkel: „Minsk-Abkommen diente dazu, Zeit für die Aufrüstung der Ukraine zu gewinnen…“

Der Franzose Hollande hat es bestätigt: Wer hat gegen den 2+4 Vertrag verstoßen?

Dazu die Münchener Zeitung Merkur: „Denkwürdiger Scholz-Auftritt: Biden droht final mit Nord-Stream-2-Aus – Reaktion des Kanzlers verblüfft”. Der Kanzler duckt sich weg.

Alles vergessen – alles unter Wasser?

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …