Liebe Leser, wir haben wieder Wahlkampf ! Wir alle kennen das immer wiederkehrende Theater. Das parasitäre Politsystem, das sich sonst einen feuchten Dreck für den Willen des Volkes interessiert, will nun natürlich von eben diesem Volk wiedergewählt werden. Die Grünen verkünden „Zuversicht“ (Habeck, ein Mann, ein Wort), was an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Scholz verspricht zum xten Male wirtschaftlichen Aufschwung, nachdem er gemeinsam mit Habeck unser Land wirtschaftlich an den Rand des Abgrunds regiert hat. Black-Rock-Merz macht Wahlkampf mit der Politik der AfD und Wetterhahn-Söder überlegt noch, in welchen Wind genau er sein Mäntelchen hängen soll. Was aber alle diese Figuren gemeinsam haben (und was sie grundsätzlich vergessen) ist, daß sie unser Personal sind und von unserer Arbeit und unseren erwirtschafteten Steuern gut leben, als da wären :

Einkommenssteuer, Lohnsteuer, Vermögenssteuer, Grundsteuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer, Benzinsteuer, Versicherungssteuer, Tabaksteuer, Alkoholsteuer, Kaffeesteuer,Regensteuer, Kirchensteuer, Kfz-Steuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Mineralölsteuer, Stromsteuer, Energiesteuer, Hundesteuer, Abgeltungssteuer, Einfuhrumsatzsteuer, Grunderwerbssteuer, Biersteuer auf nicht alkoholische Biere wie Malzbier, Radler usw.

Insgesamt zahlen wir 40 verschiedene Steuern

Haben Sie, liebe Leser, schon mal einen Ihrer Politiker vor Ort gefragt, was eigentlich mit all den Steuern geschieht, die wir massenhaft bezahlen müssen ? Wenn man überhaupt eine Antwort bekommt, wird sie sich meistens so anhören : Bund, Länder und Gemeinden benötigen diese Steuergelder, um staatliche Aufgaben erfüllen zu können wie z.B. :

Erhalt und Ausbau der Infrastruktur,

Erhalt von öffentlichen Gebäuden

wie Schwimmbäder, Schulen etc.,

Arbeit in den Verwaltungen,

Ausgaben für Verteidigung,

Bildungswesen,

Gesundheitswesen,

Ausgaben für Sozialleistungen,

Tilgung von Staatsschulden.

Was könnten wir, das Volk, darauf antworten ? Würden die Politiker bzw. unsere Angestellten all diese staatlichen Aufgaben von den vielen Steuern die wir zahlen müssen gewissenhaft erfüllen, hätten wir gar keine Staatsschulden. Wir würden zu den reichsten Ländern der Welt gehören. Aber leider sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Wir Deutsche zahlen die höchsten Steuern und Abgaben der Welt und haben trotzdem marode Straßen und Brücken,verrottete Unis,Schulen und Schwimmbäder, ein marodes Bildungs- und Gesundheitswesen, dafür aber einen riesigen aufgeblähten Beamten- und Verwaltungsapparat, der Unsummen verschlingt. Von Verteidigung wollen wir gar nicht mehr reden, die ist nur noch ein Witz.

Wo also ist unser Geld ? Es ist überall, nur nicht bei uns !!

Beginnen wir mit einer Tatsache, die mich zutiefst empört. Viele Millionen deutscher Steuergelder fließen seit Jahren in linke US-amerikanische Denkfabriken, Stiftungen und NGOs. So erhält z.B. die Bill und Melinda-Gates-Stiftung bis April

2026 600 Millionen Euro für digitale Transformation, Agrarinnovationen und Ernährungssicherung (siehe hier :

Das muß man sich mal vorstellen ! Unsere deutschen Agrarflächen, die zu unserer Lebensmittelversorgung dienen sollten, werden mit tausenden Kubikmetern Stahlbeton vollgegossen, unfruchtbar gemacht, und einer der reichsten Männer der Welt erhält 600 Millionen Euro für die Ernährungssicherung und sonstige „Innovationen“, was auch immer damit gemeint sein mag. In Deutschland gibt es gar keine Innovationen mehr. Die grüne Merkel hat Deutschland in 16 Jahren praktisch in jeder Weise vernichtet und damit auch jede Innovation. Dafür gab es dann auf jedem Parteitag mindestens 10 Minuten stehende Ovationen.

Geld für unsere amerikanischen “Freunde” in Ramstein

Es geht weiter. 150 Millionen Euro unseres Geldes wurde mal eben in Ramstein verballert und zwar für die gesamten Planungskosten eines US-amerkanischen Militärkrankenhauses. Wie lange müssen wie viele Handwerker in Deutschland arbeiten und Steuern zahlen, um 150 Millionen zu erwirtschaften ? Die deutschen Politiker haben schon lange jeden Bezug zur Realität verloren. Viele von ihnen haben noch nie gearbeitet. Da gilt das Prinzip „Wohlstand ohne Leistung“. Ebenfalls ein paar Hundert Millionen zahlt Deutschland jedes Jahr an Kindergeld ins Ausland für Kinder, von denen wir nicht einmal wissen, ob sie überhaupt existieren. Hier haben wir demgegenüber Alters- und Kinderarmut. Milliarden wurden an Entschädigung an Energiekonzerne gezahlt als Anreiz dafür, vorzeitig aus der Atomkraft auszusteigen. Auch der eklatante Asylmißbrauch durch Vielfach-Identitäten wie auch die Versorgung kriminellster Migranten in Gefängnissen und Psycho-Kliniken kostet uns Millionen. Ich erinnere an die Bankenrettung und an die Milliarden Euro, die wir in die Geldtöpfe nach Brüssel zahlen zur gefälligen Umverteilung an chronische EU-Pleiteländer wie Griechenland oder andere. Sie haben inzwischen mehr privates Vermögen, als die Deutschen selbst. Wir leisten uns die höchste Anzahl an BT-Abgeordneten mit den höchsten Diätenzahlungen in der EU.

Den Vogel abschießen in dieser Debatte tut natürlich die von völlig hirnlosen Ideologien getriebene Energiepolitik der Grünen. Mehr als eine Billion Steuergelder hat der Irrsinn bisher gekostet und weitere 500 Milliarden sind geplant. Experten nennen es die gigantischste, dümmste Fehlinvestition und größte Vergeudung von Steuergeldern aller Zeiten. Um den Wahnsinn verwirklichen zu können, mußte die Regierung eine sog. Energiekrise konstruieren, die es gar nicht gab. Diese Krise haben wir erst jetzt, denn es drohen uns bald Stromabschaltungen ! Seit Jahrzehnten werden wir nur belogen und betrogen, wirtschaftlich und finanziell beraubt und ausgebeutet bis zum Gehtnichtmehr. Und zum Dank ermöglichen wir diesen Lügnern mit unserer Arbeitskraft und Steuern auch noch ein schönes Leben in Saus und Braus.

Kriminelle Ausländer aus aller Herren Länder

Die von A.Merkel in verantwortungslosester und perfider Weise eingeleitete und von der Ampel fortgeführte illegale Massenmigration kostet den deutschen Steuerzahler ca. 140 Milliarden Euro im Jahr mit ständig steigender Tendenz. Die offenen Grenzen sind nicht nur untrennbar mit einer explodierenden Kriminalität verbunden, sondern sorgen auch dauerhaft für die Zerstörung unserer sozialen Strukturen. Nicht nur zahlen wir immer mehr Steuern, um den ganzen Irrsinn zu finanzieren, auch unsere Krankenkassenbeiträge sind wieder gestiegen.

Hunderte Millionen Euro unserer Steuern fließen in die NATO, die WHO oder derartige Institutionen. Waffen und weitere Milliarden ohne Ende schicken wir in die unersättliche Ukraine oder wo auch immer die Amerikaner sonst noch Kriege führen. Die Fahrradwege in Peru und sonstigen Unsinn möchte ich gar nicht mehr erwähnen. Milliarden Entwicklungshilfe gehen nach China, nach Indien, nach Afrika, Afghanistan, Syrien usw. . Die Liste ist endlos.

Unser Geld wandert durch die Welt

Kurz und knapp auf den Punkt gebracht kann man es so sagen : Seit 80 Jahren handelt es sich um nichts anderes, als um eine gigantische UMVERTEILUNG deutscher Steuergelder in die ganze Welt ! Da ist unser Geld ! Und wir bezahlen und bezahlen und bezahlen uns dumm und arm bis wir nichts mehr haben ! Ein neuer Beweis dafür ist die gerade in unverschämter Weise doppelt und dreifach erhöhte Grundsteuer. Wie viel davon wieder in den Taschen der Massenmigration und anderer Kanäle landet, können wir nur vermuten. Und wir sollten uns endlich einmal darüber klar werden, über welche Summen unserer Steuergelder im Laufe von Jahrzehnten wir hier reden ! Das sind nicht nur ein paar Milliarden hier oder da, das ist das Hundert – oder Tausendfache ! Das ist das Geld, das UNS gehört, UNS, dem deutschen Volk (oder was davon noch übrig ist) und keine Regierung hat das Recht, es in der ganzen Welt zu verteilen. Keine Regierung hat das Recht, unser Geld für Waffen und Kriege anderer Länder auszugeben ! Keine Regierung hat das Recht, unser Land mit illegaler Migration zu überziehen die Unsummen kostet ! Wir zahlen die höchsten Steuern und Abgaben weltweit und haben dennoch ein marodes, heruntergewirtschaftetes Land ! Wir haben Kinder- und Altersarmut ! Wir haben Obdachlose, während Migranten in Luxushotels leben ! Wir haben Alleinerziehende und Rentner, die zu Tafeln gehen müssen, um noch ein Mal am Tag satt zu werden ! Eine Schande ist das !! Natürlich muß man hier auch die Frage stellen : Was ist los mit einem Volk, das sich so etwas jahrzehntelang gefallen läßt und eine solche Politik immer wieder wählt ?

Hier sind seit 25/30 Jahren politische Parteien an den Schalthebeln der Macht, die für mich das Schlimmste und Böseste verkörpern, das ich zu meinen Lebzeiten in der deutschen Politik gesehen habe. Es sind Psychopathen und Soziopathen, getrieben von zerstörerischen Ideologien, von Eigeninteressen und Machtgier. Sie verfolgen jeden mit ihrem Hass und perfider Ausgrenzung, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt oder anderer Meinung ist.

Wir stehen nun vor einer ALLES entscheidenden Wahl ! Diese Wahl wird darüber entscheiden, ob sich in unserem Heimatland endlich etwas ändern kann oder ob wir die finale Katastrophe erleben. Die Altparteien stehen für weiteren Niedergang, Armut und Krieg. In jedem Fall werden wir wieder das bekommen, was wir gewählt haben.

