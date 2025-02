Quelle: Openverse

Es rührt sich was. Mittlerweile tun sich mehr als erstaunliche Dinge. Alice Weidel hat ihre Visite zu Trumps Amtseinführung abgesagt wegen Wahlkampf. Das wurde vom Team Trump akzeptiert und Tino Chrupalla hat sie vertreten. Auch Michael Ballweg war auf Einladung des designierten US Gesundheitsminister Robert F. Kennedy anwesend, obwohl es die deutsche Justiz verhindern wollte.

Und es kommt noch besser:

Die weltgrößte Fondsgesellschaft Blackrock tritt aus einer der größten Klima-Investorengruppen aus. Der Vermögensverwalter teilte am 9.1.2025 in einem Brief an seine Kunden mit, daß er beschlossen habe, die Net-Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) zu verlassen, berichtet die Nachrichtenagentur “Bloomberg”.

Das wird auch Zeit, denn den sogenannten Klimawandel und CO2 Lüge durchschauen immer mehr Menschen sogar an der Tanke.

Der gefährliche Traumtänzer Friedrich Merz hat verkündet, daß es unter seiner Kanzlerschaft kein Zurück zur Kernenergie gibt und er sich Robert Habeck als Wirtschaftsminister unter seiner Regierung vorstellen kann. Habeck hat grad verkündet, daß er meine Gewinne aus Fonds und Aktien besteuern will. Sein “Partner” Merz will an meine Ersparnisse – Bonny und Clyde?

Merz biedert sich damit den rot-grünen System- Zerstörern an, die sein bisheriger CEO Larry Fink wohl nicht mehr unterstützt. Und warum?

Fink schwenkt damit auf Linie des neuen Präsidenten Trump ein, dessen Vorgaben kaum mehr ignoriert werden können. Andere wie Zuckerberg & Co. haben die Kurve schon vollzogen. Wenn Larry Fink den Merz fallen lässt, steht der da wie der nackte Kaiser. Dann ist Fritz als Kanzler out.

In der Wählergunst ist Alice Weidel ihm schon längst um Kilometer voraus.

Wenn also Black- Rock den Merz feuert, werden die Karten ums Kanzleramt kurz vor der Wahl neu gemischt. Dann wird aus der Union vielleicht so ein Zahnloser Tiger wie die Spezialdemokraten. Dieser CDU Verein hat mit Merkel ihren ersten Sargnagel eingeschlagen, die Ampel befördert und ist dann wohl fertig. Ja und Steinmeier? Der hat ja unterschwellig angekündigt, daß er bei unpassenden Ergebnissen die Wahl annullieren wird..

Ein ähnliches Szenario und Folgen für die Betreiber von Social-Media-Plattformen bringt auch sein abgehalfterter Genosse Breton im Kontext von Musk’s Äußerungen zur AfD ins Spiel: „Wir haben es in Rumänien getan und wir werden es offensichtlich, falls nötig, auch in Deutschland tun müssen.“

Wie hat sich Merz über Musk echauffiert und ihm Einmischung im deutschen Wahlkampf unterstellt. Wer hat sich in Georgien eingemischt?

Steinmeier (der Befürworter von verbotenen Streubomben) hat sich da ganz laut hervorgetan. Nur mit und in der EU könne man wirklich Fortschritt erreichen.

Komisch, den nicht- EU Ländern geht’s doch fast besser als uns. Und als Deutschland mit der DM-Währung noch eigenständig war, ging es uns nach meinem Dafürhalten bedeutend besser. Keine Zwangsabgabe an Brüssel, Grenze dicht und kontrolliert…

Doch jetzt kommt dieses Problem durch die AfD auch in Bewegung. Und gleichzeitig bröckelt die idiotische Brandmauer. Tatsächlich protestieren jetzt linke Chaoten gegen die Union. Wie wollen die Rot-grünen mit der CDU koalieren, während sie ihre Meute derzeit auf ihren Wunschpartner hetzen?

Und immer hört man von den Rot-grünen, daß die AfD Deutschland gegen die Wand fahren würde. Merken die eigentlich noch was?

Richtig ist, die AfD hat examinierte Fachleute. Doch auch die wird es viel Mühe kosten, den Karren, den die Ampel in den Morast gefahren hat, wieder flott zu bekommen. Es sind die einzigen, denen ich das derzeit zutraue. Eine Blau-Schwarze Regierung kann ich mir gut vorstellen, doch Friedrich Merz – nein Danke.

Und was macht derzeit Brüssel?

Versucht grad einen Farben- Putsch in Serbien.

Neueste Meldung:

Der ukrainische Bürger Selenski (seit Mai ‘24 kein Präsident mehr) lobt die slowakische Opposition.

Noch ne Farben- Revolte à la Brüssel?

Von was finanzieren diese Leute eigentlich ihre Putsche? Durch Soros und meinen Steuergeldern?

23/02 darf ich wählen – es bleibt spannend!

