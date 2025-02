Flammarions Holzstich – erstmals erschienen in L’atmosphère, Paris 1888, als Illustration zu La forme du ciel im Kapitel Le jour. Koloriert von Houston Physicist via Wikipedia.

In diesen politischen Chaostagen, in denen wir von Verrückten regiert werden, kommt mir immer wieder ein Film in Erinnerung, den Peter Weir in den späten 1990er Jahren in die Kinos brachte. Er bekam einen Golden Globe und wurde für drei Oscars nominiert. Es ist die Geschichte des freundlichen, gutgläubigen Versicherungsangestellten Truman Burbank, dessen ganzes Leben von einer skrupellosen, kaltherzigen Hintergrundperson namens Christof gelenkt und gesteuert wird. Alles was Truman tut oder sagt, wohin er auch geht oder fährt, jedes Detail seines Alltags wird von ein paar Tausend Kameras gefilmt und in die ganze Welt gesendet. Was Truman für seinen Wohnort hält, ist nur ein riesiges Filmstudio. Sein Haus ist nur Requisite. Seine Ehefrau, seine Mutter, sein bester Freund,sein Chef, einfach alle Menschen die er kennt sind nur bezahlte Schauspieler und Statisten, die von Christof ihre Befehle bekommen.



Nichts, absolut nichts in Trumans Leben ist echt oder real, nicht einmal der Wind und der Regen, nicht der Himmel, die Sonne oder der Mond und die Sterne. Alles ist Technik, alles ist Fake, alles ist Betrug, alles ist inszeniert und kontrolliert. Und die ganze Welt weiß es, nur Truman nicht.



Kommt uns das irgendwie bekannt vor ? Mir schon ! Die freundlichen, dummen, gutgläubigen Deutschen zahlen gerade einen hohen Preis für ihre endlose Toleranz und Ignoranz. Sie werden mißbraucht, ausgebeutet und abgeschafft. Sie können schon lange nicht mehr Freund von Feind unterscheiden und die ganze Welt sieht es, nur die Deutschen nicht. Wer sind die skrupellosen Hintergrundfiguren, die in unserem Land alles inszenieren und kontrollieren ? Es gibt wohl kaum eine andere Filmfigur, die dem deutschen Michel besser den Spiegel vorhalten könnte, als die des Truman Burbank. Aber während Truman nach 30 Jahren erkennt, daß er in einem Gefängnis lebt und alles tut, um seinem würdelosen, fremdbestimmten Dasein zu entkommen, ja sogar seinen Tod in Kauf nimmt, haben die deutschen Schafe es sich seit 80 Jahren in ihrem Sklavendasein gemütlich gemacht. Immer noch wählen sie in großer Mehrheit ihre Deutschhasser, Vernichter und Ausbeuter. Und die ganze Welt weiß es, nur die Schafe nicht.

Was die Altparteien zur Zeit auf der politischen Bühne abliefern, ist nur noch ein total verlogenes und vollkommen entwürdigendes Schmierentheater, das seinesgleichen sucht und in dem die Urheberin von Chaos, Mord und Totschlag natürlich nicht fehlen darf.

Merz – der große Schmerz

Da sehen wir den ersten Kanzlerkandidaten wie einen Jammerlappen im Bundestag stehen und er bedauert, daß über seine Anträge erfolgreich abgestimmt wurde, die er außerdem von der AfD gestohlen hatte. Bei der folgenden Abstimmung bezüglich der Begrenzung des Migrantenstroms hat man es dem Kandidaten dann erspart, erneut sein Bedauern aussprechen zu müssen. Seine eigene Partei bzw. die darin verbliebenen Fans der Uckermarkerin stimmten gegen ihn ab. Ein Kanzlerkandidat, der seine eigene Partei nicht hinter sich hat, sollte das Feld räumen, bevor er sich noch lächerlicher macht. Auf mich wirkte das ganze Theater wie eine „Truman Show“. Und damit sollte auch das letzte deutsche Schaf begriffen haben, daß die Schwarzen ein unwählbarer Haufen sind. Deren Kandidat ist ein unberechenbarer Politclown. Bei ihm ist keine klare Linie erkennbar, heute „hüh“ und morgen „hott“. Kein Wunder, daß er das Programm der AfD übernimmt und es für sein eigenes ausgibt. Eine andere Chance Kanzler zu werden hat er nicht. 3 ½ Jahre hat er alles mitgetragen und abgenickt, was die katastrophale Ampel angerichtet hat . Eine schwarz/grüne Regierung mit diesem Kanzlerkandidaten wird meiner Meinung nach noch schlimmer sein als die Ampel. Er wird NICHTS von dem tun, was er jetzt von der AfD übernimmt und großspurig verspricht. Wollte er nicht sogar Rußland angreifen ? Wollte er nicht Taurus Raketen nach Kiew schicken ?

Scholz – kleiner Mann ganz groß?

Der nächste Kanzlerkandidat hat uns in den letzen 3 ½ Jahren bewiesen,daß er ein politisches „Nichts“ ist und dem zur Folge hat er auch nichts getan. Was hat dieser Mann eigentlich die letzten 3 ½ Jahre gemacht, außer unser Geld in der Ukraine und dem Rest der Welt zu versenken ? Er hat nichts geändert, was unbedingt hätte geändert werden müssen. Kein Wort der Kritik oder Empörung nach der Zerstörung der Nordstream Pipeline. Er hat nichts erreicht und nichts zuwege gebracht. Sein Kabinett bestand aus Pfeifen. Wohin sollte das führen ? Hätte er jeden unfähigen Minister entlassen, WER wäre noch übrig geblieben ? Dieser profillose Mann hat alle Probleme mit sturer, stoischer Miene ausgesessen,ganz nach dem Vorbild der Grenzöffnerin. Seine Vergangenheit machte ihn erpressbar und handlungsunfähig und so ist das Fazit seiner Kanzlerschaft : Nichts !

Der “schöne” Habeck

Der dritte Kanzlerkandidat ist in Skandale verwickelt. Welche Leistungen hat er vorzuweisen ? Ist er immer noch der „König der Strafanzeigen“ ? Was hat er in den vergangenen 3 ½ Jahren in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsminister für uns und für Deutschland getan ? Ich kann nur das Folgende entdecken : Die Vernichtung von Wohlstand,Stabilität und 500.000 Arbeitsplätzen,immer mehr Arbeitslose, Rekordzahlen von Insolvenzen, das Abwandern von Investoren, Unternehmen und Konzernen durch idiotische Energiepolitik, Steuergelder für nutzlose Windkraft u. Milliarden Steuergelder für Einkäufe von Atomstrom im Ausland, zerstörte Sozialsysteme durch illegale Massenmigration, Verarmung und Verwüstung des Mittelstandes, zerstörte AKWs und so weiter. Das waren die glorreichen Leistungen des Ministers für Windmühlen.In England nennt man ihn „an overrated simpleton“.

All diese Probleme, die wir heute haben, wurden nur von unfähigen, völlig inkompetenten Angestellten des deutschen Volkes herbeigeführt,die darüber hinaus deutschen Interessen schon lange nicht mehr dienen. Die einzige Problemlösung, die diesen Politchaoten immer wieder einfiel,waren immer mehr Steuern und Abgaben. Gab es in den vergangenen zwanzig Jahren in Deutschland auch nur einen einzigen vernünftigen politischen Ansatz ? Mir geht es da wie dem Kandidaten Nummer zwei. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Wir haben offene Grenzen, Massenmigration mit verheerenden Folgen, unsere Wirtschaft liegt im Sterben, wir haben Inflation und Deindustrialisierung, wir haben eine zerstörte innere Sicherheit und kaputte Sozialsysteme, eine marode Infrastruktur, die Zustände in unseren Schulen sind stellenweise hanebüchen, von Kultur und Bildung sowie vom Gesundheitswesen möchte ich gar nicht mehr sprechen. Vor allen Dingen in der Bildung kann man einen Niedergang erkennen, der beispiellos ist. Kurz gesagt : Deutschland ist ein Scherbenhaufen und da nützt es uns nichts mehr, daß wir die höchsten Steuern der Welt bezahlen.Unser Geld fließt permanent in andere Taschen.

Schikanen, Druck und Gedankenfolter

Nun ist es nicht so, daß die von uns gewählten und fürstlich bezahlten Angestellten vollkommen untätig sind. Gelegentlich kommen sie mit einigen Problemlösern um die Ecke, als da wären : Immer höhere Steuern wie bereits erwähnt, Demos gegen rechts, Omas gegen rechts, AfD-Verbot, Kiffen für alle,Regenbogenpolitik,Gendersprache,Genderklos, Ehe für alle, neue Geschlechter, Ampelmännchen im Genderlook, Frühsexualisierung unserer Kinder, Windmühlen, Massenmigration für mehr Fachkräfte während wahre Fachkräfte Deutschland verlassen, Abschaffung der Diesel-Steuervergünstigung für die Bauern, Antifa und linksextremistische Gewalt bis hin zu schwerster Körperverletzung, Andersdenkende diffamieren und kriminalisieren, ihre Existenzen zerstören, sie in ihren Häusern überfallen und ihr Geld und ihr Eigentum beschlagnahmen, sie mundtot machen oder notfalls inhaftieren, freie Meinungsäußerung unterhalb der Strafbarkeitsgrenze strafbar machen, grüne Spaßselfies nach einer migrantischen Messerattacke mit toten Kindern, Schüler mit Polizeigewalt aus dem Unterricht holen die Deutschland ihre Heimat nennen und so weiter und so weiter. Linksextremistische Schlägertruppen dringen vermummt und bewaffnet in CDU-Büros ein, sie prügeln auf Menschen ein und zertrümmern das Inventar. Diese bezahlten Schläger und Gewalttäter nennen sich selbst „Demokraten“ und beschimpfen friedliche, anständige Menschen als „Nazis“.

Das ist nur ein kleiner, zutiefst beschämender Ausschnitt dessen, was in meiner Wahrnehmung die Politik der von uns fürstlich bezahlten Angestellten in den letzten 20/25 Jahren geschaffen hat. Heute besteht ihre Gesinnung nur noch aus Hass und Hetze gegen die AfD, der einzigen Partei, die für die deutschen Bürger eintritt, anstatt sie zu vernichten und sie bis aufs Blut auszubeuten.



Wir befinden uns in einer unerträglichen politischen Patt-Situation, die m.M.n. auch sehr gefährlich ist. Es kann sich einfach nichts mehr ändern, weil der ignorante deutsche Durchschnittswähler immer und immer wieder dieselben Täter in irgendeiner neuen Gruselkoalition an die Macht bringt. Dieser Staat ist ein Irrenhaus und es passiert nichts ! Hier kann mittlerweile jeder Irre machen was er will, nur uns Deutsche stellt man vor Gericht, wenn wir dieses System kritisieren. Es grenzt doch an Idiotie, jetzt wieder die Leute an die Macht zu bringen,die nicht nur für so viele ermordete Deutsche und gemesserte Kinder verantwortlich sind, sondern auch für alle anderen Mißstände den Weg bereitet haben.Es kann doch nicht sein, daß ein Volk mehrheitlich so schrecklich dumm ist !

Seit meiner Teenagerzeit in der alten Bonner Republik verfolge ich die Politik in Deutschland. In den letzten zwei Jahren meiner Schulzeit hatten wir ein Unterrichtsfach, das sich „politische Bildung“ nannte. Wir mußten täglich die Nachrichten verfolgen und hin und wieder einen Aufsatz darüber schreiben. Ich kann mich noch gut an Franz-Josef Strauß erinnern. Er hat mehr als ein Mal vor den Grünen gewarnt und er hat recht behalten. Zu jeder Zeit gab es gute und schlechte Politiker, gab es vernünftige und unvernünftige Politik. Aber was wir hier seit vielen Jahren erleben, hat mit vernünftig oder unvernünftig nichts mehr zu tun. Was wir hier sehen und erfahren, ist bewußte und planmäßige Zerstörung. Anders kann man es sich nicht erklären, wenn Politik zum Ziel hat, das eigene Land kaputt zu machen. Und da sind wir wieder bei Truman Burbank. Die ganze Welt schaut kopfschüttelnd nach Deutschland. Die ganze Welt weiß,daß wir auf dem besten Weg sind, uns selbst zu vernichten. Nur die Mehrheit der Deutschen weiß es nicht oder will es nicht wissen.

