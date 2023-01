Wir hören oft Berichte darüber, wie in China, Russland und in Schurkenstaaten der Welt zensiert und die freie Meinungsäußerung unterdrückt wird. Die deutschen Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehanstalten sagen uns aber nicht, dass dies auch zuhauf in Deutschland, in Europa und in der sogenannten freien westlichen Welt geschieht.

Was ist es denn anderes als Zensur, wenn dem früheren amerikanischen Präsidenten sein Twitter-Konto gesperrt wurde und der russische Sender Russia Today in Deutschland und Westeuropa abgeschaltet wird, Journalisten wie Reitschuster an ihrer Arbeit gehindert werden und Internetseiten wie ACHGUT finanziell unter Druck gesetzt werden.

Peter Haisenko hat am 21. Januar 2023 in seinem Aufsatz https://beischneider.net/2023/01/21/twitter-files-die-zensur-wurde-privatisiert/ beschrieben, wie die deutsche und weltweite Zensur stattfindet.

Nur das linke Weltbild zählt

Die Zensur beginnt damit, dass die Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehanstalten lediglich das berichten, was in das Weltbild der zu über 90 % linken Journalisten dieser Anstalten passt. Andere Dinge werden einfach weggelassen oder beschönigt. So hat man in den letzten Tagen nichts von Schießereien und sogar dem Werfen von Handgranaten in schwedischen Städten von den Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehanstalten hören können. Auch von der Art und Weise, wie die ursprüngliche Twittermannschaft von amerikanischen Behörden angehalten wurde, Meinungen zu unterdrücken hat man von diesen Journalisten nichts erfahren. Was man von Ihnen vernommen hat, war eine Negativberichterstattung über Elon Musk, der nach Übernahme von Twitter diese Schweinereien aufgedeckt hat.

Hier wurde ein Unternehmen missbraucht, indem es veranlasst wurde, Zensur auszuüben, ohne dass man an dieser Zensur offiziell selbst beteiligt war.

Dieter Nuhr machte in einer seiner Sendungen eine bemerkenswerte Aussage, als er sinngemäß auf den “Unsinn” der Behauptung hinwies, dass man in Deutschland seine freie Meinung nicht sagen könne. Als Beweis dafür benannte er sich selbst für seinen momentanen Auftritt. Da hatte er wohl ganz vergessen, dass man nicht nur ihm an den Kragen wollte, sondern auch die bei ihm auftretende Lisa Eckhart an anderer Stelle mit Auftrittsverbot belegt hatte.

Zensur von E-Mails

Haben Sie schon einmal öfter eine E-Mail mit einem politischen Inhalt geschrieben? Wenn nicht sollten Sie das einmal tun. Sie sollten dabei nicht versäumen, diese Mail an möglichst viele ihrer Freunde und Bekannte zu verschicken. Sie sollten dabei aber darauf achten, dass ihre politische Meinung, die Sie mit diesem Schreiben äußern, sich innerhalb der Bandbreite bewegt, die in Deutschland als demokratisch, weltoffen und tolerant gilt. Um es genauer zu sagen, sie sollte sich innerhalb des links Grünen Meinungsspektrums bewegen. Wenn Sie eine andere Meinung gegenüber Ihren Freunden äußern, könnte es sein, dass dies Ihrem E-Mail Anbieter nicht gefällt. Der zensiert dann. Sie fragen sich, woher Ihr E-Mail Anbieter weiß, was Sie schreiben, wo er Ihnen doch zusichert, dass Ihre E-Mails bei ihm sicher sind. Das sind sie auch, aber nicht vor ihm. Damit er auch genau weiß, wie er sich um Ihre Sicherheit kümmern muss, setzt er Filter ein, mit denen er herausfiltert, was Sie schreiben. Möglicherweise nimmt er Ihr gesamtes Schreiben, das Sie bereits einmal herausgeschickt haben und vergleicht es mit dem Schreiben, das Sie nun herausschicken wollen. Er sagt dann, dass er sich um die Sicherheit Ihrer E-Mails sorgt und er vorübergehend ihr Konto gesperrt hat. Das wiederholt er immer wieder, um Sie mürbe zu machen.

Ein großer deutscher E-Mail Anbieter behauptet, dass Sie täglich 5000 E-Mails durch ihn verschicken können. Das mag gehen, aber nur wenn Sie das Richtige schreiben. Wenn nicht, kommt die Sperrung schon nach 30 E-Mails. Plötzlich können Sie überhaupt keine Mails mehr verschicken, weil der Anbieter behauptet, Sie verschicken Spam. Aber was ist Spam? Spam ist alles, was dem E-Mail Anbieter nicht gefällt! Wenn Sie Ihren E-Mail-Anbieter darauf ansprechen und ihn fragen, wie er darauf kommt, dass Sie Spam verschicken, wird er Ihnen sagen, dass er das aus vertrauenswürdiger Quelle erfahren hat. Er nennt Ihnen die vertrauenswürdige Quelle aber nicht und sagt Ihnen auch nicht, was geschrieben worden ist. Ich möchte einmal wissen, wie die 5000 Mails – nach Meinung des E-Mail Anbieters – aussehen müssen, die man an einem Tag verschicken kann.

Ihr Anbeiter schützt Sie vor sich selbst

Sie können natürlich versuchen, sich selbst eine E-Mail zu schicken. Dabei können Sie als Sende-E-Mail die gleiche E-Mail-Adreasse verwenden, wie jene, an die Sie das Schreiben adressieren. Hier kann es schon zu Merkwürdigkeiten kommen. Sie dürfen aber überhaupt nicht überrascht sein, wenn Sie eine E-Mail von einer Adresse, die Ihnen gehört, an eine andere E-Mail Adresse, die Ihnen ebenfalls gehört, schreiben. Dann kann es nämlich passieren, dass der Anbieter Ihrer Empfängeradresse Sie vor ihrer eigenen E-Mail schützt und die Ankunft blockiert. Sie erfahren noch nicht einmal, dass jemand versucht hat, Sie per E-Mail zu erreichen. Der Provider hat entschieden, dass “Blödsinn” geschrieben wurde und Sie davor geschützt werden müssen. Dass Sie sich selbst diesen “Blödsinn” geschrieben haben, interessiert ihn nicht im geringsten. Aber nur keine Angst, der Anbieter ist innovativ und wird demnächst ein Programm schreiben, das herausfiltern kann, wenn Sie sich selbst eine E-Mail schreiben. Dann bekommen Sie Ihre E-Mails, aber andere Mailempfänger werden Ihre Mails nicht mehr erhalten und auch nicht erfahren, dass Sie Ihnen welche geschickt haben.

Manche E-Mail Anbieter sind so besessen von dem Gedanken, dass ihre Freunde vor Ihren politischen Texten geschützt werden müssen, dass sie noch nicht einmal merken, dass Sie den Text inzwischen geändert haben und die Mails an Ihrer eigenen Adresse senden. Das lässt auch den Schluss zu, dass es nicht um den Text geht, sondern um Sie persönlich. Der Provider kämpft im vorauseilenden Gehorsam dagegen, dass Sie “Blödsinn” schreiben könnten.

Sperrung wegen bestimmer E-Mail-Programme

Bei manchen Anbietern können Sie mit einem bestimmten E-Mail-Programm keine E-Mails versenden, weil der Anbieter sie klassifiziert. Verwenden Sie aber ein anderes Programm, klappt das Versenden einwandfrei, und zwar solange, bis der Anbieter merkt, dass Sie über ein anderes Programm eine E-Mail mit dem gleichen Inhalt verschickt haben. Dann wird wieder erbarmungslos gesperrt.

Sie können mal das Angebot eines Anbieters testen, der damit wirbt, dass Sie über seine Seite Bulk-Mails verschicken können. Das funktioniert auch, aber nur wenn Sie einen vollkommen unpolitischen Text verschicken. Hat der Text einen politischen Inhalt, findet keine Versendung statt. Es wird also kontrolliert, mitgelesen und zensiert.

Andere E-Mail-Anbieter machen es genauso. Ihr Konto wird gesperrt, das gezahlte Geld bekommen Sie nicht zurück, weil das technisch nicht möglich ist, sagt der Provider. Er kalkuliert damit – ganz richtig – dass Ihnen der Klageaufwand zu groß ist.

Die Beispiele können endlos ausgedehnt werden. Sie belegen, dass in Deutschland zensiert wird. Es mag zwar so sein, dass diese Zensur nicht im Auftrage des Staates geschieht, wie in einem Schurkenstaat, aber es wird zensiert. Zensur findet in Deutschland auf breiter Ebene im vorauseilenden Gehorsam statt. Rechtliche Grundlagen gibt es hierfür offensichtlich nicht. Wer die Macht hat, zu zensieren, übt diese Macht aus und hält dies für sein gutes Recht.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie verschicken an ihre Freunde per Briefpost einen Text mit politischem Inhalt, der Zusteller öffnete die Briefe, er findet den Text unpassend und stellt ihn deshalb nicht zu.

Herausgebern von Internetseiten wird mit Sperrung gedroht, falls Sie bestimmte Autoren veröffentlichen oder die Autoren deren Internetseiten weiter empfehlen.

Der Artikel https://paprice.wordpress.com/2017/08/08/zensur-durch-die-telekom/ der bereits 2017 erschien, beschreibt ähnliche Szenarien.

Auch der Verfasser des Artikels https://www.radioblog.eu/2022/03/11/alternativer-dns-server-gegen-internet-zensur/ beklagt die Internetzensur.

E-Mail-Empfang darf nicht zensiert werden. https://www.experto.de/businesstipps/aktuelles-urteil-e-mail-empfang-darf-nicht-zensiert-werden.html Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern gezielt Mails vorenthalten, indem sie sie technisch herausfiltern, wenn sie von unliebsamen Absendern stammen, machen sich strafbar.

Vollkommen unverständlich ist es jedoch wenn der Provider der Domain @bundestag.de Mails an die Abgeordneten abfängt und nicht an diese weiterleitet.

Es sieht im Übrigen so aus, als ob das größte deutsche Telekommunikationsunternehmen andere E-Mail-Anbieter auffordert, E-Mail-Adressen zu sperren.

Die Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehjournalisten üben Zensur aus, indem sie das, was ihnen nicht gefällt, erst gar nicht dem Zuhörer und Zuschauer anbieten.

