Leserbrief zum Tode von Joachim Siegerist und dem Verein der Konservativen

Die Deutschen Konservastiven sind in ihrer Bedeutung in etwa mit einem groesseren Hasenzüchterverein vergleichbar. Es kann ja sein, dass man sich unter Gleichgesinnten wohlfühlt, man die Rückenstärkung der Anderen immer wieder braucht, aber von einem erfolgreichen Kampf gegen die Linken und linken Medien zu sprechen, ist weltfremd.

Der politische Kampf auf der rechten Seite des Spektrums ist rein ideologisch und fast ausschliesslich auf Geschriebenes beschränkt. Es fehlen völlig die praktischen alltäglichen Vorteile, dabei mitzuwirken, wie es das linke Spektrum bietet. Ein Linker kann jederzeit bei einer staatlich gesponsorten NGO anheuern, und wird in jeder Hinsicht unterstützt, wie er mit einer Kombination von Harz und NGO Geldern auskommen kann. Ein Rechter, der nicht mehr weiter weiss, bekommt nur regelmässig weiterhin Mails mit Spendenaufrufen.

So sehr ich es begrüsse, dass konservative Polemik überhaupt noch geschrieben wird, und so sehr ich es bedaure wenn gute Geister von uns gehen, so muss man erkennen, wie heilsverloren das alles ist.

