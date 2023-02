Bild: Netzfund.

Genau so hatte ich es diese Woche prophezeit – wobei die Eile nun sogar für deutsche Verhältnisse überraschend ist: Nicht einmal fünf Tage nach dem massiven Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien nutzt die Bundesregierung diese Katastrophe, um gleich die nächsten Einfallstore für neue Massenzuwanderung nach Deutschland zu öffnen und die letzten Hürden für die nächste Riesenflüchtlingswelle zu beseitigen. Nancy Faesers Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt haben sich heute darauf „geeinigt”, mit regulären Visa, die „schnell erteilt und drei Monate gültig” sein sollen, angebliche „Hilfe in der Not” zu leisten. Es handelt sich wohlgemerkt erneut um die Art von Hilfsverständnis, die sich nicht nur auf technische, materielle und vor allem finanzielle Hilfe im Krisengebiet erstreckt, sondern die – in typisch deutscher Manier – die Evakuierung am besten der kompletten Bevölkerung ganzer Krisengebiete hierher nach Deutschland vorsieht; obergrenzenfrei und nichtkontingentiert, versteht sich.

Der Größenwahn und die arglos-gutmenschliche Naivität der Politik, die in ihrer offen signalisierten Aufnahmebereitschaft nicht einmal mehr die Möglichkeit von massenhaftem Missbrauch erkennt, ist dabei nicht mehr zu steigern: „Wir wollen ermöglichen, dass türkische oder syrische Familien in Deutschland ihre engen Verwandten aus der Katastrophenregion unbürokratisch zu sich holen können, damit sie bei uns Obdach finden und medizinisch behandelt werden können”, so die von Faeser und Baerbock geführten Ressorts. Schlepperorganisationen, hiesige Clans und findige Geschäftemacher dürften sich bereits die Hände reiben und eifrig an einer entsprechenden Logistik zu dieser neuen Fluchtlegitimierung tüfteln. Nach „unbegleiteten minderjährigen Bürgerkriegsflüchtlingen”, „im Mittelmeer aus Seenot Geretteten„, „afghanischen Ortskräften“ und „Ukraineflüchtlingen“ (respektive „afrikanischen Austauschstudenten in der Ukraine„) werden in Kürze die „Erdbebenopfer“ zur Zauberchiffre, zum Sesamöffnedich des deutschen Weltaufnahmewahns.

Geschickt eingefädelt

Wenn auch vorerst nur von einem dreimonatigen visumpflichtigen Bleiberecht die Rede ist, das natürlich wieder einmal all jenen „unbürokratisch” offenstehen soll, die „Verwandte in Deutschland haben” und bei diesen „unterkommen“ können: Dass aus dieser temporären Aufnahme in den allermeisten Fällen eine Dauerlösung werden wird (ohnehin bei jenen, die im Erdbebengebiet keine Bleibe mehr haben) und Deutschland natürlich nach drei Monaten keiner mehr die Betreffenden in ihre Heimat zurückschicken wird, sofern sie sich weigern freiwillig zu gehen, steht außer Frage. Da über 1,5 Millionen Menschen durch das Erdbeben obdachlos geworden sind, dürfte kaum mehr einer von denen, die künftig „zu ihrer Familie nach Deutschland reisen“ (und der Familienbegriff ist in diesem Kulturkreis bekanntlich weit gefasst) wieder zurückkehren; im Gegenteil, sie holen ihre Restfamilie dann ebenfalls nach. Jetzt zahlt sich für die Migrationslobbyisten aus, dass die deutsche „Willkommenskultur” seit 2015 ihren Schwerpunkt vor allem auf die Aufnahme von Flüchtlingen just aus dem nun betroffenen Katastrophengebiet gelegt hat: Denn selbstverständlich hat der Großteil der kurdischen und türkischen Opfer in Deutschland „Verwandtschaft” (zumindest in einem Sinne, der der großzügigen und unbürokratischen deutschen Aufnahmepolitik vollumfassend genügen wird) – und als Opfer dieses großflächigen Unglücks kann sich ohnehin jeder ausgeben, dessen Papiere in den Trümmern leider verloren gingen. Wahrlich, geschickt eingefädelt.

Es bleibt also festzuhalten: So entsetzlich diese Naturkatastrophe auch ist, so notwendig jede Hilfe vor Ort ist – wie befürchtet wird sie von der Politik in Deutschland – wie zuvor schon der syrische Bürgerkrieg, die Taliban-Rückeroberung Afghanistans, der Ukraine-Krieg und zuletzt sogar die „Klimaschäden“ zuvor – sogleich begierig und ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für das eigene, bereits hoffnungslos überlastete eigene Land dankbar instrumentalisiert, um die Flutung mit noch mehr kulturfremden Migranten zu forcieren. Die „Umvolkungslobby” – und dafür gibt es jede Menge charmantere Begriffe, aber keinen treffenderen – ihr Glück kaum fassen: So wird Deutschland nochmals ein paar Jahre schneller zum Habitat für „westasiatische“ Pioniersiedler. Mit jeder weiteren Katastrophe, ob menschgemacht oder natürlichen Ursprungs, akzeleriert sich diese Entwicklung. Und wer irgendetwas dagegen vorbringt und auch nur einwendet, dass Deutschlands humanitärer Beitrag nicht in der Aufnahme weiterer hunderttausender Menschen bestehen kann (zumal wir schon jetzt in einer hoffnungslosen Überlastungssituation stecken), der wird gleich zum empathielosen Unmenschen erklärt. In Deutschland geht der Migrationskrug solange zum Brunnen, bis er bricht.

