Wenn Rentner ihr Flaschenpfand mit dem Teleskopstock aus der Mülltonne fischen müssen, dann ist das ein Anblick der schmerzt. Und wenn immer mehr deutsche Kinder in bitterer Armut aufwachsen, dann raubt man den Kleinen nicht nur ihre Seele, sondern dem Land auch seine Zukunft. Dennoch gibt es Menschen, denen es ausgesprochen gut geht in Deutschland: Viele kamen einstmals als Schutzsuchende hierher, um dann in kriminellen Clans Fuß zu fassen und eine dementsprechende Karriere hinzulegen. Dass es sich für Ausländer, die weder lesen noch schreiben können, weitaus mehr lohnt, entweder als Sozialhilfe-Empfänger oder als Verbrecher aufzuschlagen, beweist ein Hochzeitskorso aus Berlin-Neukölln, der er wahrlich in sich hat.

So feierte mutmaßlich ein arabischer Clan (wohl der hochgradig kriminelle Remmo-Clan) in der Nacht zum Donnerstag, wobei das Auftreten keine südländische Lebensfreude, sondern eine reine Machtdemonstration, eine dumpfe Provokation sowie eine erneute Verhöhnung des Gastgeberlandes darstellte. Da säumten sündhafte teure Sportwägen das nächtliche Straßenbild, um den Augenzeugen einzureden, es könnte sich hierbei tatsächlich um Beverly Hills oder um Miami handeln, aber eben nicht um den Failed State Berlin. Etliche Pkw der Marken Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, Bentley, Mercedes-Fabrikate der G-Klasse und Audis der Marke R8 reihten sich zu nächtlicher Stunde aneinander. Allein der Rolls Royce des Brautpaars soll mehrere hunderttausend Euro gekostet haben. Die Grenzallee wurde dabei zur reinsten Autoschau gemacht. Nur zur Erinnerung: Es handelt sich dabei weder um Filmstars noch um Multimillionäre sondern um arabische Clanmitglieder.

Auch die Polizei musste mit einem Großaufgebot bei diesem absurden Schaulaufen eingreifen. Im Zuge dessen stellten zwei Personen ihren roten Lamborghini an der Straßenseite ab und entfernten sich rasch zu Fuß. Andere Hochzeitsgäste wurden aggressiv gegenüber den Beamten. Der Verdacht eines illegalen Autorennens erhärtete sich zudem.

Der Hochzeitskorso endete in einem Festsaal mit rund 500 Gästen in der Nobelstraße. Dort wurde zu später Stunde ein nicht angemeldetes Feuerwerk gezündet. Bereits im Dezember 2022 feierten Clan-Mitglieder ein ähnlich rauschendes Fest in einer Villa in Alt-Buckow, wobei der Prunkbau einer bekannten Familie gehört. Als Höhepunkt hatte man sich dieses Mal ein echtes Tigerjunges ausgeliehen. Das Tier wurde angeblich von einem Zirkus angemietet. Kurzum: Was man lange Zeit allenfalls Promis wie Madonna oder einem Michael Jackson zugetraut hätte, passiert heutzutage in einem Berliner Problemviertel. Was sich früher findige Drehbuchautoren in Hollywood ausdachten, ist heute absurd-bittere Realität in Deutschland.

