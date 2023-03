Jörg Quoos bevorzugt den Gleischschritt mit der diffamierenden Masse. Bild:

Staff Sgt. D. Myles Cullen (USAF), Public domain, via Wikimedia Commons

“Jörg Quoos meint in den Fränkischen Nachrichten zum zehnjährigen Bestehen der AfD, dass Wehklagen über ihren Rechtskurs nicht reicht.”

Auf den unten stehenden Artikel hatte ich als Teilnehmerin der Veranstaltung nachfolgenden Leserbrief geschrieben.

Er wurde von der FN bis heute nicht veröffentlicht und heute nach telefonischer Nachfrage mit fadenscheinigen Gründen abgelehnt.

Damit verhalten sich die Fränkischen Nachrichten wie alle anderen „Systemmedien“ – sie wollen uns als AfD verschweigen. Und damit stellen sie sich gegen ihren Auftrag, neutral zu berichten und gegen unser demokratisches Grundverständnis, zu der die freie Meinungsäußerung als zentrale Säule gehört.

Wer Zeit und Mut hat, kann die FN ja mal an ihren eigentlichen Auftrag einer politischen ausgewogen Berichterstattung erinnern. Vielleicht nutzt es ja etwas: red.tbb@fnweb.de

Meine Leserbriefantwort zu: „Alternative für Deutschland“ hat keine Alternative anzubieten“, 9.2.23

Ideenlos agiert nicht die AfD, sondern Herr Quoos, der in seinem unsachlichen Beitrag ganz viel „Hass und Hetze“, wie es heute so schön heißt, über die AfD ausschüttet.

Wenn sich Herr Quoos mit der gleichen Energie einmal mit dem AfD- Parteiprogramm und den vielen Anträgen im Bundestag auseinandergesetzt hätte, würde er dort auch zu allen aktuellen Problemen eine Lösung für ein besseres Deutschland finden.

Ziele der AfD

Die AfD strebt z.B. die Abschaffung der Grunderwerbssteuer an, keine Auszahlung von Sozialleistungen auf ausländische Konten, Wohneigentumsförderung oder den Schutz unserer Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie und garantiert mit ihrem Rentenkonzept ein Leben in Würde für unsere Eltern und Großeltern.

Traditionelle Lebensweise

Den Erhalt unserer deutschen Kultur, unserer Lebensweise und unserer Sprache durch ein Ende der unsäglichen Genderpropaganda, den Schutz unserer Grenzen und die Einhaltung unserer Gesetze wird es nur noch mit der Alternative für Deutschland geben. Wir warnten als einzige Partei vor der „Impfung“ und den schwerwiegenden Folgen der Corona-Maßnahmen, insbesondere für unsere Kinder, und wurden nun in allem bestätigt. Wir sind die einzigen, die die Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau noch als biologisches Naturgesetz und Grundlage jeden menschlichen Lebens auf unserem Planeten anerkennt und alles andere zu dem erklärt, was es ist: ideologischer Irrsinn. Wir wenden uns gegen einen jährlichen Geschlechterwechsel, gegen Hormonbehandlungen von Kindern und Jugendlichen und irreversible Verstümmelungen durch sogenannte „Geschlechtsumwandlungen“. Wir warnten als einzige vor den negativen Folgen der unkontrollierten Masseneinwanderung und auch hierbei bestätigt uns die Kriminalitätsstatistik.

Herrn Quoos sind anscheinend auch unsere Positionen zur gescheiterten Energiewende unbekannt, die den massiven Wohlstandsverlust verhindert hätten. Und scheinbar hat er auch nicht unseren Appell zum Stopp der Sanktionen sowie der Waffenlieferungen und zur Aufnahme von Friedensverhandlungen zur Kenntnis genommen.

Nun, lieber Herr Quoos, warum informieren Sie nicht zur Abwechslung mal die Bürger unseres Landes neutral über unsere Positionen, anstatt uns zu verunglimpfen und zu beleidigen? Weil Sie ein Ideologe und Demagoge sind, aber kein Journalist.

Wir werden uns auch weiterhin für die Themen einsetzen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen und die von keiner der Altparteien aufgegriffen werden.

Deshalb finden die Wähler zu uns und es werden immer mehr.

Dr. Christina Baum, MdB

https://www.fnweb.de/meinung/kommentare_artikel,-kommentar-alternative-fuer-deutschland-hat-keine-alternativen-anzubieten-_arid,2048251.html

Erstveröffentlichung: Klartext Christina Baum

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …