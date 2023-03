Ikke Hüftgold in der WDR-Sendung “hart aber fair” am 3.9.2018. © Superbass / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

„Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen! Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex! Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen…“ Und dann alle, zum ewig gleichen Discostampf: „Lalalalalalala…“ Was eigentlich ein Song für den Bierkönig auf Malle um halb drei Uhr nachts gewesen wäre, für ein sturzbesoffenes Publikum so richtig schön zum Mitgröhlen und die Peinlichkeits-Sau rauslassen, verfehlte nun ganz knapp den Einzug zum diesjährigen Eurovision Song Contest, oder auch als ESC bekannt. Dieser findet ausgerechnet im Brexit-Land Großbritannien statt, muss aber auf die Teilnahme der grobschlächtigen Deutsch-Trashfigur Ikke Hüftgold verzichten.

Ähnlich wie Tim Toupet, Ingo ohne Flamingo, der singenden Porno-Queen Julia Mia oder dem Almklausi bringt schon alleine der Name die Herzen zum Schmelzen. Noch dazu wirkt die Frisur stets wie nach der Bierdusche, das Publikum begrüßt Hüftgold schon mal mit dem Stinkefinger. Tritt man nicht wie zum Vorentscheid mit dem „Lied mit gutem Text“ (siehe oben) an, so gibt es eben den „Dicke Titten Kartoffelsalat“ „Leck die Tussy“ oder „Saufen ist Scheiße, doch wir machen´s trotzdem“, um nur drei Beispiele zu nennen. Wegen des Liedes „Urensohn“ geriet er mit dem deutschen Fußballnationalspieler Timo Werner schon heftig aneinander, weil der Sportler im Text übelst persifliert wird.

Natürlich ist es fast schon ein regelrechter Volkssport geworden, um Deutschland auf internationalem Terrain zu blamieren. Der verdiente letzte Platz wäre da zum regelrechten Ritterschlag für die hiesigen Landeshasser und Kulturbanausen geworden. Hüftgold wäre in die Fußstapfen solcher Spezialisten wie Guildo Horn oder Stefan Raab (ESC-Beitrag: „Wadde Hadde dude da?“) getreten, wobei die Befürchtung nahe liegt, das bisherige Niveau nochmals um ein Vielfaches zu unterbieten. Im goldenen Dress hüpft der Proll von einem Bein aufs andere, dröhnt das europäische Publikum mit einem geistlosen Saufsong zu während die Begleitband offenbar einen auf Daft Punk macht. Stets mit der frohen Botschaft: Wir Deutschen sind doch völlig ungefährlich, machen uns liebend gern zum Deppen und wenn selbst irgendwelche Kleinstaaten kulturell mehr zu bieten haben, dann muss niemand mehr stolz auf Schwarz-Rot-Gold sein. Dennoch hatte Hüftgold bei der ARD-Abstimmung am Freitagabend eine frenetische Fangemeinde hinter sich, die den 46-jährigen nur zu gerne im Austragungsort der Beatles-Stadt Liverpool gesehen hätte. Am Ende wurde Matthias Distel, so der bürgerliche Name des Flüchtlings-fördernden Schlagerbarden, trotzdem noch Zweiter.

Selbstredend kann man vom ESC sehr viel halten – oder auch nicht: Weder das Bewertungssystem noch die künstlerischen Aspekte überzeugen wirklich. Dennoch verfolgten allein im letzten Jahr rund 161 Millionen Menschen aus 34 Ländern den europaweiten Gesangeswettbewerb. Dass gelebte Niveaulosigkeit jedoch kein Aushängeschild für irgendeine Nation der Welt ist, dürfte jedem normalen Menschen bewusst sein. Was Typen wie Hüftgold hingegen betreiben, ist die pure Gegenkultur, um dabei nicht nur einen krassen Gegenpol zur primär durch die amerikanisch-anglophon definierte internationale moderne Leitkultur zu praktizieren, sondern auch um die Kultur des eigenen Landes zu verwässern und zu zerstören. Immerhin brachte Hüftgolds Label Summerfield Records vor knapp einem Jahr den als sexistisch geltenden Partysong „Layla“ von DJ Robin und Schürze heraus. Mit dem wäre Distel jedoch sicher nicht zum ESC-Vorentscheid angetreten. Allerdings hatte der selbsternannte Stimmungsmacher schon angedroht, im nächsten Jahr wieder mit dabei sein zu wollen.

