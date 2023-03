Berufsaktivistin und Millionärstochter Langstrecken-Luisa, die sich publikumswirksam von der Polizei wegtragen läßt. Bildquelle: BILD

Derzeit befindet sich die Klimafanatikerin Luisa Neubauer auf großer “literarischer” Tournee: Deutschlands schmerzfreiste Selbstdarstellerin präsentiert ihr aktuelles Buch „Gegen die Ohnmacht“, das sie gemeinsam mit ihrer 90-jährigen Großmutter Dagmar Reemtsma geschrieben hat. Es ist bereits die dritte Publikation, in der die Salon-Grüne als Co-Autorin auftaucht. In dem neuen Machwerk lässt Neubauer verlauten: „Meine Großmutter hat sich mit allen Leuten zweimal zerstritten. Das erste Mal, als die Leute die Schrecken der NS-Herrschaft zu schnell vergessen wollten. Und dann, als sie die ökologischen Katastrophen nicht wahrhaben wollten.“ Damit stellt sie eine in ihrer relativierenden Geschichtsvergessenheit kaum zu ertragende Verbindung zwischen dem Aufstieg des Nazi-Regimes und der angeblichen Klimakatastrophe her. Dass der Klett-Verlag einen solchen brandgefährlichen Unsinn mitträgt, ist kaum zu glauben, verwundert angesichts der neuen deutschen Massenpsychose “Das Klima ist unser Unglück” auch nicht weiter.

Wer sich eine jener Veranstaltungen antun will, auf denen Neubauer dank des Tanzes um goldene Klima-Kalb die große Bühne genießt und ihre eigene vermeintliche Grandiosität und Wichtigkeit auskostet, darf sich gemäß Ankündigung des Veranstalters auf Folgendes freuen: “Mit fundiertem Wissen und leidenschaftlichem Engagement spricht sie über die globale Klimakrise, dessen Folgen und vor allem Lösungsansätze. Dabei erwartet euch eine besondere Lesung mit Austausch, Wissenszuwachs und einem musikalischen Act.“ Weiter erfährt man, dass – angeblich dank Neubauers unermüdlicher „Arbeit” – mittlerweile “ganz Deutschland” wisse, „wie wichtig es ist, sich der globalen Klimakrise zu stellen – und: wie ernst die Lage ist“. Natürlich darf Neubauer dabei auf eine mehr als wohlwollende Begleitung durch die jeweiligen lokalen Medien freuen.

Nicht ansatzweise fundiert

So wurde ihre Lesung in Wiesbaden diese Woche nicht nur von der Regionalpresse pflichtschuldig abgefeiert, sondern sogar noch von der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ)

ausführlich gewürdigt, worauf Neubauer selbst natürlich stolz auf Twitter hinweist.

Die “Aktivistin” ist 26 Jahre alt, angebliche Masterstudentin der Geographie (interessant, dass sie dafür noch Zeit findet) – und natürlich Mitglied bei den Grünen. Ihr Leben spielt sich zwischen irgendwelchen unsinnigen und gefährlichen Protestaktionen, Talkshow und Konferenzen aller Art ab. Sie hat nichts von Belang publiziert oder geäußert, was auch nur ansatzweise fundiert wäre. Zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn hat sie weder selbst in irgendeiner Weise beigetragen noch ansonsten irgendeine Leistung mit Schöpfungshöhe vorzuweisen, die ihre Prominenz rechtfertigen würde.

Sie jammert gern über “Sexismus” und inszeniert sich als Powerfrau, dabei weiß insgeheim jeder: Wäre sie hässlich wie die Nacht und keine junge attraktive Frau, würde sie kein Mensch kennen – weil eben der “männlich” dominierte Medienbetrieb dann andere Galionsfiguren auf den Schild gehoben hätte. Im Prinzip unterscheidet sich Neubauer in nichts von nichtssagenden Big-Brother- oder Bachelor-Kandidatinnen, denn im harmlosesten Fall ist das, was sie sagt, dümmliches und unfundiertes Zeugs, Plattitüden und nachgeplapperte, anderswo schon unzählige Male gehörte Alarmismen einer Weltuntergangssekte, die zunehmend fanatische Züge annimmt. Schlimmer wird es, wenn sie mit haltlosen Unterstellungen untadelige Persönlichkeiten in den Dreck zieht – als sie etwa Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg-Maaßen allen Ernstes verleumderisch in die Nähe des Antisemitismus rückte.

Anmaßende Selbststilisierung

Ihre Äußerungen bestehen dabei aus den immer gleichen banalen Versatzstücken aus Panikmache und Dauerkritik: Egal, welche Klimaschutzmaßnahmen national oder international eingeleitet werden – sie sind nie genug, und dürfen es nach der Logik solcher Bewegungen auch gar nicht sein. Denn die Klimasekten und ihre Förderer leben nur vom Beschwören der unweigerlichen Apokalypse. Die angebliche Krise muss jeden Tag schlimmer werden, die Lage darf sich gar nicht entspannen, weil Panik und Angst die einzige Grundlage dieses ganzen Irrsinns sind. Neubauer selbst hat von Haus aus, qualifikatorisch gesehen, keinerlei Sachkenntnis über CO2, Erderwärmung und die politische Lage in der Welt, die sie angeblich retten will. Ihre ganze Strategie besteht nur aus primitiver Emotionalisierung. Die Bewegung, für die sie steht, ist nicht mutig, sondern wird von den westlichen Leitmedien und weiten Teilen der Politik mit allen Kräften unterstützt.

Neubauer und ihren Gesinnungsgenossen drohen keinerlei Gefahr für Leib und Leben. Sie sind voll arriviert und werden – ihre aktuelle Lesetour zeigt dies illuster – von einem Feuilleton intellektualisiert, obwohl sie weder Lebensleistung, Tiefgang noch Einblicke vorweisen können, die dies rechtfertigen würden. Dazu gehört auch die anmaßende Selbststilisierung zur verfolgten “Dissidentin” durch die ihr hörigen Medien, die angeblich einen einsamen Kampf gegen übermächtige Gegner führe. Die SZ und andere Medien unterstützen die plumpe Propagandatour dieser völlig substanzlosen Figur mit einem Eifer, als handele es sich bei Neubauer um eine geradezu welthistorische Figur auf einer Linie wie etwa Nelson Mandela. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Neubauers irre Forderungen sind längst Teil der Politik aller westlichen Staaten, und ihre Kritiker müssen schlimmste Diffamierungen befürchten. Die durch keinen sachlichen Grund begründbare Aufmerksamkeit, die sie erfährt, ist ein weiteres Symptom dafür, wie weit der Westen sich von der Realität verabschiedet hat.

Erstveröffentlichung: Ansage.org

