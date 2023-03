Zum neuen, gerade erschienenen Buch von Mgr Michel Aupetit

Mgr Michel Aupetit. Foto: Diocèse d’Angoulême, Église Catholique en Charente

Druckfrisch liegt das neue Buch des emeritierten Erzbischofs von Paris, Mgr Michel Aupetit vor. Natürlich in Französisch.

Wie sein Titel verrät, behandelt Aupetit das Thema Vaterschaft, mit Schwerpunkt der geistlichen Vaterschaft des Priesters, im Gegenspiel zu seiner Deformierung, dem Klerikalismus und seinen Folgen. Oder wie der Verlag es formuliert:

„Die spirituelle Vaterschaft auf dem Prüfstand des Missbrauchs.“

Doch bleibt Michel Aupetit dabei nicht stehen, sondern entwickelt positive Betrachtungen, die Signale zu Veränderung und Umkehrung setzen.

Ich fand dazu zwei Inhaltsangaben, die Interessierten das Buch präsentieren. Die eine – ebenfalls – in Französisch, die andere in Deutsch. Außerdem bietet der Verlag Artège in Perpignan, in dem das Buch erschien, einige Leseproben an, denen ich weitere grundlegende Aspekte des Werks entnehmen konnte.

Zu den Inhaltsangaben

Aus der deutschen Kurzzusammenfassung möchte ich den wichtigsten Auszug widergeben, der m. E. auf einen ganz wesentlichen Aspekt hindeutet, den Mgr Aupetit einmal in einer Predigt über die spirituelle Vaterschaft des Priesters angesprochen hatte:

…der Priester, der auch Vater ist. Dessen Gestalt jedoch durch Misshandlungen und Missbrauch entstellt wird. „Bischof Aupetit lädt uns ein, weise zu unterscheiden, und zeigt, dass eine tief gelebte geistliche Vaterschaft ein heilsamer Weg in der wesentlichen Beziehung zwischen Priestern und Laien ist, die gemeinsam das Volk Gottes bilden.“

Die französische Inhaltsangabe ist etwas ausführlicher und nimmt über das Thema „Vaterschaft“ auch jenes des „Klerikalismus“ kurz in den Blick. In meiner Übersetzung stelle ich daher das Wesentliche zusammenfassend vor, inklusive eines Zitats des Autors:

„Über den Missbrauch hinaus stellt der Klerikalismus ein Übel für die Kirche dar. Kann uns nichtsdestotrotz etwas Gutes gelingen, wenn wir die Beziehung zwischen Laien und Priestern in der Kirche anders betrachten? Wie können wir üble Gewohnheiten und eine dualistische und vordergründige Sicht von Machtverteilung und Machtbeziehung aufgeben?‘

Für Mgr Aupetit findet der Klerikalismus seinen Ursprung in der Perversion der Vaterschaft. Es sei abwegig, unsere Erfahrung von menschlicher Vaterschaft auf jene von Gott zu übertragen. Wenn sich diese Vorstellung im Lauf der Geschichte entwickelte, so sei es notwendig, zu begreifen, dass Gott kein Vater nach Menschenart ist. Und dass es wichtig sei, dass die Männer Väter werden wie Gott sie denkt (Hinweis: homme = Mann, aber auch Mensch).

Mit dieser Perspektivänderung im Licht der biblischen Schriften wird es möglich, den uns Priestern wie uns Laien anvertrauten Auftrag ganz anders zu betrachten. Die kraftvollen Worte Mgr Aupetits öffnen für alle einen Weg der Umkehrung in der Kirche.“

Buchauszüge – Thematische Aspekte (Übersetzung: Juliana Bauer)

Vaterschaft und Klerikalismus

„Es ist wichtig, die Beziehung zwischen Laien und Priestern zu überdenken“ (Titelseite)

In dem von einem Theologen geschriebenen Vorwort wird u.a. hervorgehoben, dass Michel Aupetit den Begriff des Klerikalismus auf den des Paternalismus ausdehnt und damit aufzeige, dass Paternalismus, der wie Klerikalismus die wahre Vaterschaft verdrehe, ja deformiere, auch Nicht-Kleriker beträfe, der alle beträfe, wenngleich die Geistlichen im Besonderen betroffen seien. Dabei stellt er wie in vielen seiner Predigten die eigentliche Aufgabe des Priesters heraus: die des Dienens und nicht des Bedient-Werdens sowie des Sorgens für den Anderen.

Einer der Hauptaspekte von Aupetits Ausführungen stellt die Dreifaltigkeit Gottes dar, in dem er Gott als einen Gott der Beziehung betont, wo er die Beziehung zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn im Hl. Geist beschreibt. Michel Aupetit betrachtet die Trinität als Vorbild für den Menschen und seine Beziehungen (wenn er auch den Priestern gleichermaßen empfiehlt, „in die Schule der irdischen Väter zu gehen”).

Letztendlich appelliert Mgr Aupetit an uns alle, an die Laien wie an die Priester, nicht bei dem stehenzubleiben, was uns gegenseitig unterscheidet und legt uns ans Herz, den Dualismus zu verlassen. Und, da wir alle Getaufte seien, uns als Brüder und Schwestern und als Freunde zu betrachten, die Trinität unserer Berufung zu leben, die da sei: als Priester, als Propheten, als Könige (siehe auch seine Predigten vom 17.Juni 2018 „Guten Abend Majestäten!“ Vom Königreich Gottes und den Getauften – den „Priestern, Propheten und Königen“, beischneider.net/2022/07/03 sowie vom 27.Januar 2019 in Notre Dame, Paris https://www.youtube.com/watch?v=sldGTryClk4).

Denn, so seine Worte: „Die Kindschaft Gottes (Aupetit spricht von unserer adoptierten Kindschaft durch Gott) ist das Herz der gesamten menschlichen Berufung.“

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …