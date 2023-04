Von Sylvia. Nachbemerkung von Maria

Ich bin eine der “sogenannten Frauen in Männerberufen” und das Wort Feminismus war und ist für mich ein Fremdwort, eine Erfindung meiner Meinung nach, um das Weibliche zu eliminieren, um den natürlichen biologischen und vor allen Dingen den seelischen Unterschied aufzuheben und um die Frauen auszubeuten. Nicht nur privat, nun auch finanziell, hat ja auch wunderbar geklappt. Unisex ist ja soooo normaaal und cool.

Die Frau hat genau wie der Mann zu funktionieren. Nun, die Praxis sieht erschreckend, brutal und leidvoll gänzlich anders aus! Nie wollte ich so einen Beruf erlernen. Mit 15 Jahren war mir ebensowenig bewusst, dass diese Entscheidung mein weiteres Leben bestimmen wird. Die BASF brauchte für diese Modell jeweils 3 Probandinnen, 1979-1981.

Später, 2007 funktionierte ich als Straßenbahnfahrerin in einem Verkehrsunternehmen. Wenn ich darüber nachdenke, wird mir schlecht. Elf lange, schlimme Jahre im Schichtdienst, mindestens 10,20 Std. Übergang (wurde gerne ausgenutzt) und 4/1-5/2 Tage das ganze Jahr hindurch. Von Spätschicht auf Frühschicht in der Woche. Und der deutsche, männliche Kollege/Vor-ge-setzte befand sich, vielleicht unbewusst aber durchaus leidenschaftlich, im Krieg gegen die weibliche Kollegin, die nicht mitspielte – und als sie älter wurde, erst recht.

Nicht zu vergessen die neue Generation Frauen in den Dreißigern, die man mittlerweile überall antrifft und meiner Erfahrung nach für Geld, Macht und gergleichen über Leichen geht. Außerdem die Homeoffice-Privilegierten, die meinen, über der Arbeiterklasse zu stehen und fette Gehälter nehmen und die Behördenschreibtischtäterinnen, die alle mitspielten und immer noch mitspielen. Die sich hinter ihren Schreibtisch verstecken, nicht unterschriebene, anonyme Drohbriefe aussenden und sich anscheinend wohl fühlen?!?

Die letzten drei Jahre und der Umgang mit Krankheit und Tod innerhalb dieses “Systems” waren und sind schrecklich. Ich habe keine Lust mehr auf Krieg und meine Entscheidung getroffen. Ich bin nicht allwissend, aber ich weiß, dass es das Geistige gibt und dieser Kraft vertraue ich.

Allen da draußen, die ihr in Liebe seid und im Miteinander lebt und denkt, ein wundervolles Osterfest.

Nachbemerkung: Liebe Sylvia, danke für diesen Leserbrief. Ich danke auch all den anderen treuen Lesern und Foristen, die uns alle an ihren Gedanken teilhaben lassen. Es freut mich sehr, dass wir uns gegenseitig immer wieder eine kleine Stütze und etwas Hoffnung geben können. In diesem Sinne wünsche ich Euch allen noch einen wunderbaren Ostermontag.

Eure Maria

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …