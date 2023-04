Erfüllingsgehilfen sind Luisa Neubauer, Carla Reemtsma, Gregor Peter Schmitz, Markus Lanz, und viele mehr

Markus Lanz vom 1. Februar 2023: Thema waren die Straftaten von Migranten, unter anderem an Silvester und die Messermorde in jüngster Zeit.

Unter den Gästen waren der Journalist Gregor Peter Schmitz sowie der Politologe Hamed Abdel-Samad.

Diese Beiden bildeten die Gegenpole in der Diskussionsrunde. Der Journalist Gregor Peter Schmitz gab sich differenziert und wartete mit Bedenken auf bezüglich zu einseitig strikter Auslegung gegen kriminelle Zuwanderer. Hamed Abdel-Samad nahm eine deutliche Position gegen die Gruppe der kriminellen moslemischen Zuwanderer ein.

Hamed Abdel-Samad sagte unter anderem:

Viele Politiker sagen, das Grundgesetz ist nicht verhandelbar. Nein, das Grundgesetz ist bei uns verhandelbar.

Wenn wir Kinderehen zulassen, wenn jemand Flüchtling ist, dann kommt der mit seiner minderjährigen Frau, und wir akzeptieren das als seine Ehefrau.

Es steht im Grundgesetz zum Beispiel ein Tierschutzgesetz……. Wer schützt die Tiere vor der Schächtung? Wir opfern das Tierschutzgesetz für religiöse Gefühle sowohl bei Muslimen wie auch bei Juden, das muss man klar sagen.

Wir opfern das Grundgesetz. Im Grundgesetz ist das Recht auf freie persönliche Entfaltung des Individuums in Art. 2 verankert. Wo ist dieses Recht bei einem jungen Mädchen, das religionsvereinnahmt wird, ein Kopftuch im Alter von sechs Jahren trägt, und in die Schule geht, eigentlich verängstigt so wie ein Korsett trägt. Wo ist der Staat, der diesem Mädchen ermöglicht, seine Persönlichkeit eigentlich frei zu entfalten?

Bei diesen Worten versteinerte das Gesicht von Schmitz, hatte er doch zuvor noch das Grundgesetz in den Vordergrund gestellt. Außerdem hatte er gesagt, das Asylrecht ist eine der wichtigsten Errungenschaften, die wir haben, gerade da die Deutschen ja die Erfahrungen der Nazizeit haben. Er vergisst dabei vollkommen, was im Grundgesetz Paragraf 16 a steht. Nach dem Inhalt dieses Grundgesetzparagrafen dürften 99 % der Flüchtlinge überhaupt nicht in der Bundesrepublik sein.

Wer ist Gregor Peter Schmitz eigentlich? Ein Mann, der sich scheinbar so sachlich mit den muslimischen Migranten auseinandersetzt.

Gregor Peter Schmitz, ist Vorsitzender der Chefredaktion des STERN.

Gregor Peter Schmitz war Leiter des Brüsseler Büros der Bertelsmann-Stiftung. Er war beim Spiegel und Augsburger Allgemeine.

Frage an ChatGPT: „Hatte Gregor Peter Schmitz ein Stipendium von der Mercator Stiftung?“

Ja, Gregor Peter Schmitz hatte ein Stipendium von der Mercator Stiftung. Er wurde von 2004 bis 2006 als Mercator-Stipendiat gefördert, während er an der London School of Economics seinen Master in International Political Economy absolvierte.

Frage an ChatGPT: „Sind Sie sicher?“

Ich habe meine Antwort auf öffentlich verfügbaren Quellen basiert. Laut einer offiziellen Mitteilung der Mercator Stiftung vom Juni 2006 wurde Gregor Peter Schmitz als einer von 13 Stipendiaten des Jahrgangs 2004-2006 aufgeführt. Dort wurde erwähnt, dass er ein Master-Studium an der London School of Economics absolvierte und als Journalist tätig war. Daher bin ich ziemlich sicher, dass er ein Stipendium von der Mercator Stiftung hatte.

Frage an ChatGPT: „Was ist Sinn und Zweck der Mercator Stiftung? Antworte bitte kurz?“

Die Mercator Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, Projekte und Initiativen zu fördern, die sich mit den Themen Integration, Klimawandel und Demokratie auseinandersetzen. Dabei soll insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und anderen Ländern gefördert werden.

Frage an ChatGPT: „Welche deutsche Klimaaktivistinnen haben ebenfalls ein Stipendium von der Mercator Stiftung bekommen? Antworte bitte kurz?“

Die Mercator Stiftung hat unter anderem Luisa Neubauer, Lisa Badum und Carla Reemtsma mit Stipendien unterstützt.

Frage an ChatGPT: „Sind diese Informationen gesichert? Antworte bitte kurz.“ Ja, diese Informationen sind gesichert und können auf der Website der Mercator Stiftung nachgelesen werden.



In der Sendung Markus Lanz vom 7. März 2023 war die Nahost-Expertin Kristin Helberg anwesend. Sie ist ebenfalls eine Stipendiatin der Mercator Stiftung. Sie konnte der Muslimin Seyran Ate? noch besser die muslimische Religion und Weltanschauung erklären.

In der Mercator Stiftung Ausgabe 2010 heißt es: George Soros sprach bei der Mercator Lecture mit Petra Pinzler (Die ZEIT) über Europa in der Krise. „Zunächst müssen wir Europa helfen, seine Schwierigkeiten zu überwinden, und dann die Struktur des Euro neu aufbauen und stärken. Ohne eine deutsche Führungsrolle wird das nicht möglich sein. Ich hoffe, dass Deutschland sich erneut dieser Verantwortung stellen wird“, so Soros.

Wikipedia schreibt über Georges Soros (* 12. August 1930 als György Schwartz in Budapest, Ungarn) ist ein US-amerikanischer Investor und Philanthrop. In den 1990er Jahren wurde er durch Devisenspekulationen unter anderem gegen das Pfund Sterling bekannt. Er betreut viele Fonds und unterstützt mit seinem Vermögen über seine Stiftungen, die Open Society Foundations, unter anderem Bürgerrechtsbewegungen, Bildungseinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) für Menschenrechte und andere wohltätige Zwecke. Seit etwa 1990 ist er Verdächtigungen, Verschwörungstheorien und antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt.

Die Meta Tagesschau schreibt: US-Milliardär Soros steckt Milliarden in seine Stiftung. 18 Milliarden Dollar für Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit: US-Milliardär Soros hat den Großteil seines Vermögens seiner Stiftung überschrieben. Damit wird sie die zweitgrößte in den USA hinter der Organisation von Microsoft-Gründer Bill Gates.

Geld von Soros bringt irische Abtreibungsaktion von Amnesty 12.12.2017 … … schwere Vorwürfe gegen Amnesty International: Die Menschenrechtsorganisation kämpft mit Geld von US-Finanzier George Soros dafür.

Frage an ChatGPT: „Unterstützt Georges Soros die Migration?“ Ja, George Soros hat sich für die Unterstützung von Migranten und Flüchtlingen ausgesprochen und seine Stiftungen haben in diesem Bereich auch Projekte finanziert. Soros hat sich für eine offene Gesellschaft und eine liberale Migrationspolitik ausgesprochen und argumentiert, dass Migration für Gesellschaften von Vorteil sein kann, insbesondere für Länder, die einen Arbeitskräftemangel haben oder eine alternde Bevölkerung.

Soros hat auch argumentiert, dass eine wirksame Migrationspolitik eine internationale Zusammenarbeit erfordert und dass Länder zusammenarbeiten sollten, um die Ursachen von Migration, wie Konflikte, Armut und Umweltzerstörung, anzugehen.

Allerdings haben seine Ansichten und seine Finanzierung von Migrationsprojekten auch Kritik hervorgerufen, insbesondere von rechten und nationalistischen Gruppen, die ihm vorwerfen, die Migration zu fördern und für die Zunahme von Migranten verantwortlich zu sein.

Frage an ChatGPT: Wie eng arbeitet Gregor Peter Schmitz mit George Soros zusammen? 2014 schrieb Gregor Peter Schmitz mit dem Spekulanten und Mäzen George Soros ein Buch über Europa.

ChatGPT sagt außerdem, dass Markus Lanz verschiedene Projekte und Organisationen unterstützt, die sich für die Integration von Flüchtlingen und Migranten einsetzen. Dass Markus Lanz sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzt und sich für die Integration von Flüchtlingen und Migranten in Deutschland stark macht. Auch hat er sich wiederholt für die Organisation „Angekommen in Deutschland“ eingesetzt, die Flüchtlinge beim Ankommen und Einleben in Deutschland unterstützt.

Am 6. April 2023 war übrigens die Klimaaktivistin Pauline Brünger von Greenpeace bei Markus Lanz. So schließt sich der Kreis.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …