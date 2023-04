Von Dr. Gunther Kümel. Eine Reihe von Portalen berichtet über die Preisgabe vielfältiger brisanter Geheimdokumente der US-Kriegsmaschine, die betroffenen Behörden weltweit haben mit Dementis und Abstreiten alle Hände voll zu tun. Allgemein gelten die Dokumente als authentisch, die US-Behörden nehmen sie ernst, denn sie suchen verzweifelt nach den Urhebern. CNN berichtete, Regierungsmitarbeiter hätten die Echtheit der Unterlagen bestätigt. Dennoch kann bis jetzt keiner die Echtheit jeder einzelnen Darstellung garantieren.

Die wohl brisanteste Information bezieht sich auf Pläne der USA, im Zuge der Frühjahrsoffensive der Ukrainer mit gewaltigen Panzerarmeen in Russland einzumarschieren! Trump kommentierte lakonisch: „WORLD WAR III !“

USA als Hintergrundmacht des Ukraine-Konfliktes?

Bild: Hal Turner

Bis heute schienen die USA es zu vermeiden, gegenüber Russland als direkter Aggressor aufzutreten, obwohl jeder wissen konnte, daß hinter der Kriegführung der Ukraine die NATO steht, und hinter der NATO Amerika, bzw., sein militärisch-industrieller Komplex, der wahre Entscheider in den USA. Die am ehesten plausiblen der bekannt gewordenen Geheimpapiere zeigen nun, daß es vor allem die USA sind, die diesen Krieg organisieren, planen und durchführen. Truppenstärken und Waffenforderungen für die Militärübungen an den Grenzen Russlands sind in den Papieren aufgelistet. Selenskyj, der ja mit gewaltiger Mehrheit als Friedenspräsident gewählt worden war, zeigte sich schon kurz nach Beginn der russischen Intervention zu einem Friedensschluß bereit. Der „Westen“ hat jedoch ein Kompromißabkommen verboten.

Bild: Hal Turner

Man konnte sich aber doch wundern, mit welcher Zielsetzung die USA gewaltige Mengen an Waffen und Kriegsmaterial nach Polen und ins Baltikum verlegten. Polen selbst orderte in den USA 1000 Panzer, die BRD und Rumänien an die 50 F-35 Kampfflugzeuge, auch hat Rumänien seine F-16-Flotte verdreifacht, Berichte über NATO-„Spezialkräfte“ in der Ukraine häufen sich; Finnland wird im Zusammenhang mit chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Bedrohungen genannt.

Spekulationen über direkte Konfrontation zwischen Russland und USA

Vor Bekanntwerden der Geheimdokumente verfaßte SEYMOUR HERSH eine Analyse zur Entsendung von zwei voll ausgerüsteten, kampffähigen US-Brigaden in die Region, mit Tausenden der besten Kampfeinheiten der amerikanischen Armee. Eine Brigade der 82. Luftlandedivision ist in Polen stationiert, nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Eine Brigade der 101. Luftlandedivision steht seit einigen Wochen in Rumänien. Alleine diese Verbände haben eine Stärke von mehr als 20.000 Mann. Der Autor stellte sich die Frage nach dem Zweck dieses Truppenaufmarsches:

„Sind sie dort als Teil einer NATO-Übung, oder um zusammen mit anderen NATO-Kampfeinheiten eingesetzt zu werden, falls der Westen beschließt, russische Einheiten in der Ukraine anzugreifen? Sind sie dort, um zu trainieren oder um als Auslöser zu dienen?“

Bild: Hal Turner

Reine Szenarien oder konkrete Pläne der USA?

Eines der aufgedeckten Geheimdokumente könnte nun die Lösung des Rätsels bieten: Der Text enthält Pläne der USA, die vielbesprochene Frühjahrsoffensive der Ukraine dazu zu nutzen, mit Heeresmacht nach Russland einzudringen! Der Codenamen dafür sei „Phenix“. Diese Pläne seien Kanada, dem UK, Australien und Neuseeland bekanntgemacht worden, nicht aber den NATO-Staaten oder der EU: Der Vasall soll funktionieren und bloß nicht nachfragen können. Eine Ausnahme bildet Finnland, das sich als zuverlässiger Partner der US-Hegemonie erwiesen hat. Der Einmarsch soll durch drei Heeressäulen auf getrennten Marschrouten erfolgen, sobald die Bodenbeschaffenheit den Transport schwersten Geräts zulasse. Der Weg führte über den Donbass zunächst nach Rostow am Don.

Der Angriff soll durch die Kampfgruppen von Flugzeugträgern unterstützt werden, der erste davon („George H.W. Bush“) ist bereits in der Adria stationiert. Die BRD wurde veranlaßt, sich durch die Spitzenposition bei der Lieferung schwerer moderner Kampfpanzer zu kompromittieren. Frankreich, England und die BRD müssen sich um die militärische Ausbildung zehntausender Ukrainer verdient machen, die USA selbst kümmern sich darum, Rambo-Truppen des „Rechten Sektors“ kampffähig zu machen.

Werden Expansionspläne der USA bewusst durchgestochen?

Bild: Hal Turner

Bis jetzt kann nicht gesagt werden, ob das Dokument über die Einmarschpläne zuverlässig und authentisch ist. Tatsächlich erschreckend ist jedoch, daß die Information durchaus denkbar ist, keiner kann ausschließen, daß die Absicht eines Großkrieges von Biden, bzw. den Entscheidern hinter ihm tatsächlich ins Auge gefaßt wird. Da die derzeit verfügbare Truppenstärke der Amerikaner entlang den ukrainischen Grenzen noch unzureichend ist, steigt die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung der vermuteten Planung, wenn in großem Ausmaß Verstärkungen eintreffen.

Es ist klar, daß alleine das Bekanntwerden der US-Angriffspläne uns der Eskalation des NATO-Russland-Krieges in der Ukraine zum WKIII näherbringen. Andererseits ist zu hoffen, daß gerade das Herstellen der Öffentlichkeit des Kriegsplans diesen verhindern könnte.

