Ein Maiengruß ab Sek.0:35, Gesungen von Hannes Wader, eine der schönsten Interpretationen,

sowie weitern Interpretationen:

Der Winter ist vergangen



Der Winter ist vergangen,

ich seh des Maien Schein,

ich seh die Blümlein prangen,

des ist mein Herz erfreut.

So fern in jenem Tale,

da ist gar lustig sein,

da singt Frau Nachtigalle

und manch Waldvögelein.



Ich geh, ein Mai zu hauen, (Birken schlagen)

hin durch das grüne Gras,

schenk meinem Buhl die Treue, (Buhl = Liebste/er)

die mir die liebste was.

Und bitt, daß sie mag kommen,

all vor dem Fenster stahn,

empfangen den Mai mit Blumen,

er ist gar wohl getan.



Ade, mein Allerliebste,

ade, schöns Blümlein fein,

ade, schön Rosenblume,

es muß geschieden sein!

Bis daß ich wieder komme,

bleibst du die Liebste mein;

das Herz in meinem Leibe

gehört ja allzeit dein.

Der früheste Nachweis dieses bezaubernden Maienliedes findet sich „erstmals in einer Liederhandschrift aus dem Jahr 1537 aus dem Gelderland“, einer niederländischen Provinz:

Die winter is verganghen. Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte es Hofmann von Fallersleben, Franz Magnus Böhme, ein Volksliedforscher und –sammler, übersetzte es 1877 ins Deutsche. Im Deutschen Liederhort, einer umfassenden Volksliedsammlung, wurde die heute bekannte und verbreitete Melodie 1894 erstmals aufgezeichnet. Sie stammt aus einem handschriftlichen Lautenbuch aus der Zeit um 1600.

Die angegebenen Strophen sind die am meisten gesungenen, insgesamt verfügt das Lied über sechs Strophen.

