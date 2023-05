Sie ist ein großer Wert: die echte Freundschaft zwischen Menschen.

Ein Wert, dem Bischof Michel Aupetit immer wieder eigene Überlegungen widmet, über deren Kostbarkeit er kürzlich in einer Radiosendung sprach. In deren Kontext er auch über das Glück der menschlichen Freundschaft hinaus auf die Worte Jesu hinweist, die er zu seinen Jüngern sprach: „Ihr seid meine Freunde… Euch aber habe ich Freunde genannt…“ (Joh. 15,14-15). In deren Kontext er auf die christliche Religion als einer Religion der Freundschaft verweist. In der die Menschen nicht nur Brüder und Schwestern seien, sondern auch Freunde untereinander und Freunde von Gott. Was für ihn ein besonderer Schatz darstellt.

Ein Tweet ergänzte einige Tage später seine Ausführungen über die menschliche Freundschaft:

Gedanken über die Freundschaft

Der Erfolg schenkt Freunde in großer Anzahl

Prüfung und Misserfolg schenken echte Freunde

Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 28. April 2023

Übersetzung: Juliana Bauer

