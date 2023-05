Heute? Mangels Bücher werden „Faktenchecker“ angeheuert

Warum polarisieren sich die Klima-Lager sogar wissenschaftlich?

„Vatikan-Nonne“ Sr. Dr. Dr. Alessandra Smerilli hat eine Antwort

Die “Wissenschaft” fordert ihren Tribut. Bild: BOB

Vor 90 Jahren wurden in den Städten Deutschlands Bücher verbrannt auf Anordnung von Hitlers NSDAP. Es waren nicht nur bekannte Werke deutscher Kulturschaffender. Auch wissenschaftliche Literatur wurde ein Raub der Flammen. Schon vor der Antike wurden Bildnisse in den Tempeln Ägyptens geschändet; nicht nur Portraits voriger Pharaonen wurden herausgemeißelt, sondern auch in Kartuschen gravierte Botschaften. Kulturrevolutionen gab es später auch unter Mao und durch Pol Pots Rote Khmer. Heute bei uns durch andersfarbige Khmer, aber nicht weniger radikal in der Auslöschung von unliebsamen Vorfahren, indem Straßennamen und anderes getilgt werden.

Deshalb braucht man sich eigentlich nicht zu wundern, dass in Deutschland auch die Klimadebatte unerbittlich geführt wird. Es bilden sich Lager, die tatsächlich das Zeug haben, das Land zu spalten und letztlich zu ruinieren. Das zeigt sich nicht nur in der Brutalität der Klima-Aktivisten gegen das normale Leben des Volkes und seiner öffentlichen Einrichtungen. Das geht soweit, wie hier in Minute 2 – 6 behauptet wurde. Es klingt unglaublich, doch ein Prof. Peukert berät die Klima-Radikalen, was sie zu tun haben, um uns ins Mittelalter zurück zu beamen – bis hin zum Verzicht auf Fleisch und das Grillen. Sorry, damals im Mittelalter durfte wenigstens noch Fleisch gegrillt und gegessen werden. Wer die Anstiftung der Klimaaktivisten nicht glaubt, kann sich bei businessinsider, der JungenFreiheit, beim Münchner Merkur oder Pleiteticker vergewissern. Zig Einzelpunkte, die in der Summe eine Ökodiktatur ausmachen.

Und die Lager der Wissenschaftler stehen sich unerbittlich gegenüber. Die von uns bezahlte deutsche Hilfsarmee des Weltklimarates IPCC setzt Thesen in die Welt, die von den Medien und der Politik, meist naturwissenschaftliche Banausen, von tausenden unabhängigen Wissenschaftlern in Abrede gestellt werden. Es würde zu viel Raum einnehmen, hier einzelne Professoren exemplarisch heranzuziehen. Das wurde bereits in früheren Publikationen getan und ist in aberhunderten Quellen im Internet verfügbar. Immerhin werden deren Schriften nicht mehr verbrannt, was auch schlecht gehen würde. Es wird jedoch versucht, sie anders kaltzustellen, auch Tichys Einblick thematisiert das.

Auf das irritierte Publikum werden sogenannte Faktenchecker angesetzt, die meist gekauft und kompromittiert sind. Man sollte sich diese Quelle aus der Schweiz wirklich zu Gemüte führen. Was auch für die anderen Quellen gilt, die in meinen Artikeln herangezogen und verlinkt werden. Die Kernfrage dieser Abhandlung ist: Wie kommt es, dass sogar die für die Klimadebatte maßgebende Naturwissenschaft der Physik so einseitig gebraucht und missbraucht wird? Die Antwort kann uns eine Nonne aus dem Vatikan liefern, die wirtschaftswissenschaftlich promovierte und zwei Doktorarbeiten auf dem Gebiet der Zivilökonomie verfasste. Sr. Dr. Dr. Alessandra Smerilli:

„Die Grundlage jeder ökonomischen Theorie ist eine anthropologische Hypothese“, resümiert sie. Auch Wirtschafts- und Naturwissenschaft seien nicht objektiv neutral: „Wenn wir denken, dass das Individuum egoistisch ist, konstruieren wir auf Egoismus basierende Modelle. Wenn wir denken, dass es dem Individuum nur dann gut geht, wenn es der Gemeinschaft gut geht, machen wir andere Modelle.“ Will heißen, die vermeintliche „Wissenschaft“ ist zuerst einmal eine des Denkens bzw. des Glaubens. Und um diesen Glauben herum wird dann alles herangezogen, was diesem Glauben entspricht. Was wohl für alle Seiten gilt. Wissenschaft ist somit ein ideologisch vorgeprägtes Sammelsurium von selektiven Erkenntnissen, die alles andere ausblendet.

Und die Politik glaubt denen, die von ihr bestellt und bezahlt werden. Und diese liefern das, was die Auftraggeber von ihnen erwarten. So war es auch in den drei Jahren der Corona-Herrschaft. Die Stiko setzte die Maßstäbe, alternative Mediziner wurden kaltgestellt und sogar kriminalisiert. Die Mafia der Pharmaindustrie im Verein mit der für die Impforgien verantwortliche Politik setzten das Gerücht in die Welt, das Virus sei für ältere Menschen tödlich und nur die Mehrfachimpfungen aller würden vor eigener Ansteckung und Übertragung schützen. Nichts davon stimmte, im Gegenteil wurden mehr Geimpfte infiziert und die Opfer der Covid-Impfung sind zahlreicher als diejenigen, die am Coronavirus starben.

Geliefert wird also was bestellt wird; das gilt für alle Bereiche. Wer Antidiskriminierungsbeauftragte bestellt, bekommt mehr Diskriminierung geliefert als es gibt. Wer Frauenbeauftragte bestellt, bekommt Konflikte mit Männern geliefert. Wer Gleichstellungsbeauftragte bestellt, bekommt ein Heer von benachteiligten Menschen geliefert. Wer Migrationsbeauftragte bestellt, bekommt mehr Immigration geliefert als er eigentlich wollte. Wer Antirassismusbeauftragte bestellt, bekommt „Rassismus“ in allen Varianten, auch wenn es gar nicht um Rassen geht. Wer Genderlehrstühle schafft, bekommt inzwischen 250fachen Gender-Stuhlgang geliefert. So auch im Kernbereich „Klimaschutz“.

Ein Kanzler, der einen Superminister für Wirtschaft und Klima bestellt, muss damit rechnen, dass nichts anderes herauskommt als die Klima-Vetternwirtschaft von Minister Robert Habeck. Und dieser versteckt sich noch mehr hinter denen, die nicht weniger korrumpiert sind als der Weltklimarat IPCC. Von niemandem gewählte Gremien der UNO, der EU und Minister dieser Regierung bestimmen, was Wissenschaft ist und wo es langzugehen hat. Diese bestimmen wiederum, welche Wissenschaft in Schulen und Universitäten „geleert“ wird. Und diese bestimmen das Denken der kommenden Generation. Unserer Jugend stehen jedoch mehr Informationsquellen zur Verfügung als es meiner Generation möglich war. Wird das Internet denn dazu auch genutzt oder begnügt sich die Jugend damit, Musik und Filme zu „streamen“?

Sich eine faktengestützte Meinung bilden zu können, erfordert Informationsbeschaffung aus verschiedenen Quellen, auch gegensätzlicher und sogar Außenseiter-Informationen. Eine informative Quelle bietet https://eike-klima-energie.eu/ mit einem wöchentlichen Newsletter. Diese Quelle ist jedoch leider ebenso einseitig wie die Statements des IPCC und seiner deutschen Ableger, weshalb ich für diese auch nicht mehr schreibe. Aber ich möchte die teilweise hochwertigen EIKE-Abhandlungen nicht missen, weil ausschließlicher Mainstream-Medienkonsum geistige bzw. wissenschaftliche Inzucht zur Folge hat.

Nur ein Bespiel für die tendenziöse Informationspolitik der herrschenden Klasse: Besonders Deutschland sei mit seinem CO2-Ausstoß für die Klimakatastrophe verantwortlich – wobei dieser lt. UBA und statista in den letzten Jahren sank. Trotzdem schlage das Klima zurück und räche sich an uns mit einer doppelt so starken „2,2 Grad Erhitzung“ im Vergleich zu den global steigenden Temperaturen (1,1 °C in 170 Jahren). Diese These bezweckt, jeden Unsinn der Regierenden zu rechtfertigen indem vermittelt wird, wir hätten weltweit gesehen Nachholbedarf. Doch auch fast alle anderen Länder verkünden, dass sie es doppelt warm hätten – was sogar stimmt.

Der einfache Grund dafür: Die globale Durchschnittstemperatur resultiert aus der Temperatur der Meere und derjenigen an Land. Die Ozeane bedecken 71 Prozent der Erdoberfläche, sie sind aufgrund ihrer Masse und Reflexion temperaturmäßig träger als die Landmasse. Die Landfläche 29%mal +2,2 °C, plus 71% Meeranteil mal +0,65 °C, ergibt die weltweiten +1,1 °C. Was noch dazu kommt ist der Umstand, dass sich die Landmasse zu 68 Prozent auf unserer Nordhalbkugel befindet und auf dieser 90 Prozent aller Menschen leben. Zunehmend in unseren Städten, die immer größer und zu tatsächlichen Hotspots werden – wo auch die meisten Messstationen angesiedelt sind. Aber solche Dinge lernt man in der Schule nicht, insbesondere wenn freitags klimastreikfrei ist.

Ein Trost nur, dass meine Generation das alles nicht mehr ausbaden muss, was jetzt energiepolitisch und ökonomisch an Weichen falsch gestellt wird. Leider werden unsere Kinder diejenigen nicht mehr zur Rechenschaft heranziehen können, die sie heute irreführen. Bis hin zu Selbstmorden aus Angst vor dem Weltuntergang. Ob die Geschichte einmal darüber urteilen wird? Kann sein, aber auch die künftige Geschichtsschreibung wird die Geschichtsschreibung der dann Herrschenden sein.

Dieser Artikel wurde ohne „KI“ nur mit Künstle-Intelligenz erstellt und erscheint auch auf der Webseite des Autors

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …