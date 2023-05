nun fällt euch die Diskriminierung und Ausgrenzung von Andersdenkenden auf die eigenen Füße (s.u.), nicht wahr? Was Sie mit der AfD machten, nur weil diese Partei sich für uns Bürger engagiert, so wie es das Grundgesetz auch verlangt, das rächt sich nun gewaltig. Das alles ist eurer Kriegstreiberei zuzuschreiben, die sich neuerdings mit dem Titel “feministische Außenpolitik” schmückt. Was das ist, das soll mir mal jemand erklären.

Hören Sie endlich auf damit und setzen Sie sich für Verhandlungen auf Augenhöhe mit Herrn Putin ein. Und dienen Sie endlich wieder dem deutschen Volk, auch wenn einige von Ihnen genau das “schon immer zum Kotzen” fanden. Mit Ihrem Hass auf sich selbst und alle, die eine andere Meinung pflegen, haben Sie sich disqualifiziert.

Nach dem NEWTONsches Gesetz (Wechselwirkungsprinzip) erzeugt jede Aktion eine Gegenreaktion. Ich könnte es auch anders ausdrücken: “Wer mit so was anfängt, der sollte/muss damit rechnen, dass das irgendwann mal zurückschlägt.” Weil das nicht nur in der Physik so ist, sondern auch im ganz realen Leben, – auch in der Politik -, werden die Grünen bei den nächsten Bundestagswahlen in 2025 wohl ihr “grünes” Wunder erleben. Jeder vernünftige Mensch ist für eine intakte Umwelt, aber was Sie da bringen, ist geballter Unfug. Ein weiterer Schritt zur Besserung wäre sicherlich, sich schnellstens von dem absurden Gendergedöns und der Migration zu verabschieden, und stattdessen unsere eigenen Familien zu stärken, die aufgrund Ihrer Politik immer mehr leiden. Beim gestrigen Einkauf zahlte ich ganze 22,95 Euro für ein Kilo Rindergulasch! Was sagt uns das?

Danke Frau Merkel von der CDU. “Sie haben uns geschafft!”

Klaus Hildebrandt

