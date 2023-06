„…denn voll ist die Erde von Frevel…“ (1 Mose, 6:13)

Bild: Netzfund.

Das dem Frevel huldigende Bistum Mainz

Die queeren Nachrichten überstürzen sich. Als gäbe es in Europa, in unserem Land, in unserer Bürgerschaft nur queere Menschen… Queer, queer, queer…

„Queer queer queer sind alle meine Kleider

Queer queer queer ist alles, was ich habe

Darum lieb‘ ich alles, was so queer ist

Weil mein Schatz ein Grell-Bunter ist

Nun habe ich bei Leibe nichts gegen Farben. Farben sind Leben, sind Freude.

Ein Blumengarten ist ein Meer an Farben und feinster Farbnuancen, Menschen tragen farbenfrohe Kleider, Künstler arbeiten mit Farben, malen farbenprächtige Bilder.

Auch die zarten bis leuchtenden Farben des Regenbogens, der, laut biblischer Schrift, als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen von Gott selbst an den Himmel gesetzt wurde, sind faszinierend.

Doch wird der Regenbogen von den „Queer-Anbetern“ m.E. schamlos missbraucht und verdreht. Eigentlich müsste Queer feuerrot-schwarz-gescheckt sein…

Queer im Altarraum

Was Tage zuvor angekündigt war, fand also statt:

Am vergangenen Freitag, den 9. Juni, traten im Altarraum der Kirche St. Antonius in Pfungstadt/Hessen im Rahmen des diesjährigen „Hessentags“ zwei „Drag Queens“ auf. Einer der beiden „Drag-Queen“-Darsteller scheute sich zuvor allerdings nicht, in einem Video auf seinem YouTube-Kanal bestimmte Überzeugungen der katholischen Kirche lächerlich zu machen.

Das Programm stand unter dem Motto „Queer in Church“, organisiert von den beiden „Queer-Beauftragten“ des Bistums Mainz, zu dem Pfungstadt gehört. Überdies hatten diese auch die „queeren Netzwerke der Region“ zu dem skandalösen Spektakel eingeladen.

Herr Bischof…, ein Haus Gottes … wird verunstaltet

Und religiöse Gefühle werden verletzt

Nach Bekanntwerden dieser angekündigten Schandtat schrieb ich dem Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf, folgende Mail (auf die ich natürlich keine Antwort erhielt):

Sehr geehrter Herr Bischof,

wie mir bekannt wurde, sollen am Freitag, den 9.Juni in der zu Ihrem Bistum gehörenden Kirche St. Antonius in Pfungstadt 2 Drag Queens im Rahmen des Hessentags auftreten. Der Altarraum soll dazu als „Bühnenraum” dienen.

Wie mir ebenso bekannt wurde, gibt es nicht wenige Gläubige, die hier, wie von der Gemeinde propagiert, keinen “frischen Wind” erkennen, sondern ihre religiösen Gefühle massiv verletzt sehen; einige werden die Sache wohl nach Rom melden. So auch ich.

Verehrter Herr Bischof, Toleranz hin oder her, menschliche Akzeptanz einer Minderheit in unserer Gesellschaft hin oder her:

Sie, Sie persönlich?, Mitglieder Ihrer Diözese, Ihrer Gemeinden respektieren in der Tat viele Menschen nicht. Sie sehen, eingepresst in einer engen Einbahnstraße, nur noch einseitig und vernebelt „bunt.”

Und schlimmer noch – Drag Queens, Queere aller Arten beherrschen und terrorisieren die Mehrheit der Männer und der Frauen unserer Bürgerschaft und Christenheit. Hier fehlt jegliche Achtung vor dem Menschen. Diese Leute kennen nur sich, sich alleine und ihre „Bedürfnisse.” Und weitaus schlimmer noch – unsere Kinder werden immer tiefer in ein nicht endendes Verderben hineingezogen. In die Zerstörung ihrer Seele (Vielfalt in Grundschulen, www.lsvd.de/).

Das ist ebenso Missbrauch übelster Sorte. Missbrauch an Seele und Leib. An Seele und Leib.

Ihre Kirchenleute haben nichts begriffen, absolut nichts.

Desgleichen wird hier ein religiöser, ein spiritueller Missbrauch betrieben. Und ein Frevel gegenüber Gott „inszeniert.” Ein Haus Gottes und sein heiligster Raum wird verunstaltet und der Lächerlichkeit preisgegeben.

Als Kunsthistorikerin erzählte ich den Menschen bei Kirchenführungen immer davon, dass der Altarraum, in katholischen wie in evangelischen Kirchen, der heiligste Raum einer Kirche darstellt. Der Raum, in dem sich der Altar, d.h. die mensa domini (der Tisch des Herrn), befindet. In dem die Eucharistie bzw. das Abendmahl gefeiert wird. Der ein Ort der Anbetung ist. In der orthodoxen Kirche wird dieser Raum selbst, in dem die “Göttliche Liturgie” gefeiert wird, nicht von ungefähr als „Allerheiligstes” bezeichnet.

Was hier, an diesem Freitag geschehen wird, Herr Bischof, ist nicht nur die Entweihung und Entwürdigung eines Sakralraums, der Gott geweiht ist, sondern hier geschieht auch, um es zu wiederholen, ein Missbrauch und die Verhöhnung der Spiritualität vieler Menschen.

Als besonders schwerwiegend gesellt sich die Tatsache hinzu, dass die „Drag Königinnen” offenbar im Vorfeld verschiedene christliche Überzeugungen ins Lächerliche zogen und sich für die Ermordung der ungeborenen Kinder, sprich Abtreibung, stark machten.

Glauben Sie nicht, Herr Bischof, dass die paar Hansel – verzeihen Sie meinen Ausdruck -, die “frischen Wind” ankündigen, die Mehrheit unserer Christenheit verkörpern. Oder glauben Sie allen Ernstes, dass Ihre Christenheit aus vorwiegend Queeren besteht…? Und dass “Queer-Beauftragte” nötig wären?

Frischer Wind! ? Ja, der groß angekündigte „frische Wind” wird zur stinkenden Kloake!

Mit solchen Aktionen, wie die Inszenierung von Drag Queens in Sakralräumen, die zudem nicht gerade zu den hochwertigen künstlerischen Darstellungen zählen, sind Sie nicht mehr weit entfernt von perversen Priestern, wie sie Sie ja kennen dürften. Wie sie u.a. in der Gestalt eines Bischofs Santier von Créteil/Paris ihr Unwesen vor dem Altarsakrament trieben (siehe dazu mein Artikel: https://beischneider.net/2022/11/16/fuer-jede-suende-ein-kleidungsstueck; ein Artikel, in dem ich auch noch ein anderes “heißes Eisen” der z.T. heuchlerischen römischen Kirchenhierarchie antippte).

Mit solchen Aktionen haben Sie sich von der Botschaft Jesu weit entfernt. Mit solchen Aktionen manövrieren Sie sich immer tiefer in den Abgrund – der seit Jahrhunderten eh schon tief genug ist. Doch in diese Gosse möchten sich viele Christen nicht (mehr) mitziehen lassen.

Ich schließe mit einem Ausruf des berühmten Minnesängers Walther von der Vogelweide (um 1170-1230), der ebenso Mißstände seiner Zeit geißelte:

„Hilf Herre dîner Christenheit“

Dr. Juliana Bauer

P.S.: Ich gebe diesen Offenen Briwf zur Veröffentlichung im Netz frei.

La Puissance de Jésus – Über den Durst nach Ewigkeit

Mgr Michel Aupetit. Foto: Diocèse d’Angoulême, Église Catholique en Charente

Wohltuend in allen Facetten hebt sich gegenüber dieser grell-bunten Pseudo-Christen-Welt eine Veranstaltung ab, die am Tag von Fronleichnam in Lourdes stattfand und auf der Bischof Michel Aupetit einen gut besuchten Vortrag hielt. Einen Vortrag über die Bedeutung, Christus im Hl. Geist zu suchen, der das Geschenk Gottes sei. Einen Vortrag, in dem Mgr Aupetit dazu aufrief, das Ewige Leben, die „bedingungslose Liebe“, den „spirituellen Durst“ und die „Intimität mit Gott“ als das „wahre Glück“ und die „Fülle“ im Blick zu behalten.

Michel Aupetit ist alles andere als ein „Fromm-Schwätzer“ auf rosaroten Wolken. Er ist ein Mann, der fest auf der Erde steht, der aber trotz aller Schwere dieser Erde nie ohne Hoffnung und Zuversicht ist.

Er ist auch kein Bischof mit frömmelnden Allüren. Er ist voller Lebensfreude, voller Begeisterung für seinen Auftrag, für die Menschen für alles Schöne und – er ist voller Humor. Er ist und bleibt, wie nach wie vor viele Kommentatoren unter seinen Videos bezeugen, der Bischof der Herzen.

Sicher – von den „Progressiven“ wird er als Spielverderber wahrgenommen. Als Spielverderber der „Ehe-für-Alle-Befürworter, der Befürworter der staatlich finanzierten künstlichen Befruchtung für homosexuelle Paare, der Befürworter der gentechnischen Veränderung von Embryonen, von Abtreibung und Euthanasie. In seinen Diözesen hätte er nie Auftritte von Drag Queens in einem Haus Gottes erlaubt… Dennoch zählte er nie zu den „Tradis“, die ihm nicht minder Knüppel zwischen die Füße warfen.

Zum Video:

La Puissance de Jésus : Vaincre les Épreuves, Trouver la Paix Intérieure – ÉvénemenCiel 2023

(Die Macht Jesu: Die Prüfungen meistern, den inneren Frieden finden)

Im Rahmen der Veranstaltungs-Reihe der Organisation: ÉvénemenCiel (ÉvénementCiel, was man mit Himmels-Ereignis übersetzen kann)

Organisiert wurde die religiöse Veranstaltung von dem Verband Amen. Oui je croiX („Amen. Ja, ich glaube – ich glaube an das Kreuz, ich glaube an Christus“), einer Gruppe von Christen, die „sich aufmachen, die Gaben, die Gott ihnen schenkte, Frucht tragen zu lassen.“

Die Bezeichnung „Je croiX“ besteht aus einer Kontraktion der zwei Wörter „je crois = ich glaube“ und „croix/croiX=Kreuz.“ Gleichzeitig dürfte das große X auch für den griechischen Buchstaben Chi stehen, der der erste Buchstabe des Christusmonogramms XP darstellt.

