Dr. Martin Vincentz (AfD – MdL Nordrhein-Westfahlen)

Der Freistaat Bayern galt in früheren Zeiten mal als besonders traditionsbewusst und heimatverbunden. Doch leider hat der allgemein-destruktive Linksruck auch den Südosten längst erfasst: Dort, wo das Oktoberfest, Dirndl und Lederhosen als fast schon stilprägend für ganz Deutschland galten, haben Integrations-Wahnsinn und warmherziges Gutmenschentum dafür gesorgt, dass so mancher zünftige Bayer seine Wurzeln schnell vergisst. Am 8. Oktober sind im Freistaat die nächsten Landtagswahlen und zumindest auf parlamentarischem Terrain scheinen die Karten neu gemischt zu sein. Im Osten ist die AfD immer mehr im Aufwind (teilweise bis zu 30 Prozent) und warum sollte die positive Welle nicht auch zu den Blau-Weißen rüber schwappen?

Weil ein solcher Erfolg vor allem denjenigen Sorgen bereitet, die weder mit Deutschland noch mit Arbeit viel anfangen können, hat die Antifa Bayern nun zur Offensive gegen die AfD in der Wahlkampfphase aufgerufen. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass jede Argumentation durch viel Geschrei, Tritte und Schläge ersetzt werden soll. Die längst gescheiterte Multikulti-Klima-Anti-Kapitalismus-Illusion wird erneut mit Händen und Füßen verteidigt. Wahlkampfstände werden zerstört, die Messer gezückt und es darf auch schon mal geschossen werden. Während wir in Zeiten das grünen Öko-Sozialismus von einer Krise in die nächste schlittern, kommen die Linken mal wieder mit dem üblichen Heil-Welts-Geschwafel (Rassismus! … Polizeistaat! … Ausbeute!) als moralische Legitimation daher.

Mit einer regelrechten Kampagne, dem ein Vernetzungstreffen von Antifa-Mitgliedern aus zehn bayerischen Städten vorangegangen ist, soll bis zum 8. Oktober, umfangreiche Hetze betrieben werden. Der Aufruf zu Aktivitäten gegen die AfD folgte stehenden Fußes und man kann nur vermuten, wie viel verschmierte Hausfassaden oder gewaltsame Störmanöver gegen die Kundgebungen es wohl dieses Mal sein werden..? Dabei ist die AfD eine demokratisch gewählte Partei, die von 82 Prozent ihrer Mitglieder als völlig normal angesehen wird. Besorgnis bereitet der momentane Aufschwung vor allem den Anhängern der SPD (83 Prozent), der Grünen (88 Prozent) und auch so manches islamische Goldstück dürfte nicht begeistert sein – hingegen macht diese Entwicklung 34 Prozent aller Bundesbürger weniger Kopfzerbrechen. Viel eher resultiert der Erfolg ganz offensichtlich aus den Fehlentwicklungen der Ära Merkel bis zur heutigen Ampel-Misere.

An dieser Stelle übermitteln wir gerne die besten Genesungswünsche an den Augsburger AfD-Landtagskandidaten Andreas Jurca, der am Wochenende vom einer Gruppe „Südländer“ brutal zusammengeschlagen wurde. Solche Taten häuften sich in den vergangenen Jahren, beanstandete der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Gerd Mannes. „Sie sind eine Folge der ständigen Hetze gegen die AfD.“ Der Landesvorsitzende der AfD, Stephan Protschka, pflichtete dem bei: „Der feige Angriff auf Andreas Jurca ist die faule Frucht der fortwährenden Agitation des politischen Mainstreams gegen die AfD“, so der Bundestagsabgeordnete.

Alex Cryso

