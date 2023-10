Bild: Pixabay

Von Sisemen. Die katholische Kirche und der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sind ein dunkles Kapitel. Ich möchte in dieser Abhandlung keinem Kind in den Rücken fallen, egal wie weit der Missbrauch ging. Wenn es das Kind als Verbrechen an der Seele empfand, ist das unverzeihlich.

Trotzdem gelten doch heute – nur nicht in Bezug auf die katholische Kirche – Pädophilie und Missbrauchsfälle als woke. In den USA möge man dazu auf Joe Biden sehen. In Deutschland sind die Grünen das Paradebeispiel dafür. So sprachen sie sich bereits Anfang der 80er Jahre für eine Legalisierungen sexueller Handlungen an Kindern aus, hatten einen mehrfach wegen Missbrauchs Verurteilten in der Führungsriege, betrieben den berüchtigten Falckenstein-Keller; und Herrn Cohn-Bendits Verlangen, eine Fünfjährige beim Striptease zu beobachten, ist wohl bekannt.

Aber nachdem sogar die Grünen etwas zurückgerudert waren, platzt nun gleichsam eine Eiterblase.

Losgetreten wurde alles im Grunde vom Original Play in Kindergärten, das noch immer nicht bundesweit verboten ist. Es folgte die Gründung einer schwul-lesbischen Kita in Berlin. Zwei hannoveranische KIndergärten führten Körpererkundungszimmer ein. Lesungen von Dragqueens für Kinder sind der letzte Schrei; damit sollen die Kleinen frühzeitig Toleranz gegenüber der vielen Geschlechter aufbauen.

Sicher findet dort nicht überall ein justiziabler Missbrauch statt, aber das Kind wird zum verfügbaren Sexualobjekt degradiert.

Weiter geht es mit der Sexualerziehung der schulischen Lehrpläne, wo Schüler entschieden zu früh mit diversen Sexualpraktiken konfrontiert werden.

Und wie reagiert unsere queere Regenbogenkirche? Nimmt sie diese “pädagogischen” Ansätze ins Kreuzverhör? Nein, sie prangert diese Machenschaften keineswegs an, sondern bewirft sich stattdessen selbst mit Dreck. In einem beispiellosen Selbsthass werden angebliche Missbrauchsfälle ans Licht gezerrt, die teilweise mehr als 40 Jahre zurückliegen.

Ein solch zurückliegender Fall geriet jetzt erst in die. Schlagzeilen. Es dreht sich um den verstorbenen Kardinal Hengsbach (1910-1991), den die Bischöfe Overbeck und Bätzing wegen zweier Verdachtsfälle des sexuelllen Missbrauchs von Minderjährigen (1954, 1967) posthum auf die Anklagebank setzten, ohne genauer auf die Art des Missbrauchs einzugehen.

Bätzing erklärte nicht nur, dass eine lückenlose Aufklärung unumgänglich sei, sondern dass weitere Betroffene gefunden werden müssten(!). Zur Wiedergutmachung solle es ein kircheneigenes Verfahren geben, in dem der sexuelle Mißbrauch nicht bewiesen werden müsse. Es genüge, dass der Vortrag des Betroffenen plausibel sei.

Ohne dass ein Fall bewiesen worden wäre, wurde Ende September Hengsbachs Denkmal vom Domhof entfernt. Anfangs hatten Bätzing und die Künstlerin sogar damit geliebäugelt, es auf den Kopf zu stellen.Die Initiative Maria 2.0 fordert zudem, den Platz, der nach dem Kardinal benannt worden war, umzubenennen und die Grünen möchten entsprechendes mit einer Straße in Herne tun. (Mein Vorschlag für den neuen Namen wäre da Cohn-Bendit-Weg.)

Über die nächsten zwei Opfer der kirchlichen Hexenjagden könnte man Bücher füllen.Trotz der Ungeheuerlichkeiten, die sich hier nach meinem Dafürhalten abspielten, werde ich mich kurz fassen.

Vor wenigen Jahren gab es die groß angelegte Missbrauchsdiskussion um Kardinal Woelki. Jemand ohne Bezug zur Kirche konnte angesichts der Schlagzeilen den Eindruck gewinnen, Woelki hätte Kinder missbraucht. Dabei ging es um ein 2020 erstelltes Gutachten einer Münchner Kanzlei, das er wegen Mängel mit Bedacht zurückhielt (Philosophia Perennis 20.März 2021). Stattdessen gab er ein neues Gutachten in Auftrag und gründete einen Betroffenheitsbeirat, dem anfangs zehn und später fünf Opfer angehörten.

Trotzdem wurden ihm besonders von Marx und Bätzing ein falscher Umgang bei der Aufarbeitung vorgeworfen,was letztlich sogar die Visitation einer Abordnung des Vatikans zur Folge hatte.

Das Ende der “Causa Woelki” steht noch aus.

Über das dritte Opfer, dessen Ansehen unwiederbringlich beschmutzt wurde, fällt es mir schwer zu schreiben. Es ist mein verehrter Papst Benedikt.

1980 sollen ihm vier Fälle des sexuellen Missbrauchs zu Ohren gekommen sein, und er blieb angeblich untätig.

Wie es sich wahrscheinlicher zugetragen hat, kann man dem Philosiphia Perennis Artikel vom 8.2.2022 (Missbrauch vertuscht? Ganz sicher nicht! Faktencheck der Berater Benedikts XVI)

entnehmen. Auf jeden Fall wurde es etwas ruhiger um die Sache.

Neu angestossen wurde der Fall 2019 vom Erzbistum München-Freising unter der Führung des Herrn Marx. Die Münchner Kanzlei,die auch das mit Mängeln behaftete Gutachten zu Kardinal Woelki erstellte, sollte sich mit den Missbrauchsfällen von 1945 bis 2019 beschäftigen. Die Medien riefen zur Treibjagd auf, obwohl Papst Benedikt 2001 verfügt hatte, dass Missbrauchsfälle an die Glaubenskongregation gemeldet werden müssten und im Zuge dessen 400 Priester entlassen wurden. Außerdem betonte er immer wieder seine tiefe Scham, seinen großen Schmerz und seine aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber der Opfer.

Dabei hatte nie ein Gericht oder kirchliches Gericht befunden, dass Benedikt oder Woelki auch nur einen Täter wissentlich gedeckt hatten.

Bei der Anzahl an Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche gibt es weit auseinander liegende Angaben. Daher nenne ich hier als Anhaltspunkt die 75 Fälle des Erzbistums Köln im Zeitraum von 1975 bis 2018. Dies entspricht demnach 1,7 Fälle pro Jahr in diesem Bistum.

Das scheint eine hohe Zahl und es stellt sich die Frage, was als sexuelle Missbrauchshandlung einzustufen ist. Weder in der Wissenschaft noch in der Praxis gibt es hier eine einheitliche Definition. Von “schlimm” bis “weniger schlimm” zu sprechen ist gefährlich, da es immer auch auf das subjektive Empfinden des Opfers ankommt.

Trotzdem ist der vollzogene Geschlechtsverkehr die extremste Missbrauchsform. Aus verschiedenen Gründen (z.B. die Geheimhaltung) glaube ich jedoch, dass dieser Missbrauch eher selten vorkam bzw. vorkommt.

Berührungen bzw. sexualisierte Schläge scheinen häufiger zu sein; Handlungen, die beim Original Play als pädagogisch innovativ gefeiert werden.

Handlungen aus dem Bereich der Masturbation fallen mit Sicherheit auch ins Gewicht. Und auch hier messen Kirche wie Gesellschaft mit zweierlei Maßstäben. Während es sich – zu Recht – im kirchlichen Rahmen um Verbrechen handelt, betonen Kitas die Wichtigkeit derartiger frühkindlicher Erfahrungen.

Als letzten Bereich möchte ich noch exhibitionistische Verhaltensweisen nennen. Auch hier steht für mich eine Strafbarkeit außer Frage. Hat man jedoch eine Dragshow für Kinder gesehen und

auch verfolgt,wie unwohl sich diese dabei fühlen, kann man nur den Kopf darüber schütteln.

Und an Stelle der Begriffe innovativ und tolerant muss man wohl übergriffig, dekadent und verkommmen setzen.

Abschließend stelle ich fest, dass der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche nicht skandalöser als in anderen Bereichen ist. Im Gegenteil ist die frühe Sexualisierung von Kindern und Jugendlichen in Kitas und Schulen, durchs Fernsehen, durch Bücher oder den Computer heute gesellschaftlich gewollt. Das Gespenst, die Pädophilie zu legalisieren, geht auch wieder um. Alles ist so woke, es sei denn das Verbrechen vollzieht sich hinter den Mauern der katholischen Kirche.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …