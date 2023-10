Die Demokratie ist tot, lang lebe der neue Marxismus! Oder auch der „Murxismus“ oder die Demokratur, wenn man so will. Ein gefährlicher, hirnverbrannter Schmarren von einer Staatsform, in der das freie Denken als gefährlicher gilt, als jeder islamische Sprengstoffgürtel. Dangerous Minds und so… In dem das linke Deutschland und der Islam wie einst Bonnie & Clyde eine verbrecherische Liaison eingehen, die bekanntermaßen im Kugelhagel (167 Geschosse) endete. Dazu gehört nicht nur ein akuter Selbstzerstörungstrip, sondern auch der neue Antisemitismus, bei dem der werte Moslem gerne als Rammbock vorgeschickt wird, während die deutsche „Mehrheit“ zwar begriffen hat, das Antisemitismus nicht von Rechts kommen darf, die charakterlichen Voraussetzungen dazu jedoch in die hintersten Ecken der Schublade verbannt hat, um sie nun bei passender Gelegenheit wieder hervorzukramen. Unterdessen wird die dumme „Mehrheit“ einer unaufhörlichen 181818181818181818…-Gehirnwäsche unterzogen, um von den eigentlichen Problemen und ihren Verursachern abzulenken.

Nach Mesut Özil, FC-Bayern Verteidiger Noussir Mazraoui und Mainz 05-Flügelspieler Anwar El Ghazi darf nun jemand aus der angeblich so hohen Politik seinen nächsten Anti-Israel-Schmalz an die Öffentlichkeit loswerden: Sawsan Chebli von der SPD, die den besagten Staat in den sozialen Medien als die „neuen Nazis“ bezeichnete. Dazu muss man wissen, dass die Eltern der 45-Jährige einst selbst als palästinensische Flüchtlinge nach Deutschland kamen – der Vater kehrte trotz dreimaliger Abschiebung in den Libanon jedes Mal hierher zurück. Chebli reagierte in ihrem Beitrag auf X (früher Twitter) auf die Zerstörung einer Klinik in Gaza-Stadt, bei der Stand der heutigen Dinge (Donnerstag, 19. Oktober) überhaupt nicht klar ist, ob die Israeli für die Bombardierung mit hunderten von Toten verantwortlich sind oder ob es sich um eine fehlgeleitete dschihadistische Rakete handelt. Chebli böllerte jedenfalls fröhlich drauf los, laberte von „Israel Terrorists“ und „Israel Apartheid“ und dem unvermeidlichen Nationalsozialismus, der in dem nach dem Holocaust als Schutzstaat für Juden gegründeten Israel angeblich herrschen soll.

Weil der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, postete auch noch Cheblis Nichte Nesrin Asamum vor Kurzem auf Instagram ein Video, in dem sie deutschen Lehrern anti-palästinensischen Rassismus unterstellt. Zusätzlich gab sie Anleitungen, wie Schulkinder mit palästinensischen Hintergrund etwa auf eine Schweigeminute nach dem Terrorangriffen auf Israel reagieren sollten: Sie hätten „das Recht, diese zu verweigern“, erklärte die Nichte der Politikerin. Auch die Gehirnwäsche an den eigenen Glaubensbrüdern, die Moslems bei anderen doch so gerne praktizieren, wird beanstandet. Im Falle von Mainz 05 wurde El Ghazi, der erst vor wenigen Wochen als vereinsloser Flügelspieler verpflichtet worden war, inzwischen freigestellt. Bei gewissen Politikern wäre längst ein Rücktritt überfällig. Für alle gibt es zudem Flugzeuge.

