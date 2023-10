Bild: Netzfund.

Von Junge Alternative Baden-Württemberg: Am 22. Oktober 2023 findet in Ludwigsburg eine Vorlesung der Dragqueen Candy Licious statt. Diese Veranstaltungen nimmt sich die Junge Alternative Baden-Württemberg zum Anlass, um gegen die fortschreitende Frühsexualisierung und das Eindringen Pädophiler in die Erziehung unserer Kinder zu demonstrieren – stattdessen braucht es eine kinder- und familienfreundliche Politik!

Die Demonstration findet an der Ecke Wilhelmstraße 38 / Gartenstrasse 27 in Ludwigsburg statt und beginnt dort um 11 Uhr.

Wir setzen ein Zeichen gegen den Woke-Wahnsinn und machen uns für eine bessere Familienpolitik stark! Kommt gerne zahlreich und unterstützt unseren Protest!

