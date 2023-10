In Deutschland schwindet die innere Sicherheit zusehens. Die Gewalt von Migranten kann jeden treffen, von jetzt auf nachher, ohne Vorwarnung und wie aus heiterem Himmel. Das beweist ein weiterer “Einzelfall” aus Hamburg, der die Frage aufwirft, wie sicher das Fahren im öffentlichen Nahverkehr überhaupt noch ist? Erst vor Kurzem fiel ein nicht näher definierter “Mann” in einem ICE auf, wo er Fahrgäste mit seinem Verhalten verunsicherte und Polizeibeamte anrempelte. Natürlich haben Deutsche sowas auch schon gemacht, dennoch darf ein gewisser Verdacht geäußert werden… Und alles ist das längst noch nicht…

Hinzu kommt ein gewisse Komponente in der Verhaltensweise, die auf einen nicht ganz einwandfreien psychischen Zustand schließen lassen: So zog der 50-Jährige vor den Leuten sein Shirt hoch, um demonstrativ ein ganzes Waffenarsenal zu präsentieren. Klar ersichtlich hatte der Mann neben einer Schreckschusspistole insgesamt vier Messer bei sich. Natürlich können auch daraus gewisse Rückschlüsse gezogen werden: Der Islam ist Frieden und die Welt eine Scheibe. Uns geht es gut, Ausländer bringen Wohlstand und Fortschritt zu uns. Und dass wir in Zeiten leben, die so langsam den Allermeisten im Gebälk nagen, scheint nicht mehr wegzuleugnen zu sein. Deutschen wie Ausländern.

Der Mann stammt ursprünglich aus Celle und lies sich angeblich widerstandlos festnehmen. Dennoch bleibt ein übler Beigeschmack zurück, was in solch einer Situation und mit solch einen Fahrgast alles hätte passieren können, hätte nur einer der Fahrgäste schief geguckt. Bei der Durchsuchung wurden zudem Betäubungsmittel gefunden, einen Waffenschein hatte der 50-Jährige keinen.

Allerdings können getrost anderweitige Rückschlüsse gezogen werden:

– Auch Hamburg ist kein sicherer Ort mehr, weshalb man eher auf Selbstverteidigung anstatt auf die Polizei vertraut!

– Kein Migrant geht mehr ohne eine gewisse Grundausstattung an Waffen aus dem Haus!

– Die so genannten “Messerverbotszonen” sind ein schlechter Witz, weil ein gewaltsamer Übergriff überall und jederzeit passieren kann! Dabei ist jedoch nicht das Messer ein Problem, sondern derjenige, der es benutzt!

– Auch die Gewalt von Migranten gegenüber Migranten erhöht sich dramatisch!

– Die Deutschen sollen systematisch entwaffnet werden, um damit noch leichter Opfer von Migrantengewalt zu werden!

Dabei sieht man in Hamburg nun auch den Weihnachtsmärkten mit gemischten Gefühlen entgegen: So wird auf Facebook schon die Angst vor Anschlägen diskutiert. Ein Herr antwortet da beispielsweise: „Aus Angst vor Terror und gewalttätigen Sympathisanten gehen Kinder nicht mehr in Kindergärten und Schulen, Hamburger fahren nicht mehr in Bussen und Bahnen. Wie will man die Hamburger Weihnachtsmärkte schützen?“ Ein anderer schrieb: „LKW und Bombensicher, mit Bodycheck am Eingang, hoffe ich.“ Schön, dass zumindest das rassistische Wörtchen “Schwarzfahren” derzeit keinen Anlass zur Diskussion bietet.

