+++ Pressemitteilung vom 31.10.2023 +++

Schmierereien auf dem Rathaus in Heidelberg-Kirchheim anläßlich der Bürgersprechstunde der AfD am 27.10.2023. Foto: Privat.

Im Vorfeld einer Bürgersprechstunde des Bundestagsabgeordneten Dr. Malte Kaufmann und der AfD-Stadträte Sven Geschinski und Timethy Bartesch am Freitag, den 27. Oktober 2023 wurde das alte Rathaus in Heidelberg-Kirchheim verunstaltet. Das denkmalgeschützte Gebäude, in dem die Bürgersprechstunde angemeldet war, wurde über Nacht ringsum mit Parolen wie “Nazis töten” oder „FCK AFD“ beschmiert. Der Staatsschutz wurde von der örtlichen Polizei eingeschaltet.

Der Abgeordnete Dr. Malte Kaufmann erklärt dazu:

„Diese Aktion ist ein Versuch, die Stadträte und mich bei der Ausübung unseres Mandats zu behindern. Linksradikale wollen uns bedrohen und solche Sprechstunden unmöglich machen. Denn nicht nur wir werden bedroht, sondern auch die Bürger, die sich mit ihren Anliegen an die Stadträte oder an mich als Abgeordneten wenden wollen.

Dieser Einschüchterungsversuch zeigt, dass Linkradikale mit ihrem Hass eine reale Gefahr darstellen. Es ist daher die Aufgabe des Staates, die Demokratie durchzusetzen, die Bürger zu schützen und ihre Freiheitsrechte zu garantieren. Wir lassen uns durch demokratiefeindliche Drohungen nicht einschüchtern und werden uns weiterhin für die Anliegen der Bürger auch durch weitere Bürgersprechstunden einsetzen.“

