In diesen Tagen brauchen wir Ihre Unterstützung und das so viel und so schnell, wie es geht. In den nächsten Tagen will der Bundesregierung das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz durch den Bundestag peitschen – und damit ihren letzten großen Anschlag auf die Autorität der Familie vollenden.



Bitte schicken Sie eine Flut von Petitionen an die Abgeordneten des Bundestags.

Scharfe Kritik an dem Gesetz übte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Beatrix von Storch: „Dieses Gesetz ist der Weg ins Tollhaus“ warnte sie in ihrer Parlamentsrede.



Das bußgeldbewährte Verbot, zum Beispiel einen biologischen Mann in Frauenkleidern auch Mann zu nennen, kritisierte sie als totalitäre Pflicht zur Lüge und „Symbiose von Gender-Gaga und Nordkorea".

Sven von Storch



